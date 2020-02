در حالی که خبرهای زیادی مبنی بر تاخیر در عرضه گوشی آیفون ۹ به گوش می‌رسد، مینگ چی کو اعلام کرده این گوشی طبق برنامه در نیمه اول سال ۲۰۲۰ راهی بازار خواهد شد.

آیفون ۹ یکی از محصولات مورد انتظار اپل است که وجود آن به طور حتم تایید شده و باید به زودی شاهد عرضه آن باشیم. در این بین اما ویروس کرونا باعث شد نه تنها اپل بلکه بسیاری از شرکت‌ها با مشکلاتی در تولید محصولات خود مواجه شوند و لذا تولید آیفون ۹ که یکی از خطوط مونتاژ اصلی آن در کشور چین قرار داشت، با سرعت کمتری پیش رفت.

فاکسکان و دیگر تولیدکنندگان گوشی‌های اپل از ماه قبل تا کنون با شرایط سختی روبرو بودند چرا که دولت چین روزهای تعطیلی سال نو را کمی افزایش داد تا مردم کمتر به اداره‌جات یا شرکت‌ها رفته تا از این طریق اندکی از شیوع ویروس جلوگیری شود. در ابتدا قرار بود ماه مارس از این گوشی رونمایی شود و خب اینطور که به نظر می‌رسد این تاریخ قرار نیست با تاخیر قابل توجهی همراه شود.

بیشتر بخوانید: اپل فروشگاه‌ها و دفاتر خود را به علت شیوع ویروس کرونا در چین تعطیل می‌کند!

مینگ‌ چی کو که از تحلیل‌گران نام آشنای اپل به حساب می‌آید در آخرین اظهارات خود در رابطه با اپل اعلام کرد تاریخ عرضه آیفون ۹ تغییر زیادی نخواهد داشت. وی همچنین با اطمینان به این نکته اشاره کرد که عرضه آیفون ۹ دقیقا طبق برنامه‌های قبلی اپل در نیمه اول سال ۲۰۲۰ اتفاق خواهد افتاد و شیوع ویروس کرونا تاثیر خاصی روی آن نداشته!

تا به اینجای کار شایعات حاکی از آن است که آیفون ۹ از یک نمایشگر ۴.۷ اینچی با وضوح ۷۵۰ × ۱۳۳۴، دوربین ۱۲ مگاپیکسلی و یک دوربین ۷ مگاپیکسلی سلفی، پردازنده A13 Bionic به همراه ۳ گیگابایت رم، ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بدون امکان افزایش و باتری ۱۷۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره خواهد برد که برای یک گوشی با مشخصات میان‌رده آن هم از برند اپل کافی به نظر می‌رسد.

بیشتر بخوانید: با محصولات ۲۰۲۰ اپل که در ماه‌های آینده رونمایی می‌شوند آشنا شوید

منبع: phonearena

The post آیفون ۹ در نیمه اول سال ۲۰۲۰ راهی بازار خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala