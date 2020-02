چرا اپل هنوز یک آیفون با نمایشگر تاشو معرفی نکرده است؟

Rebecca Hirst، مسئول بازاریابی محصول سامسونگ در بریتانیا، در مراسم Unpacked اخیر که در ماه جاری برزگرار شد، در مورد گوشی جدید این شرکت یعنی گلکسی Z Flip یک جمله گفت و آن این بود که این گوشی «یک بیانیه در گوشی‌های هوشمند است». این یعنی این گوشی نه تنها قرار است به عنوان یک گوشی کاربردی باشد، بلکه قرار است در دنیای مد و فشن هم حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد. در معرفی کوتاه شش و نیم دقیقه‌ای این محصول، مدیران ارشد سامسونگ همچنین گفتند که این گوشی یک آیکن و یک ترند جدید برای کسانی است که می‌خواهند متمایز باشند. تمام این جملات و توصیف‌ها گفته شد تا خریداران ترغیب به خرید این گوشی ۱۴۰۰ دلاری شوند. آن‌ها همچنین تلویحا اشاره کردند که چرا اپل هنوز گوشی با نمایشگر تاشو عرضه نکرده در صورتی که شایعات مختلفی درباره چنین گوشی از اپل شنیده‌ایم.

در حال حاضر نمایشگرهای تاشو مزیت‌های آشکاری نسبت به دیگر گوشی‌های معمول ندارند. فعلا تنها می‌توانیم بگوییم این گوشی‌ها و به خصوص گلکسی Z Flip می‌تواند راحت‌تر در جیب کاربران جای بگیرد. همچنین گلکسی Z Flip برای اینکه متمایزتر باشد، لولایی دارد که می‌تواند گوشی را در حالت نیمه باز نگه دارد تا کاربران بتوانند آن را روی سطحی قرار داده و برای مثال از فاصله بیشتری از خودشان سلفی بگیرند. اما این ویژگی‌ها چیزی نیست که برچسب قیمتی ۱۴۰۰ دلاری این گوشی را بتوانند توجیح کنند. تا زمانی که قیمت چنین گوشی‌هایی منطقی شود، سامسونگ روی این موضوع شرط بسته که این گوشی‌ها بیشتر یک ترند در دنیای فشن هستند. در همین حال، اپل هم برای چنین منظوری، محصول دارد که نیازی به نمایشگرهای تاشو ندارد.

گوشی‌های تاشویی که امروز در بازار وجود دارند، توانسته‌اند خود را به عنوان محصولی کاربردی و به دور از هیاهوی مد و فشن اثبات کنند اما باز هم می‌رسیم به فاکتور قیمت که خرید آن‌ها را غیر قابل توجیح کرده است. برای مثال گلکسی فولد نمایشگری بزرگ و تبلت مانند در درون خود دارد که می‌تواند کاربردی‌تر از یک گوشی برای وب‌گردی و یا گردش در گوگل مپس باشد. اما با نمایشگر کوچک بیرونی این گوشی که در حال تا شده می‌توان از آن استفاده کرد و یک لولا با طراحی بد در کنار قیمت ۲۰۰۰ دلاری، دلایلی هستند که این گوشی بررسی‌های خوبی دریافت نکرده است.

گوشی موتورولا ریزر هم که برداشتی دیگر از این دسته‌بندی گوشی‌های هوشمند ارائه می‌کند. این گوشی به بیرون باز می‌شود و بسیار شبیه به نسل‌های پیشین خود در دنیای پیش از هوشمند شدن گوشی‌ها است. نمایشگر ۶.۲ اینچی در درون این گوشی قرار گرفته که بزرگ‌تر از گوشی‌های معمول بازار نیست. وقتی هم گوشی بسته می‌شود، یک نمایشگر کوچک‌تر قرار گرفته که برای دیدن اعلان‌ها و استفاده از برخی اپلیکیشن‌ها، کاربردی است. موتورولا ریزر هیچ ویژگی جدیدی به جز نمایشگر تاشو ارائه نمی‌کند و از این جنبه مثل گلکسی فولد نیست. موتورولا ریزر تنها یک گوشی هوشمند دیگر در بازار است که برای استفاده از آن، باید آن را باز کنید.

بازار گوشی‌های هوشمند به خوبی نشان داده که محصولاتی با قیمت کمتر از هزار دلار، برای طیف وسیعی از کاربران مناسب هستند و آن‌ها چیز بیشتری نمی‌خواهند. گوشی‌های تاشو حتی از گوشی‌های زیر هزار دلار در برخی موارد ضعیف‌تر هستند. برای مثال موتورولا ریزر عمر باتری فوق العاده‌ای ندارد، دوربین آن معمولی است و با پردازنده میان‌رده، پرداخت ۱۵۰۰ دلار برای آن چندان منطقی نیست. اما با این موارد، تنها چیزی که باعث می‌شود کسی گوشی موتورولا ریزر را خریداری کند، این است که این گوشی به اصطلاح عامیانه، «باحال» است.

موتورولا ریزر برای بسیاری حس نوستالژی را تداعی می‌کند و زبان طراحی گذشته را به دنیای مدرن امروز آورده است. چنین چیزی را در دنیای سریال‌ها و در سریال Stranger Things حس کرده‌ایم. بی‌انصاف هم نباشیم، نمایشگر تاشو واقعا فاکتور وسوسه‌انگیزی است. بسیاری از مردم حتی تا به الان هم هنوز گوشی با نمایشگر تاشو از نزدیک ندیده‌اند؛ بنابراین هرکس یکی از این گوشی‌ها داشته باشد، به خوبی در یک جمع متمایز است.

هیچ کس سراغ فراری نمی‌رود به خاطر مسافتی که می‌تواند هربار با یک باک طی کند و هیچ کس هم سراغ گوشی ۱۵۰۰ دلاری تاشو نمی‌رود تا از یک دوربین فوق العاده موبایلی برخوردار شود! مردم این محصولات را می‌خرند تا متمایز باشند.

اپل در طرف دیگر، رابطه دیگری با دنیای فشن دارد. به جای اینکه این شرکت دنباله‌رو ترندهای دنیای فشن باشد، ترجیح می‌دهد این ترندها را به دنیای فشن دیکته کند! پیش از ساعت هوشمند اپل واچ، ساعت‌ها معمولا محصولاتی دایره‌ای شکل و تزئیناتی بودند. اما حالا ساعت هوشمند این شرکت که کمی بیشتر از ۴۰۰ دلار قیمت دارد، بیشتر از کل صنعت ساعت‌سازی سوییس درآمدزایی دارد و در نوع خود، به یک سمبل و نماد در دنیای فشن‌ها تبدیل شده.

در اتفاقی مشابه، آیفون X اپل هم توانست قیمت گوشی‌های هوشمند را به لایه استراتوسفر ببرد! در حالی که گوشی‌های کمتری توانستند موفقیت آیفون X را تکرار کنند، اما این گوشی با وجود قیمت زیاد خود، توانست بیشتر از مدل‌های هم‌رده خود که ارزان‌تر هم بودند، بفروشد. ویژگی‌های جدیدی مثل Face ID توانستند نقش به‌سزایی داشته باشند اما مهم‌تر از همه، طراحی نمایشگر بدون حاشیه آن و بریدگی نمایشگر که تبدیل به یک ترند شد، از زبان کاربر به دنیا فریاد می‌زد که «من این گوشی باحال را خریده‌ام».

براساس تحقیقی که دانشگاه شیکاگو انجام داده بود و در National Bureau of Economic Research در سال ۲۰۱۸ منتشر کرده بود، داشتن آیفون یکی از آشکارترین نشانه‌هایی بود که می‌گفت فرد ثروت‌مند است و با ثروت، وضعیت فرد مشخص می‌شود. در بین تمام برندهایی که از سال ۱۹۹۲ تا به امروز آنالیز شده‌اند، این تحقیق ثابت کرده که «هیچ برند دیگری به تنهایی نتوانسته درآمد بالای فرد را به اندازه داشتن آیفون از سال ۲۰۱۶ به اینور، اثبات کند».

چیزی که سامسونگ می‌خواهد مشتریانش درباره گوشی‌های این شرکت فکر کنند با چیزی که آن‌ها فکر می‌کنند، دو معقوله کاملا متفاوت است.

اپل نیازی به یک گوشی با نمایشگر تاشو ندارد تا «محصولی باحال» داشته باشد. البته این به این معنی نیست که این شرکت اصلا در فکر ساخت یک گوشی با نمایشگر تاشو نیست! پتنت‌های ثبت شده از طرف این شرکت نشان داده‌اند که اپل در حال آزمایش و کار روی این تکنولوژی است که این یعنی در آینده بالاخره گوشی‌های اپل با نمایشگر تاشو را خواهیم دید. اما معمولا شرکت‌ها پتنت‌ها گران‌قیمت را ثبت می‌کنند تا خود را به عنوان صاحب یک تکنولوژی نشان دهند نه به این عنوان که آن‌ها در حال کار روی آن تکنولوژی هستند. ثبت یک پتنت نیازمند این است که شرکت ثبت کننده مشخص کند محصول چطور کار می‌کند. از همین رو گاهی اوقات شرکت‌ها ترجیح می‌دهند این مسائل را به صورت راز نگه دارند تا اینکه آن‌را پتنت کنند. برای مثال شرکت کوکا کولا، هیچ وقت هیچ فرمول طلایی برای نوشابه‌های خود پتنت نکرده تا راز آلود بودن آن را حفظ کند.

اگر اپل هم می‌خواست تا گوشی تاشو خود را به صورت راز نگاه دارد، ممکن بود تا جای ممکن صبر کند و بعد طراحی‌های خود را پتنت کند. اما پتنت‌های گوشی تاشو اپل به گذشته و سال ۲۰۱۱ بر می‌گردد و حالا در سال ۲۰۲۰، هنوز گوشی از اپل ندیده‌ایم که نمایشگر تاشو داشته باشد.

در حال حاضر برخی از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که اپل ابتدا یک آیپد با نمایشگر تاشو معرفی کند و قید گوشی تاشو را بزند. آیپدی که نمایشگر تاشو داشته باشد، واقعا می‌تواند کارآمد باشد. تبلتی که تا می‌شود تا در اندازه یک کتاب‌خوان دربیاید و بعد از باز کردن هم به اندازه یک آیپد پرو باشد، می‌تواند به جای آنکه صرفا جنبه مد و فشن داشته باشد، واقعا محصولی کارآمد باشد که بسیاری را به سمت خود جذب کند. اگر قیمت آنهم زیاد باشد به سادگی در دسته‌بندی تبلت‌های گران قیمت قرار می‌گیرد که همین حالا هم بیشتر از هزار دلار قیمت دارند.

سامسونگ و موتورولا در این بین باید بیشتر از اپل تلاش کنند تا خریداران گوشی هوشمند را به سمت محصولات تاشو خود جذب کنند.

استفاده از ادبیات اغراق‌کننده در معرفی محصولات حوزه تکنولوژی، امری رایج شده اما تعریف و تمجید از یک گوشی به عنوان محصولی «پیش‌رو» و «متمایز»، نمی‌تواند به خوبی آن دستگاه را توصیف کند. این جملات بیشتر این موضوع را نشان می‌دهند که خریداران آینده این محصولات چه رفتاری با دیگران خواهند داشت. می‌توانیم بگوییم تمام چیزی که سامسونگ درباره گوشی گلکسی Z Flip در مراسم خود گفت، التماسی بود برای اینکه این گوشی نه به عنوان یک گوشی دیگر، بلکه به عنوان گوشی که دوستان شما آرزوی داشتنش را دارند معرفی کند. برای اثبات این حرف کافی است بگوییم که این گوشی حتی در رنگ طلایی آینه‌ای در برخی کشور‌ها عرضه خواهد شد!

البته که در نهایت این مشتری است که تعیین می‌کند یک گوشی برایش چه معنایی دارد. چیزی که برای یک عده فوق العاده به حساب می‌آید، ممکن است برای دیگران محصولی عادی باشد. تا به امروز هم هر گوشی با نمایشگر تاشو عرضه شده، نتوانسته عموم کاربران را به سمت خود جذب کند. درواقع چیزی که سامسونگ می‌خواهد مشتریانش درباره گوشی‌های این شرکت فکر کنند با چیزی که آن‌ها فکر می‌کنند، دو معقوله کاملا متفاوت است.

چیزی که حالا واضح است این است که فروش یک گوشی با نمایشگر تاشو، تا حد زیادی به کاربردهای آن بستگی دارد؛ یا حداقل تا زمانی که قیمت این گوشی‌ها انقدر زیاد است، اینطور خواهد بود. گوشی‌های تاشو واقعا گران هستند و مزیت‌های کمی برای قیمت خود ارائه می‌کنند. برای همین هم هست که اگر سامسونگ و موتورولا می‌خواهند گوشی با نمایشگر تاشو بفروشند، باید پای فشن را هم به میدان باز کنند.

با در نظر گرفتن تغییرات زیادی که هر روزه در دنیای فشن رخ می‌دهد، شاید اپل هم روزی مجبور شود محصولی برای متمایز بودن در این زمینه عرضه کند. اما فعلا که این شرکت به گوشی با نمایشگر تاشو نیاز ندارد تا توجهات را جلب کند؛ به عبارت دیگر، فعلا لوگوی اپل کافی است.

