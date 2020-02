گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ نخستین گوشی‌های سامسونگ هستند که از نمایشگر ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند. اما متاسفانه کاربران برای بهره‌گیری از این رفرش ریت باید به رزولوشن FHD+ بسنده کنند و این در حالی است که نمایشگر گوشی‌های موردنظر از حداکثر رزولوشن QHD+ پشتیبانی می‌کنند. بنابراین با خرید این گوشی‌ها باید بین حداکثر رفرش ریت و رزولوشن دست به انتخاب بزنید.

حالا در همین زمینه، یکی از افشاگران مشهور به نام Max Weinbach اعلام کرده که سامسونگ مشغول آزمایش ارائه‌ی رفرش ریت ۱۲۰ هرتز با رزولوشن QHD+ است. علاوه بر این طبق گفته این افشاگر، آپدیت نرم‌افزاری موردنظر برای ارائه‌ی این قابلیت تا سه ماه آینده منتشر می‌شود.

گفته می‌شود سامسونگ این محدودیت را بهبود عمر باتری اعمال کرده است. زیرا رفرش ریت بالاتر مصرف باتری را افزایش می‌دهد و همچنین هرچه رزولوشن بالاتر باشد انرژی باتری زودتر به اتمام می‌رسد. به همین خاطر ترکیب این دو باعث می‌شود کاربران خیلی زودتر از حد انتظار با مشکل اتمام شارژ روبرو شوند.

یکی از انتقاداتی که از سامسونگ مطرح شد، همین محدودیت در انتخاب کاربران بود. حالا با این کار، کاربران گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ در صورت تمایل می‌توانند این ویژگی را فعال کنند و در عوض با عمر باتری کوتاه‌تری مواجه شوند. آیا برای شما بالا بودن رفرش ریت نمایشگر گوشی‌ها اهمیت دارد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

