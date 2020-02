نمایشگر گلکسی Z Flip مانند گلکسی فولد با یک محافظ پلاستیکی پوشیده شده است

در چند روز گذشته محافظ شیشه‌ای منعطف نمایشگر گلکسی Z Flip که با نام «شیشه فوق باریک» از آن یاد می‌شود، هیاهوی بسیاری به‌پا کرده است. ظاهرا این دستاورد شگفت انگیز سامسونگ با نوعی نوار پلاستیکی پوشیده شده است که مشابه نمایشگر پلی‌ایمید بی‌رنگ (CPI) است که در گلکسی فولد به‌کار گرفته شده بود. همان لایه محافظی که کمپانی کره‌ای را مجبور کرد عرضه اولین گوشی هوشمند تاشونده خود را به تعویق بیاندازد و آن را از نو طراحی کند.

کارکنان کمپانی Sekyung Hi-Tech که وظیفه تامین پوشش‌های محافظ گلکسی Z Flip و گلکسی فولد را به عهده داشته‌اند، در مصاحبه‌ای با نشریه کره‌ای The Elec به توضیح بیشتر درباره این پوشش محافظ پلاستیکی پرداخته‌اند. در این گفتگو اعلام شد که هر دو نوع نمایشگر ساخته شده از شیشه و یا پلی‌ایمید، چه منعطف باشند یا نه، به پوشش محافظ پلاستیکی نیاز خواهند داشت.

همچنین، به این مورد نیز اشاره شد که گرچه نمایشگر منعطف گلکسی Z Flip از نوع شیشه‌ است؛ اما نسبت به نمونه‌های پلاستیکی مشابه آسیب پذیرتر است و در صورت سقوط یا خم شدن بیش از حد می‌شکند. در ادامه ویدیویی از کالبد شکافی گلکسی Z Flip را مشاهده خواهیم کرد که در آن سعی می‌شود پوشش پلاستیکی از شیشه منعطف فوق باریک دستگاه جدا شود.

در این ویدیو مشاهده می‌کنید که شخص به سادگی می‌تواند پوشش پلاستیکی را از شیشه منعطف گوشی جدا کند و هنگام انجام این کار، ترک‌های ریز بسیاری در سطح شیشه فوق باریک ایجاد می‌شود. حال تصور کنید اگر این پوشش پلاستیکی وجود نداشت نمایشگر گلکسی Z Flip چقدر آسیب‌پذیرتر بود؛ به‌ویژه در قسمت‌هایی که به لولا نزدیک‌تر هستند و در محل تاخوردگی واقع شده‌اند.

دانلود mp4

بنابراین، با وجود این‌که پوشش پلاستیکی نرم‌تر و آسیب‌ پذیرتر از شیشه‌ واقعی است که سامسونگ روی نمایشگر OLED گوشی قرار داده است، کمپانی کره‌ای محبور شده برای محافظت بیشتر از این شیشه فوق باریک از نوار پلاستیکی یاد شده استفاده کند. در ادامه به توضیح ارائه شده درباره این پوشش پلاستیکی می‌پردازیم:

گلکسی Z Flip به نمایشگر Infinity Flex سامسونگ با شیشه فوق باریک (UTG) مجهز است تا طراحی براق و زیبا و تجربه بصری خیره کننده‌ای را ارائه کند. اولین نسل از فناوری UTG سامسونگ نسبت به نمایشگر سایر پرچم‌داران گلکسی متفاوت است. درحالی‌که (این نمایشگر) خم می‌شود، باید با مراقبت از آن استفاده شود. همچنین، گلکسی Z Flip یک لایه محافظ مشابه گلکسی فولد روی نمایشگر UTG خود دارد.

گلکسی Z Fold 2 با نمایشگر ۸ اینچی از شیشه فوق باریک استفاده خواهد کرد

پیش از عرضه گلکسی فولد، گفته می‌شد سامسونگ در این گوشی از یک پوشش پلی‌ایمید استفاده خواهد کرد که به صفحه OLED چسبیده است و مقاومت و انعطاف بالایی دارد. همچنین، اعلام شد که این شرکت سال‌ها برای توسعه این پوشش زمان صرف کرده است و استفاده از آن موجب می‌شود کل مجموعه نمایشگر از قسمت وسط خم شود، اما این پوشش پلاستیکی از نمایشگر جدا نشود. این لایه شفاف و چسبناک که OCA نیز نامیده می‌شود، با نوعی چسب الاستیک ساخته شده است که در مقابل هزاران بار تاخوردگی مقاوم است و دوباره به حالت و شکل اولیه خود بازمی‌گردد.

البته سامسونگ در ادامه یک لایه ضد جذب اثر انگشت و ضد خش نیز به آن افزوده است و در عرضه مجدد گلکسی فولد ساختار لبه‌ها را تغییر داد تا محافظ پلاستیکی دیگر شبیه به یک محافظ صفحه نمایش معمولی به نظر نرسد و کاربران وسوسه نشوند آن را از نمایشگر جدا کنند. طبق اعلام نشریه کره‌ای The Elec:

پوشش پلی‌ایمید شفافی در گلکسی فولد سامسونگ و میت ایکس هواوی استفاده شد. موتورولا Razr نیز از پوشش CPI استفاده کرده است… زمانی که گوشی‌های تاشو در حالت تاشده قرار دارند، در مرکز پوشش CPI چین‌خوردگی‌هایی ایجاد می‌شود و کیفیت بصری آن نیز به‌خوبی شیشه نیست. مشکل دیگر این است که سطح این پوشش مستعد جذب خط و خش است. برای جلوگیری از این اتفاق، لایه CPI گلکسی فولد با یک نوار تولید شده توسط Dongwoo Fine-Chem محافظت شده است و به پوشش تولید شده توسط Sekyung Hi-Tech هم نوار محافظ خاصی اضافه شده است.

طبق گفته شرکت تامین کننده سامسونگ، گلکسی Z Fold 2 که ظاهرا گوشی تاشو آینده کمپانی کره‌ای خواهد بود نیز از شیشه فوق باریک (UTG) مشابه گلکسی Z Flip استفاده خواهد کرد. اگر تامین کنندگان UTG بتوانند توان خود را برای تولید صفحات بزرگتر توسعه دهند، ممکن است در سومین نسل از گوشی‌های هوشمند تاشو سامسونگ با یک نمایشگر ۸ اینچی مواجه شویم.

تولید پوشش محافظ برای نمایشگرهای منعطف هنوز با دردسرهایی همراه است؛ شیشه باید بر چالش‌های مرحله تولید انبوه و سازگاری با اندازه‌های مختلف پیروز شود و در همین حال مواد تشکیل دهنده پوشش محافظ آن نیز باید ظرفیت تحمل ابعاد بزرگتر را داشته باشند و تکنولوژی محافظت آن‌ها هم نیاز به تکامل دارد. این موارد از زمان تولید گلکسی فولد تا کنون تغییر چندانی نداشته‌اند، اما کمپانی Sekyung Hi-Tech پوشش محافظ خود را بهبود بخشیده است، پس می‌توان امیدوار بود که در نسل‌های بعدی گوشی تاشونده سامسونگ، شیشه فوق باریک و لایه پلاستیکی محافظ آن از استحکام بیشتری برخوردار شوند. این شرکت سابقه‌ای طولانی در تولید پوشش‌ها و نوارهای مورد استفاده در گوشی‌های هوشمند دارد که برخی از نوارهای طیف رنگی (گرادیانی) آن را در محصولات سامسونگ، هواوی و اوپو دیده‌ایم.

در نهایت، چه صفحه نمایش گوشی‌های تاشونده از شیشه ساخته شده باشد و چه از پلاستیک، با توجه به فناوری‌های فعلی همچنان به لایه‌های محافظ نیاز دارد و به نظر می‌رسد که با استفاده‌های معمول روزانه مشکلی برای این نمایشگرها و پوشش‌های محافظ‌شان پبش نیاید، اما نمی‌توان سلامت آن‌ها را در مقابل خط و خش یا سقوط تضمین کرد.

