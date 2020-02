ال جی طی رویدادی از گوشی‌های اقتصادی و پایین‌رده خود با نام‌های K51S، K41S و K61 رونمایی کرد. محصولاتی که از نمایشگر ۶.۵ اینچی و باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برند و با توجه به قیمت، مشخصات نسبتا خوبی هم دارند.

اگرچه هنوز دقیقا از مشخصات فنی این گوشی‌ها مطلع نیستیم، اما هر سه گوشی جدید ال جی از پردازنده ۸ هسته‌ای (احتمالا مدیاتک)، نمایشگر ۶.۵ اینچی (با نسبت تصویر و وضوح متفاوت) و باتری ۴.۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برند. همچنین هر سه مدل با USB-C، چهار دوربین در بخش پشتی و حسگر اثر انگشت روانه بازار خواهند شد.

LG K61

ال جی K61 بهترین مدل در مقایسه با دوتای قبلی است. این گوشی از یک نمایشگر +FHD با نسبت تصویر ۱۹.۵:۹، دوربین ۴۸ مگاپیکسلی اصلی، ۸ مگاپیکسلی فوق عریض، ۲ مگاپیکسلی ماکرو و ۵ مگاپیکسلی سنجش عمق بهره می‌برد. همچنین مجموعه دوربین‌های K61 با یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی سلفی نیز تکمیل می‌شود که با توجه به شناختی که از ال جی داریم انتظار می‌رود کیفیت قابل قبولی را نیز ارائه دهند. ال جی K61 از ۴ گیگابایت رم و ۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی با قابلیت افزودن کارت حافظه جانبی بهره می‌برد.

LG K51S

ال جی K51S اما اندکی بلندتر از مدل قبلی است و نمایشگر +HD آن، نسبت تصویر ۲۰:۹ دارد. در بخش دوربین هم تفاوت‌های زیادی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به لنز ۳۲ مگاپیکسلی اصلی، ۵ مگاپیکسلی فوق عریض و سنسور ۲ مگاپیکسلی ماکرو و سنجش عمق اشاره کرد که به همراه یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی سلفی، مجموعه دوربین‌های K51S را تشکیل می‌دهند. این گوشی با ۳ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی با امکان افزایش از طریق درگاه کارت حافظه روانه بازار می‌شود.

LG K41S

در نهایت ال جی K41S را مشاهده می‌کنیم که از نمایشگر +HD با نسبت تصویر ۲۰:۹ بهره می‌برد. دوربین ۴ گانه در این گوشی شامل یک سنسور ۱۳ مگاپیکسلی اصلی، ۵ مگاپیکسلی فوق عریض و ۲ مگاپیکسلی ماکرو و سنجش عمق می‌شود. همچنین یک دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی نیز برای این محصول در نظر گرفته شده اما خب بعید به نظر می‌رسد به طور کلی عملکرد رضایت‌بخشی را از آن‌ها شاهد باشیم. ال جی K41S با ۳ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی با قابلیت افزودن از طریق کارت حافظه جانبی راهی بازار خواهد شد و البته باید مدل K51S و این مدل را یک گوشی پایین‌رده در نظر گرفت.

ال جی این گوشی‌ها را در فصل دوم سال جاری راهی بازار خواهد کرد و اولین کشوری هم که به این محصولات دسترسی خواهد داشت آمریکا است! بازارهای اروپا و آسیا نیز بعد از آمریکا امکان خرید گوشی‌های ال جی را خواهند داشت. هنوز برای این گوشی‌ها قیمتی اعلام نشده اما با مشخصاتی که شاهد بودیم بعید به نظر می‌رسد قیمت غیر معقولی را از آن‌ها ببینیم.

منبع: gsmarena

