شرکت ال‌جی روز گذشته از گوشی پایین‌رده بسیار ارزان قیمتی رونمایی کرد. این گوشی که W10 آلفا دارد، قرار است با گوشی‌های ارزان‌قیمت چینی رقابت کند. این گوشی ۱۴۰ دلاری مبتنی بر اندروید پای است ولی باید خاطرنشان کنیم که نسخه Go این سیستم‌عامل محسوب نمی‌شود.

قلب تپنده این گوشی تراشه ۲۸ نانومتری Unisoc SC9863A است که از ۸ هسته Cortex-A55 با سرعت ۱.۶ گیگاهرتز تشکیل شده است. در کنار این تراشه، ۳ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش قرار گرفته که از کارت SD تا حداکثر ظرفیت ۱۲۸ گیگابایتی پشتیبانی می‌کند.

ال‌جی W10 آلفا از نمایشگر ۵.۷۱ اینچی با رزولوشن ۷۲۰p+ بهره می‌برد. در بخش فوقانی نمایشگر یک بریدگی قطره‌ای شکل دیده می‌شود که دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی را در خود جای داده است. در پنل پشتی هم فقط یک دوربین ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده که از فیلمبرداری ۱۰۸۰p پشتیبانی می‌کند.

در بدنه این گوشی حسگر اثر انگشت قرار ندارد ولی در عوض از قابلیت تشخیص چهره بهره می‌برد. ال‌جی مدعی شده که دوربین سلفی می‌تواند ۱۲۸ نقطه را زیرنظر بگیرد و فرایند آنلاک شدن در عرض ۰.۳ ثانیه انجام می‌شود. انرژی این گوشی از طریق باتری ۳۴۵۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که این یعنی با هر بار شارژ می‌تواند ۲۹ ساعت موسیقی پخش کند. این گوشی فعلا برای بازار هند عرضه شده و هنوز در مورد تاریخ عرضه در دیگر کشورها خبری منتشر نشده است.

