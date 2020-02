آیا کوالکام قصد طراحی پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس را دارد؟

اسنپدراگون ۸۶۵ یکی از بهترین پردازنده‌های موبایل است که پرچم‌داران سال ۲۰۲۰ قرار است به آن مجهز شوند. یک منبع اما گزارش داده کوالکام برای آخر امسال برنامه ساخت اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس را نیز در سر دارد!‍

کوالکام اواخر سال قبل از پردازنده سری پرچم‌دار خود با نام اسنپدراگون ۸۶۵ رونمایی کرد. این پردازنده که توانست فاصله زیاد پردازنده‌های کوالکام با چیپست‌های اپل را کم کند، از قابلیت‌های زیادی نظیر ضبط ویدئو ۸K و پشتیبانی از دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد و به گرافیک بسیار توانمندی نیز مجهز شده.

Digital Chat Station که به عنوان یک منبع افشاگر در حوزه فناوری فعالیت می‌کند، در شبکه اجتماعی چینی ویبو، پستی را منتشر کرد که وجود اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس را تایید می‌کند. به گفته این منبع، اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس احتمالا در سه ماه سوم سال ۲۰۲۰ معرفی خواهد شد. کوالکام به ندرت نسخه بهبود یافته پرچم‌داران خود را راهی بازار می‌کند که نمونه آن را می‌توان در اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس و ۸۲۱ دید که به ترتیب نسخه‌های بهبود یافته اسنپدراگون ۸۵۵ و ۸۲۰ بودند. اسنپدراگون ۸۳۵ و ۸۴۵ اما مدل بهبود یافته نداشتند و به همین خاطر می‌توان گفت عرضه این پردازنده‌ها الگوی خاصی را دنبال نمی‌کند!

بیشتر بخوانید: کوالکام از مودم اسنپدراگون X60 برای گوشی‌های ۵G رونمایی کرد

اما سوال اصلی اینجاست که کوالکام چگونه قرار است پردازنده جدید خود را بهبود بخشد؟ با نگاهی به اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس می‌توان دریافت که سرعت پردازنده‌های قدرتمند و پردازش گرافیکی به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد به نسبت قبل بهبود داشتند. به خاطر افزایش قدرت گرافیکی، مدل پلاس برای نمایشگرهایی با رفرش ریت بالاتر به انتخاب بهتری بدل شد. اکنون اسنپدراگون ۸۶۵ می‌تواند از نمایشگرهایی با نرخ ۱۴۴ هرتز نیز پشتیبانی کند؛ میزانی که هنوز هیچ گوشی به آن نرسیده و در بهترین حالت، گوشی‌ها به نمایشگری با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز مجهز هستند! به هر حال به خاطر افزایش قدرت گرافیکی در مدل پلاس می‌توان به پایداری نمایشگرها در رفرش‌ ریت‌های بالا امیدوار بود.

با توجه به قدرت بالای اسنپدراگون ۸۶۵، نباید انتظار افزایش قدرت زیادی را در مدل پلاس داشته باشیم. اگرچه فعلا یک منبع از وجود این پردازنده خبر داد، اما می‌توان وجود آن را یک شایعه بسیار محتمل دانست. خصوصا اینکه در حال حاضر این پردازنده از چیپست A13 اپل که برای پرچم‌دارهای ۲۰۱۹ این شرکت طراحی شده اندکی ضعیف‌تر است. پرچم‌دار کوالکام به نسبت مدل‌های پیشین خود توانست فاصله را با اپل بسیار کمتر کند اما باید این را هم به خاطر داشته باشیم که اپل حدودا ۶ ماه دیگر از پردازنده‌های جدید خود رونمایی می‌کند و آن جاست که باز هم تفاوت‌ها بیشتر خواهد شد. بنابراین وجود یک مدل بهبود یافته می‌تواند فاصله‌ها را کمتر از آن چیزی که هست کند و پرچم‌داران اندرویدی را در رقابت با آیفون‌ها، به سطح قابل قبولی برساند.

بیشتر بخوانید: مقایسه گوشی هواوی Y9s با سامسونگ گلکسی A50s

با عرضه اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس، احتمال کاهش قیمت مدل‌های مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ بسیار زیاد خواهد شد. پیش از این یکی از مدیران شیائومی اعلام کرده بود افزایش قیمت گوشی می ۱۰ به خاطر قیمت بالای اسنپدراگون ۸۶۵ بوده و خب این مسئله زمانی که گوشی‌هایی با برند سامسونگ و هواوی خریداری کنیم بیشتر نیز به چشم خواهد آمد! چرا که گوشی‌های پرچم‌دار این دو شرکت با قیمتی به مراتب بالاتر از پرچم‌داران شیائومی به فروش می‌رسند.

منبع: androidauthority

The post آیا کوالکام قصد طراحی پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس را دارد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala