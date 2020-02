مشخصات فنی و قیمت گوشی آنر ۹X لایت منتشر شد!

آنر که یکی از بهترین زیر مجموعه‌های هواوی به حساب می‌آید قرار است به زودی از گوشی آنر ۹X لایت رونمایی کند. در همین راستا یک خرده فروشی پاکستانی با قرار دادن نام و جزئیات این گوشی در اینترنت تا حدود زیادی ما را از مشخصات آن آگاه کرد.

حدودا دو هفته قبل بود که در یک تصویر تبلیغاتی دیده بودیم آنر قصد دارد نسخه لایت آنر ۹X را روانه بازار کند. از آن روز تا کنون هیچ خبری از این گوشی منتشر نشد تا اینکه بالاخره یک خرده فروشی پاکستانی مشخصات آن را افشا کرد.

با توجه به آنچه که تصویر نشان می‌دهد، آنر ۹X لایت از یک نمایشگر نسبتا بزرگ ۶.۵ اینچی FullView با ابعاد ۷.۸ × ۷۶.۶ × ۱۶۰.۴ میلی‌متر و دوربین ۱۶ مگاپیکسلی سلفی برخوردار است. در پشت بدنه این گوشی یک دوربین ۴۸ مگاپیکسلی به همراه سنسور سنجش عمق ۲ مگاپیکسلی دیده می‌شود که در سمت راست آن‌ها (در بخش مرکزی پنل پشتی)، دکمه اثر انگشت نیز به چشم می‌خورد.

پردازنده کرین ۷۱۰ به همراه ۴ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی، دیگر مشخصات آنر ۹X لایت را تشکیل می‌دهند. این گوشی همچنین به یک باتری ۳.۷۵۰ میلی‌آمپر ساعتی نیز مجهز شده که برای نمایشگر ۶.۵ اینچی آن کافی به نظر نمی‌رسد!

در بخش نرم‌افزار نیز این گوشی با رابط کاربری EMUI 9.0 و اندروید ۹ روانه بازار می‌شود که خوشبختانه به اندروید ۱۰ نیز بروزرسانی می‌شود. آنر ۹X لایت با توجه به مشخصاتی که از آن در اینترنت قرار داده شده از قیمت حدودی ۲۰۷ دلار برخوردار بوده و هم اکنون برای پیش خرید نیز دسترس قرار دارد. این در حالی است که هنوز تاریخ دقیقی برای عرضه آن مشخص نشده و مشخصات آن نیز به طور کامل در دسترس کاربران قرار ندارد.

منبع: gsmarena

