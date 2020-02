در بازار گوشی‌های هوشمند، رقابت تنگاتنگی بین برندهای مختلف وجود دارد. رقابتی که انتخاب محصول نهایی در سطح محصولات پایین‌رده، میان‌رده و پرچمدار را برای کاربران سخت می‌کند. در این بازار، بررسی قابلیت‌های گوشی جدید هواوی Y9s به عنوان محصولی محبوب در بازار میان‌رده‌ها و مقایسه آن با گوشی‌های هم‌رده، خالی از لطف نیست.

برندها معمولا از زبان طراحی، مولفه‌های سخت‌افزاری و اکوسیستم‌ نرم‌افزاری نزدیک به هم یا در بسیاری از موارد، مشابه استفاده می‌کنند که باعث نزدیک‌تر شدن رقابت بین گوشی‌های هوشمند می‌شوند. در ادامه نگاهی به قابلیت‌های شاخص گوشی هواوی Y9s به‌عنوان یکی از محصولات جدید در بازار ایران خواهیم داشت.

طراحی و صفحه‌نمایش: زبان مدرن، متریال سطح بالا

گوشی هواوی Y9s طراحی مدرنی دارد. این محصول هوآوی در ابعاد ۱۶۳.۱ در ۷۷.۲ در ۸.۸ میلی‌متر با ۲۰۶ گرم وزن روانه بازار شده است. حاشیه کم صفحه‌نمایش در این محصول خودنمایی می‌کند و بدنه پشتی از جنس شیشه به همراه فریم آلومینیومی، ترکیبی مشابه با محصولات رده بالای بازار دارد. در حالی که تعداد قابل توجهی از محصولات میان‌رده بازار مانند سامسونگ گلکسی A50s همچنان از ترکیب پلاستیک در پشت و فریم استفاده می‌کنند که از جذابیت‌های ظاهری آن کاسته و گوشی را هم‌سطح محصولات پایین‌رده قرار می‌دهد.

میان رده هوآوی از صفحه‌نمایش ۶.۵۹ اینچی از نوع LTPS IPS LCD با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل و نسبت ابعاد ۱۹.۵ به ۹ استفاده می‌کند. ترکیبی که تراکم ۳۹۱ پیکسل در هر اینچ را به همراه خواهد داشت و نسبت صفحه‌نمایش به بدنه در آن ۸۴.۷ درصد است.

دوربین؛ سه دوربین‌ با کاربردهای متفاوت

موبایل هواوی Y9s دوربین ۴۸ مگاپیکسلی واید را به عنوان مولفه اصلی برای ثبت تصاویر با رزولوشن بالا یدک می‌کشد. کنار این ترکیب، دوربین ۸ مگاپیکسلی اولترا واید و بالاخره دوربین سوم ۲ مگاپیکسلی برای ثبت اطلاعات تکمیلی از سوژه و صحنه در دسترس است. در بسیاری از محصولات میان‌رده بازار همچنان از ترکیب دو دوربین یا سنسورهایی با رزولوشن پایین‌تر استفاده شده است. هوش مصنوعی هم از جمله مواردی است که کم‌تر در میان‌رده‌های تولیدی برندهای دیگر می‌بینیم.

دوربین ۴۸ مگاپیکسلی هوآوی با توجه به استفاده از مشخصه گشودگی دیافراگم f/1.8، در مقایسه با دوربین ۴۸ مگاپیکسلی محصولی نظیر سامسونگ گلکسی A50s با مشخصه گشودگی دیافراگم f/2.0، امکان ثبت تصاویر بهتری در نور محدود دارد.

در بخش دوربین سلفی، محصول هوآوی از دوربین پاپ‌آپ ۱۶ مگاپیکسلی استفاده می‌کند که روشی جذاب برای پیاده‌سازی دوربین‌های سلفی در محصولات مدرن و امروزی بازار به حساب می‌آید. جذابیت ظاهری دوربین سلفی پاپ‌آپ و فضایی که دیگر در جلوی گوشی به دوربین سلفی اختصاص نمی‌یابد، قابل توجه است. در محصولات میان رده بازار نظیر سامسونگ گلکسی A50s همچنان از ترکیب سنتی دوربین‌های سلفی استفاده شده است و خبری از نوع پاپ‌آپ موتوری نیست.

پشتیبانی دوربین سلفی هوآوی از رزولوشن ۱۰۸۰p با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه می‌تواند به فیلم‌برداری روان‌تر در مقایسه با رزولوشن ۱۰۸۰p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری سلفی در محصول سامسونگ کمک کند.

نرم‌افزار؛ اندروید ۹ در صف به‌روزرسانی به اندروید ۱۰

در بخش نرم‌افزاری، میان رده هوآوی به اندروید ۹.۰ مجهز شده و رابط کاربری EMUI 9.1 را به عنوان ساختاری مدرن و به بلوغ رسیده، در اختیار کاربران قرار می‌دهد. رابط کاربری این محصول در کنار کاربرپسند بودن، مجموعه متنوعی از قابلیت‌ها و کاربردها را ارائه می‌دهد. برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی به نسخه‌های جدید اندروید و رابط کاربری، از مواردی است که به سختی در میان‌رده‌های بسیاری از برندها به چشم می‌خورد.

سخت‌افزار؛ آماده، با توان بالا

گوشی هواوی Y9s از تراشه Hisilicon Kirin 710F استفاده می‌کند که هشت هسته پردازشی را در خود جا داده، در این ترکیب چهار هسته پردازشی Cortex-A73 در کنار چهار هسته پردازشی از نوع Cortex-A53 قرار گرفته است. پردازشگر گرافیکی Mali-G51 MP4 تکمیل کننده ساختار لازم برای اجرای بازی‌ها و برنامه‌های سطح بالا است.

Mali-G51 MP4 از فرآیند ۱۲ نانومتری برای تولید استفاده می‌کند که مدرن‌تر از پردازشگر گرافیکی ۱۶ نانومتری Mali-G72 MP3 در محصولی نظیر سامسونگ گلکسی A50s است.

سخت افزار به کار گرفته شده در هوآوی Y9s باعث شده تا سرعت اجرای برنامه‌ها و بازی‌ها به مراتب بهتر از رقیب‌های مستقیم خود باشد.

میان رده هوآوی با ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی داخلی و ۶ گیگابایت رم با امکان استفاده از کارت حافظه جانبی روانه بازار شده است. به این ترتیب، رم فضای کافی برای اجرای روان برنامه‌ها و بازی‌ها یا استفاده از قابلیت‌هایی نظیر مالتی‌تسکینگ را در اختیار کاربر می‌گذارد. ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی داخلی دغدغه‌ کاربران برای ذخیره‌سازی تصاویر، موسیقی و دیگر داده‌های روی گوشی را به طور کامل رفع خواهد کرد.

در این محصول از جک ۳.۵ میلی‌متری و رابط USB Type-C نیز پشتیبانی می‌شود.

در هواوی Y9s سنسور تشخیص اثرانگشت در لبه کناری گوشی قرار گرفته، به راحتی می‌توان با یک دست با گوشی کار کرد. قفل صفحه‌نمایش را بازکرده یا فرآیند ورود به اپلیکیشن‌های مختلف و پرداخت بیومتریک را عملی کنید.

با استفاده از باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعتی امکان استفاده از فناوری شارژ سریع در دسترس قرار گرفته است.

جمع‌بندی

هواوی Y9s از قابلیت‌ها و مشخصات قابل توجهی برخوردار است که در بسیاری از موارد، در بازار محصولات میان‌رده، کم‌تر به چشم می‌خورد. در موارد دیگر نیز برای برخورداری از قابلیت‌هایی مشابه با آنچه در هواوی Y9s شاهد هستیم باید بودجه به مراتب بیشتری برای خرید گوشی از برندهای دیگر در نظر گرفته شود. این امر، با توجه به تولید این محصول توسط یکی از سرشناس‌ترین برندهای بازار، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

منبع متن: digikala