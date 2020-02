مشخصات دوربین گوشی ریلمی X50 پرو ۵G به همراه نمونه عکاسی با آن منتشر شد!

ریلمی اخیرا اعلام کرد پرچم‌دار قدرتمند این شرکت که ریلمی X50 پرو ۵G نام دارد قرار است در تاریخ ۲۴ فوریه (۵ اسفند) معرفی شود. از آن‌ جایی که معمولا چند روز به معرفی یک محصول تمام مشخصات فنی آن منتشر می‌شود، از مشخصات دوربین این گوشی نیز مطلع شدیم و خوشبختانه یک نمونه تصویر ثبت شده توسط دوربین را هم در اختیار داریم!

اینطور که به نظر می‌رسد، ریلمی X50 پرو ۵G قرار است با ۶ دوربین راهی بازار شود. دو دوربین در جلو، نظیر آنچه که در گلکسی اس ۱۰ پلاس شاهد بودیم و ۴ دوربین هم در پشت. این اطلاعات حتی مورد تایید خود شرکت هم قرار گرفت بنابراین از بابت صحت آن کاملا مطمئن هستیم.

روز گذشته اما این شرکت تیزری را منتشر کرد که قدرت بزرگ‌نمایی ۲۰ برابری ریلمی X50 پرو ۵G را تایید می‌کند. دیگر مشخصاتی که در تیزر بعدی فاش شده، اسنپدراگون ۸۶۵ با پشتیبانی از اینترنت ۵G دو حالته (مستقل و غیر مستقل)، شارژر سریع ۶۵ واتی تحت عنوان SuperDart Charge و یک نمایشگر ۹۰ هرتزی AMOLED است که البته پیش‌تر نیز از وجود آن‌ها مطلع شده بودیم.

بیشتر بخوانید: مشخصات فنی گوشی ریلمی X50 پرو ۵G منتشر شد

همچنین Xu Qi Chase، مدیرعامل شرکت ریلمی در شبکه اجتماعی چینی ویبو جزئیاتی از دوربین پرچم دار مورد انتظار خود را به همراه نمونه‌هایی در حالت شب به نمایش گذاشت. اینطور که اعلام شده، ریلمی X50 پرو ۵G قرار است به یک دوربین ۶۴ مگاپیکسلی اصلی، یک دوربین تله‌فوتو و یک دوربین فوق عریض مجهز شود. دوربینی که می‌تواند به شکل پرتره فیلم‌برداری کند! این گوشی از حالت شب نیز بهره‌ می‌برد که در زیر نمونه‌ای از آن را می‌توانید مشاهده کنید.

همینطور که می‌بینید، در تصویر سمت چپ حالت شب غیرفعال است و تصویر در حالت پیش‌فرض به ثبت رسیده. در نمونه دوم اما همان عکس در شرایطی به ثبت رسیده که حالت شب فعال شده بود. نتیجه تلاش ریلمی برای بهبود شرایط عکاسی در نور شب همانطور که می‌بینید حیرت‌انگیز است! شعبه اروپا ریلمی اما تصویری از دوربین تله‌فوتو آن در توییتر به نمایش گذاشت که قدرت بزرگ‌نمایی ۲۰ برابری آن را به تصویر می‌کشد.

در بخش سلفی اما شاهد استفاده از یک سنسور ۳۲ مگاپیکسلی هستیم که یک سنسور فوق عریض با زاویه ۱۰۵ درجه آن را همراهی می‌کند. از وضوح تصویر این دوربین فوق عریض فعلا خبری نداریم و ریلمی نیز صحبتی از آن به میان نیاورده اما به احتمال زیاد باید شاهد یک سنسور ۸ مگاپیکسلی باشیم!

به گفته ریلمی، دوربین فوق عریض این گوشی با قابلیت UIS Max Super Video Stabilization همراه خواهد بود که البته ترجمه ماشینی عبارت چینی برای توصیف دوربین این گوشی است. اینطور که از اسم آن پیداست احتمالا این دوربین در حالت فیلم‌برداری از لرزشگیر پیشرفته‌ای بهره خواهد برد تا هنگام تکان خوردن ناگهانی دست حین فیلم‌برداری، کیفیت تصاویر افت نکند.

بیشتر بخوانید: گوشی ریلمی X50 پرو ۵G از نمایشگر ۹۰ هرتزی و شارژر سریع ۶۵ واتی پشتیبانی خواهد کرد!

بنابراین تا به اینجای کار می‌دانیم ریلمی X50 پرو ۵G به یک دوربین ۶۴ مگاپیکسلی اصلی، یک دوربین تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی ۲۰ برابری، یک دوربین فوق عریض، دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی به همراه دوربین فوق عریض با زاویه ۱۰۵ درجه، پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵، حداکثر ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی، اندروید ۱۰، جدیدترین رابط کاربری ریلمی، نمایشگر AMOLED با رفرش ریت ۹۰ هرتز، وایفای ۶ و شارژر ۶۵ واتی مجهز خواهد شد.

منبع: gsmarena

The post مشخصات دوربین گوشی ریلمی X50 پرو ۵G به همراه نمونه عکاسی با آن منتشر شد! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala