مشخصات فنی، قیمت و تاریخ عرضه احتمالی گوشی شیائومی ردمی نوت ۹ پرو منتشر سد

برند ردمی قرار است در آینده‌ای نزدیک از گوشی ردمی نوت ۹ پرو رونمایی کند. در همین راستا تصمیم گرفتیم با توجه به آخرین شایعات و اخبار پیرامون این محصول، آنچه که می‌دانیم را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

ردمی یکی از برندهای خوشنام شیائومی است که با عرضه گوشی‌های مختلف در محدوده قیمتی متفاوت با مشخصات سخت‌افزاری و امکانات بسیار خوب، طرفداران زیادی را سراسر دنیا به سوی خود جذب کرد. در دوره‌ای که خرید گوشی‌های آیفون، سامسونگ، هواوی و حتی وان پلاس سخت‌تر از هر زمان دیگری شده، همین برندها هستند که به کمک کاربرانی با بودجه متوسط می‌آیند و انصافا از لحاظ کیفیت هم چیزی کم ندارند!

در بین سری‌های مختلف ردمی اما خانواده نوت بسیار عملکرد رضایت بخشی را از خود نشان داده و در ادامه روند موفقیت آمیز ردمی نوت ۸ و نوت ۸ پرو، این شرکت قصد دارد ردمی نوت ۹ پرو را راهی بازار کند. همانند دیگر گوشی‌های این سری، ردمی نوت ۹ نیز یک میان‌رده خواهد بود با این تفاوت که به نسبت ردمی نوت ۸ پیشرفت‌های قابل توجهی داشته.

بیشتر بخوانید: تمام موجودی شیائومی می ۱۰ و می ۱۰ پرو در عرض چند ثانیه به اتمام رسید!

مشخصات فنی شیائومی ردمی نوت ۹ پرو

این گوشی قرار است از یک نمایشگر ۶.۵۳ اینچی با وضوح ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ بهره ببرد که توسط یک محافظ صفحه گوریلا گلس ۶ محافظت می‌شود. در بخش پشتی گوشی احتمالا شاهد استفاده از ۴ دوربین هستیم که کیفیت و عملکرد آن در حد و اندازه‌های گوشی‌های هم رده خواهد بود. حداقل روی کاغذ مشخصات دوربین این گوشی آشنا هستند.

دوربین ۶۴ مگاپیکسلی اصلی، ۸ مگاپیکسلی فوق عریض، ۲ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق، مجموعه دوربین‌های ردمی نوت ۹ پرو را تشکیل می‌دهند که مشابه آن را در ردمی نوت ۸ پرو نیز دیده بودیم. همچنین دوربین سلفی این گوشی نیز سنسوری به بزرگی ۲۰ مگاپیکسل دارد که به صورت قطره‌ای درون نمایشگر قرار گرفته.

نوت ۹ پرو قرار است از پردازنده قدرتمند اسنپدراگون ۷۳۰G استفاده کند که قدرت آن در حد و اندازه‌های پرچم دار سری قبل است و در انجام کارهای مختلف به هیچ عنوان کاربران را نا امید نمی‌کند. در کنار این پردازنده قدرتمند شاهد ۶ گیگابایت رم و حافظه قابل ارتقا تا ۲۵۶ گیگابایت هستیم که برای یک میان‌رده کافی به نظر می‌رسد. وظیفه تغذیه این محصول نیز بر عهده یک باتری حجیم ۴.۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است.

بیشتر بخوانید: شیائومی از گوشی‌های می ۱۰ و می ۱۰ پرو رونمایی کرد

آنچه که از ردمی نوت ۹ پرو انتظار داریم!

اگرچه گزارشات حاکی از آن است که این گوشی از اندروید ۱۰ پایدار استفاده می‌کند، اما گفته می‌شود ردمی نوت ۹ با اندروید ۹ به بازار عرضه خواهد شد و همین مسئله نیز باعث شده کاربران به شدت به دنبال تایید خبرها توسط خود شرکت باشند. آن‌ها انتظار دارند حداقل در مدل پرو شاهد اندروید ۱۰ باشند و از آن‌جایی هم که پردازنده بکار رفته هم در نوت ۸ و هم در نوت ۸ پرو آن چنان که باید توجه کاربران را جلب نکرد، تایید این خبر که ردمی نوت ۹ پرو به اسنپدراگون ۷۳۰G مجهز خواهد شد می‌تواند برای کاربران بسیار خوشحال کننده باشد.

قیمت و تاریخ عرضه

از آن‌جایی که ردمی نوت ۹ پرو در اصل یک میان‌رده با مشخصات بالا به حساب می‌آید و از طرفی ردمی هم به قیمت خوب محصولات خود معروف است، باید انتظار قیمتی حدود ۲۲۵ دلار را برای آن داشته باشیم. همچنین انتظار می‌رود این محصول در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۲۰ (۲۴ اسفند) راهی بازار شود.

توجه داشته باشید که این مشخصات فعلا در حد یک شایعه هستند و هنوز به صورت رسمی تایید نشده‌اند. احتمالا در آینده‌ای نزدیک در مورد جزئیات آن نیز به طور کامل مطلع خواهیم شد.

منبع: digistatement

The post مشخصات فنی، قیمت و تاریخ عرضه احتمالی گوشی شیائومی ردمی نوت ۹ پرو منتشر سد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala