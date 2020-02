احتمال تجهیز گوشی هواوی میت Xs به قابلیت شارژ سریع ۶۵ واتی

شواهد نشان می‌دهد محصول جدید هواوی به فناوری شارژ سریع ۶۵ واتی مجهز خواهد شد. به نظر می‌رسد هواوی میت Xs اولین گوشی هوشمند هواوی است که از این فناوری، آن هم به صورت بهینه‌شده بهره خواهد گرفت.

شرکت‌های فعال در بازار با توسعه فناوری‌های ویژه شارژ، به سمت کوتاه‌ترکردن مدت زمان شارژ باتری‌ گوشی‌های هوشمند و افزایش عملکرد می‌روند. در حال حاضر، فناوری‌های شارژ سریع در گوشی‌های هوشمند شرکت‌های مختلف وجود دارد.

می‌توان گفت شرکت هواوی در این حوزه، جزء کمپانی‌های پیشتاز بازار محسوب می‌شود. در حال حاضر تعداد زیادی از گوشی‌های هوشمند هواوی به تکنولوژی شارژ سریع با عنوان SuperCharge مجهز هستند؛ اما به نظر می‌رسد این پایان راه توسعه فناوری شارژ سریع نخواهد بود.

ماه گذشته میلادی، اطلاعاتی درباره یک گوشی هوشمند جدید هواوی مجهز به فناوری ارتباطی ۵G منتشر شد. در حال حاضر این گوشی با کد TAH-AN00m شناخته می‌شود، به گفته بسیاری از کارشناسان محصول نهایی با عنوان Huawei Mate Xs عرضه خواهد شد. Huawei Mate Xs که به احتمال زیاد مدل به روز شده‌ی اولین گوشی هوشمند انعطاف‌پذیر هواوی یعنی Huawei Mate X است، قابلیت‌های ممتازی را برای کاربران به همراه دارد.

در جدیدترین خبرهای منتشر شده درباره این محصول، اعلام شده نسل جدید فناوری شارژ سریع هواوی (از نوع ۶۵ واتی) در این گوشی استفاده خواهد شد. طبق گزارش‌ها، سرِ شارژر ۶۵ واتی هواوی، تنها ۹۲ گرم وزن دارد که به مراتب کم‌تر از وزن ۱۶۰ گرمی شارژر ۶۵ واتی در Huawei MateBook 14 2020 است.

از سوی دیگر، جزئیات منتشر شده در انجمن توسعه‌دهندگان XDA حکایت از آن دارد که گوشی هوشمند جدید هواوی، با موفقیت تأییدیه رگولاتوری چین یعنی CCC را دریافت کرده است. این تأییدیه که برای محصولی با کد TAH-AN00m به ثبت رسیده، به معنی پشتیبانی از فناوری ۵G و قابلیت شارژ سریع ۶۵ واتی است. برای مقایسه، درنظر داشته باشیم که Huawei Mate X از فناوری شارژ سریع ۵۵ واتی پشتیبانی می‌کند.

فناوری SuperCharge از نوع ۲۲.۵ واتی هاوای حدود سه سال قبل، پیشتاز بازار بود. هواوی برای اولین بار در Huawei Mate 10 Pro اولین نسل SuperCharge از نوع ۲۲.۵ واتی را استفاده کرد؛ فناوری که می‌توانست باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی این محصول را در مدت زمان ۸۰ دقیقه، به طور کامل از صفر تا ۱۰۰ درصد شارژ کند. با استفاده از این شارژر، می‌توان در مدت زمان ۳۰ دقیقه گوشی را از صفر تا ۵۸ درصد شارژ کرد. این عملکرد، در حال حاضر نیز قابل قبول ست. در ادامه قابلیت سوپرشارژ ۴۰ واتی در محصول Huawei Mate 20 Pro توانست نظرها را به خود جلب کند.

گفته می‌شود امکان استفاده از این شارژر جدید برای دیگر گوشی‌های هوشمند هواوی نظیر Mate X، Mate 30 و P30 Pro وجود خواهد داشت. البته طبیعی است که تفاوت‌هایی در سرعت واقعی شارژ، به دلیل به‌کارگیری پروتکل‌های متفاوت وجود داشته باشد.

خبرهای منتشرشده نشان می‌دهند Huawei Mate Xs به تراشه Huawei Kirin 990 5G و تغییرات دیگری جهت بهبود تجربه کاربران مجهز خواهد شد. با این مشخصات، می‌توان این گوشی یکی از خلاقانه‌ترین گوشی‌های هواوی دانست که باید منتظر معرفی رسمی آن باشیم.

