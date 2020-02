کوالکام که در زمینه‌ی مودم‌های ۵G حرف زیادی برای گفتن دارد، ساعاتی قبل از جدیدترین مودم موبایل خود به نام اسنپدراگون X60 رونمایی کرد که نخستین مودم ۵G مبتنی بر فناوری ساخت ۵ نانومتری محسوب می‌شود. گفته می‌شود تراشه‌های A14 اپل و اسنپدراگون ۸۷۵ مبتنی بر همین فناوری ساخت خواهند بود.

این مودم به دلیل داشتن همین مزیت از لحاظ مصرف انرژی و تولید گرما نسبت به دیگر مودم‌ها عملکرد بهتری خواهد داشت. علاوه بر این، این فناوری به شرکت‌های سازنده اجازه می‌دهد که تراشه و مودم‌ها را در اندازه کوچک‌تری تولید کنند و این یعنی گوشی‌ها برای تعبیه قطعات از فضای بیشتری می‌توانند استفاده کنند.

مهم‌ترین مشخصه مودم‌های جدید، مربوط به سرعت انتقال داده توسط آن‌ها است. خوشبختانه مودم اسنپدراگون قرار است بهبود سرعت قابل توجهی برای اینترنت ۵G مبتنی بر امواج میلی‌متری و فرکانس پایین‌تر از ۶ گیگاهرتز به ارمغان بیاورد. به لطف قابلیت تجمع طیف، مودم X60 می‌تواند سرعت دانلود فرکانس زیر ۶ گیگاهرتز را به بالای ۵ گیگابیت در ثانیه برساند و در مورد امواج میلی‌متری هم سرعت دانلود حدودا ۷.۵ گیگابیت در ثانیه امکان‌پذیر می‌شود.

قابلیت تجمع طیف به اپراتورهای اجازه می‌دهد تا فرکانس‌های مختلفی که به آن‌ها دسترسی دارند را برای انتقال داده‌های بیشتر با هم ترکیب کنند. تجمع طیف نه تنها سرعت بالاتر را امکان‌پذیر می‌کند، بلکه پوشش ۵G را هم بهبود می‌بخشد که در حال حاضر شرکت‌ها در این زمینه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. اما این قابلیت‌ها بدون استفاده از آنتن‌های ۵G جدید امکان‌پذیر نمی شود و به همین خاطر کوالکام در کنار مودم X60 از آنتن‌های جدیدی رونمایی کرده است.

آنتن QTM535 می‌تواند ضخامت گوشی‌های ۵G را کاهش دهد

اهمیت آنتن‌های ۵G نباید دست کم گرفته شود. نه‌تنها وضعیت ارتباطات گوشی به آنتن‌ها بستگی دارند، بلکه در طراحی گوشی‌های هوشمند هم نقش مهمی ایفا می‌کنند. اکثر گوشی‌های ۵G از سه یا چهار ماژول آنتن استفاده می‌کنند تا فارغ از نحوه در دست گرفتن گوشی، کاربران بتوانند از ارتباطات باثبات بهره ببرند. این آنتن‌ها در لبه‌ی بدنه قرار می‌گیرند و به همین خاطر اندازه آن‌ها در زمینه‌ی ضخامت گوشی تاثیر زیادی دارند. اما کوالکام می‌گوید که موفق شده ماژول آنتن QTM535 را با ضخامت کمتری بسازد. البته این شرکت هنوز عدد و رقم مشخصی در مورد اندازه ماژول موردنظر اعلام نکرده است.

مودم اسنپدراگون X60 و قطعات مربوط به آن در تعداد زیادی از پرچم‌داران اندرویدی سال ۲۰۲۱ مورد استفاده قرار می‌گیرند. طبق اعلام کوالکام، این قطعات در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۰ برای خریداران ارسال خواهد شد.

