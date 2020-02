داشتن جدیدترین و بهترین گجت‌ها بسیار هیجان‌انگیز است ولی وقتی گوشی مربوطه می‌شکند و نیاز به تعمیر پیدا می‌کند، دیگر موضوع سریع بودن تراشه برای شما کمترین اهمیت را پیدا می‌کند. در عوض این سوال برای شما ایجاد می‌شود که آیا تعمیر گوشی اندرویدی موردنظر امکان‌پذیر است و در این صورت چه هزینه‌ای دارد؟

آسیب رسیدن به گوشی موضوع عجیبی نیست و بسیاری از کاربران تجربه این موضوع را داشته‌اند. اگر راحتی تعمیر گوشی های اندرویدی برای شما اهمیت زیادی دارد، در این مطلب یکی از کارشناسان سایت iFixit تعدادی از بهترین گوشی‌های اندرویدی را از لحاظ تعمیرپذیری معرفی می‌کند. برای یادآوری باید بگوییم که سایت iFixit به صورت تخصصی در زمینه کالبدشکافی گوشی‌ها و امکان تعمیر آن‌ها فعالیت دارد و راهنمای مهمی برای بسیاری از تعمیرکاران محسوب می‌شود.

Fairphone 3

در رتبه اول این فهرست، بدون هیچ شک و تردیدی گوشی ناشناخته ولی تازه‌نفس Fairphone 3 قرار می‌گیرد که در کنار دو نسل قبلی، از معدود گوشی‌هایی است که در سایت iFixit برای تعمیرپذیری از ۱۰، امتیاز ۱۰ را دریافت کرده است. شرکت سازنده برای ساخت این گوشی، موضوع ماژولار بودن را در اولویت قرار داده و به همین خاطر از باتری ۳۰۶۰ میلی‌آمپر ساعتی قابل تعویض بهره می‌برد.

علاوه بر این تعویض نمایشگر ۵.۶۵ اینچی آن هم کار ساده‌ای محسوب می‌شود که باید خاطرنشان کنیم باتری و نمایشگر دو بخشی هستند که بیش از دیگر قطعات تعویض می‌شوند. در جعبه این گوشی، پیچ‌گوشتی مخصوصی قرار دارد و به لطف راهنمای تصویری که شرکت فراهم کرده، خود کاربران می‌توانند قطعات گوناگون از جمله مادربرد را به راحتی عوض کنند. این شرکت حتی قطعات موردنیاز را در سایت خود به فروش می‌رساند.

متأسفانه Fairphone 3 به صورت محدود در اروپا عرضه شده است ولی در هر صورت چنین گوشی هوشمندی نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ هم بدون فدا کردن طراحی و ویژگی‌های مختلف، می‌توانند گوشی‌های کاملاً قابل تعمیر را روانه‌ی بازار کنند.

SHIFT6m

گوشی Fairphone 3 در این زمینه توجهات زیادی را جلب می‌کند ولی یکی دیگر از گوشی های اندرویدی که به راحتی تعمیر می‌شوند، SHIFT6m نام دارد. این گوشی توسط یک شرکت آلمانی کوچک به نام Shiftphone ساخته شده که از سال ۲۰۱۴ فعالیت خود را آغاز کرده است.

از لحاظ تعمیرپذیری، این گوشی به پای Fairphone 3 نمی‌رسد ولی دریافت نمره ۹ از ۱۰ نشان می‌دهد که در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارد. باتری ۴۲۴۲ میلی‌آمپر ساعتی و نمایشگر اولد ۵.۷ اینچی به سادگی از بدنه جدا می‌شوند. از جمله معایب این گوشی در ارتباط با تعمیرپذیری می‌توانیم به موقعیت نه‌چندان ایدئال کانکتورها اشاره کنیم و بخش‌هایی مانند جک هدفون، موتور ویبره و پورت USB-C با کمی دشواری از بدنه جدا می‌شوند.

این گوشی هم مانند Fairphone 3 فقط در اروپا روانه‌ی بازار شده که البته قیمت نسبتا بالاتری هم دارد. بار دیگر باید تکرار کنیم که وجود چنین گوشی‌هایی نشان می‌دهد ساخت گوشی های اندرویدی که به راحتی قابل تعمیر باشند، کاملا امکان‌پذیر است.

گوگل پیکسل ۳a

آخرین گوشی مقرون به صرفه گوگل از لحاظ تعمیرپذیری موفق شده نمره ۶ را از ۱۰ دریافت کند که اگرچه نمره ایدئالی نیست، ولی نسبت به بسیاری از گوشی‌های ساخت شرکت‌های مشهور برتری دارد. با وجود اینکه نمایشگر این گوشی به وسیله مواد چسبنده به بدنه وصل شده، ولی این مواد نسبت به گوشی‌های رقیب چسبندگی کمتری دارند و راحت‌تر می‌توان نمایشگر را از بدنه جدا کرد. پنل اولد بسیار نازک و شکننده این گوشی، فرایند تعویض را به کار سختی بدل می‌کند ولی با کمی دقت می‌توان چنین کاری را انجام داد.

پیکسل ۳a برای باتری هم از مواد چسبناک استفاده شده ولی به لطف وجود چند نوار می‌توان به‌راحتی آن را از بدنه جدا کرد. در بسیاری از گوشی‌ها، همین مواد چسبنده طوری مورد استفاده قرار می‌گیرند که جدا کردن بخش‌هایی مانند نمایشگر و باتری به کار طاقت‌فرسایی بدل می‌شود.

وان‌پلاس ۷T

بیشتر گوشی های پرچم‌دار اندرویدی از لحاظ راحتی تعمیر حرف زیادی برای گفتن ندارند اما جدیدترین پرچم‌دار وان‌پلاس به نام وان‌پلاس ۷T در این زمینه عملکرد بهتری دارد. سایت iFixit به این گوشی نمره ۵ از ۱۰ داده که اگرچه چنین امتیازی عالی نیست، ولی روی هم رفته نسبت به بسیاری از پرچم‌داران اندرویدی راحت‌تر تعمیر می‌شود.

با توجه به اینکه برای پنل پشتی مواد چسبنده زیادی مورد استفاده قرار گرفته، جدا کردن آن کار چندان راحتی نیست ولی بعد از ورود به داخل بدنه، به راحتی می‌تواند باتری را بیرون آورد و بسیاری از قطعات هم ماژولار هستند. در ضمن، نمایشگر هم به‌طور محکم به فریم وصل شده و برای تعویض آن، باید کل گوشی باز شود. در هر صورت اگر به دنبال پرچم‌دار اندرویدی هستید که تعمیر آن هم نسبت به دیگر رقبا راحت‌تر باشد، گوشی وان‌پلاس ۷T را پیشنهاد می‌کنیم.

موتورولا سری G و E

در نهایت باید به گوشی‌های سری G و E موتورولا اشاره کنیم که از لحاظ تعمیرپذیری نسبت به بسیاری از گوشی های اندرویدی برتری دارند. به‌عنوان مثال، پنل پشتی موتورولا E6 به راحتی جدا می‌شود و بدون دردسر می‌توان باتری آن را بیرون آورد. در سال ۲۰۲۰ برای بسیاری از گوشی‌ها با سختی زیادی می‌توان همین کار ساده را انجام داد. علاوه بر این، موتورولا از جمله معدود شرکت‌های بزرگی است که قطعات سخت‌افزاری را به راحتی در اختیار تمام کاربران قرار می‌دهد.

همان‌طور که می‌دانید، در زمینه‌ی گوشی‌های اندرویدی تنوع بسیار گسترده‌ای وجود دارد و در این مطلب تلاش کردیم که فقط به تعدادی از آن‌ها که راحت‌تر تعمیر می‌شوند، بپردازیم. اگر از جمله تعمیرکاران گوشی هستید، به نظر شما کدام گوشی های اندرویدی راحت‌تر تعمیر می‌شوند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع متن: digikala