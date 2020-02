سامسونگ در مراسم معرفی گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ بخش قابل توجهی را به معرفی قابلیت‌های دوربین این گوشی‌ها اختصاص داد. در این میان، دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا به‌لطف زوم ۱۰۰ برابری دیجیتال توانسته سروصدای زیادی راه بیندازد. اما سامسونگ در همان مراسم اعلام کرد که برای اس ۲۰ و اس ۲۰ هم دوربین‌های هیجان‌انگیزی تعبیه شده است.

با نگاه به مشخصات این دو گوشی، می‌توانیم ببینیم که هر دو آن‌ها از دوربین تله‌فوتو بهره می‌برند. معمولا با شنیدن نام دوربین‌های تله‌فوتو یاد زوم اپتیکال می‌افتیم زیرا این دوربین‌ها در وهله اول وظیفه زوم را بر عهده دارند. اما در کمال تعجب در فهرست مربوط به مشخصات دوربین تله‌فوتو این دو گوشی، به «زوم ۳ برابری هیبریدی» اشاره شده است.

همین اصطلاح هیبریدی باعث شده که نویسندگان سایت NotebookCheck.net بیشتر جستجو کنند و با بررسی سایت سامسونگ متوجه شده‌اند که دوربین تله‌فوتو گوشی‌های گلکسی‌ اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس در حقیقت دوربین واید محسوب می‌شوند. طبق این اطلاعات، دوربین تله‌فوتو موردنظر در مقایسه با دوربین معمولی از پس زوم ۱.۰۶ برابری برمی‌آید. این یعنی «زوم ۳ برابری هیبریدی» تقریبا به‌طور کامل زوم دیجیتالی است.

از آنجایی دوربین تله‌فوتو این دو گوشی از سنسور ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برند، زوم دیجیتالی آن‌ها بدون شک کیفیت بالایی دارد ولی در نهایت با زوم اپتیکال مواجه نخواهیم شد. از آنجایی که گوشی‌های نوت ۸ و گلکسی اس ۹ تا اس ۱۰ و نوت ۱۰ از دوربین تله‌فوتو با لنز مناسب بهره می‌برند، دقیقا معلوم نیست پس چرا سامسونگ برای اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس از چنین لنزی استفاده نکرده است؟

