در سال ۲۰۲۰ قرار است بسیاری از گوشی‌های پرچم‌دار با قابلیت فیلمبرداری ۸K معرفی شوند. در همین زمینه می‌توانیم به اسنپ‌دراگون ۸۶۵ اشاره کنیم که به صورت پیش‌فرض از این مشخصه پشتیبانی می‌کند و گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ هم مجهز به این قابلیت هستند. چنین قابلیتی، توان گوشی‌های هوشمند امروزی را نشان می‌دهد. با این وجود، باید یادآوری کنیم که این قابلیت موجود در گوشی‌های موردنظر، نخستین نسل این تکنولوژی محسوب می‌شود. این یعنی به احتمال زیاد مشکلات زیادی به وجود می‌آید و به همین خاطر بهتر است تا اطلاع ثانوی بابت این مشخصه هیجان‌زده نشویم.

معرفی فیلمبرداری ۴K هم با مشکلاتی همراه بود

اگرچه فقط چندسالی از این موضوع گذشته، ولی احتمالا بسیاری از کاربران مشکلات فیلم‌برداری ۴K گوشی‌ها را به یاد ندارند. این قابلیت مرتبا گوشی‌ها را بیش از حد داغ می‌کرد و بیشتر از ۱۰ دقیقه هم امکان ضبط ویدیو وجود نداشت. این مشکل به‌طور شگفت‌انگیزی رایج است. به عنوان مثال برخی از گوشی‌های سونی (مانند گوشی جدید اکسپریا ۱) هم از این مشکل رنج می‌برند و حین ضبط ویدیوهای ۴K حرارت بدنه به شدت افزایش پیدا می‌کند و اپ موردنظر بسته می‌شود. با کمی جستجو در گوگل می‌توانیم ببینیم که چنین مشکلاتی در ابتدا برای تعداد زیادی از گوشی‌ها دیده شده است.

موضوع با اهمیت این است که هنوز هم بسیاری از این محدودیت‌های فنی وجود دارند. گفته می‌شود پیکسل ۴ از قابلیت فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کرده که این مشخصه در دقیقه ۹۰ به دلایل ملاحظات مربوط به ذخیره‌سازی، از گوشی حذف شده است. تمام این موارد نشان می‌دهد که شرکت‌های سازنده همچنان با چالش فیلم‌برداری ۴K دست‌وپنجه نرم می‌کنند و حالا مهاجرت به فیلمبرداری ۸K را آغاز کرده‌اند. با اطمینان زیادی نمی‌توانیم بگوییم که آیا این مشکلات دوباره پدیدار می‌شوند یا نه ولی در هر صورت می‌توانیم انتظار ظهور دوباره مشکلاتی مانند داغ شدن بیش از حد، محدودیت زمانی و مشکلات مربوط به اجرای اپلیکیشن دوربین را داشته باشیم.

مشکل ذخیره‌سازی

حتی در حال حاضر، بسیاری از گوشی‌ها ویدیوهای ۴K را در کارت حافظه microSD ثبت نمی‌کنند زیرا برای این کار باید از کارت حافظه بسیار پرسرعتی استفاده شود که تعداد زیادی از کاربران دارای چنین کارت حافظه‌ای نیستند. این یعنی به ناچار برای ذخیره‌سازی باید از حافظه داخلی بهره ببرید و در صورتی که نمی‌دانید، باید یادآوری کنیم که ویدیوهای ۴K به سرعت فضای زیادی از حافظه را اشغال می‌کنند.

یک کلیپ ۱۰ ثانیه‌ای ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه در گوشی گلکسی نوت ۱۰ پلاس حدود ۹۰ مگابایت حافظه را پر می‌کند. این یعنی برای هر دقیقه فیلم‌برداری با چنین کیفیتی، باید حدود ۱ گیگابایت حافظه خالی داشته باشید. با توجه به اینکه گوشی‌های زیادی همچنان با ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه پایه عرضه می‌شوند، بعد از ضبط حدود ۲ تا ۴ ساعت ویدیو با کیفیت موردنظر، با مشکل کمبود حافظه روبرو می‌شوید. البته ناگفته نماند که بخش زیادی از گوشی‌ها با کاهش بیت‌ریت فیلم‌برداری، می‌توانند هر ۱ دقیقه ویدیو ۴K را به‌صورت فایل ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگابایتی ذخیره کنند.

البته گفته می‌شود که وضعیت برای فیلمبرداری ۸K چندان بدتر نیست. سامسونگ می‌گوید ویدیو ۸K در هر دقیقه حدود ۶۰۰ مگابایت فضا را اشغال می‌کند. البته به خاطر داشته باشید که در این تخمین‌ها، مواردی مانند بیت‌ریت، فریم ریت و دیگر عوامل در نظر گرفته می‌شوند. با این حال، ۶۰۰ مگابایت برای هر دقیقه بدین معناست که حافظه داخلی گوشی شما خیلی زودتر از حد انتظار پر می‌شود. در ضمن همان‌طور که برای ویدیوهای ۴K اجازه ذخیره‌سازی مستقیم در بسیاری از کارت‌های حافظه microSD داده نمی‌شود، مطمئناً برای فیلمبرداری ۸K هم نباید چنین انتظاری داشته باشیم.

افراد آگاه به تکنولوژی شاید بعد از ضبط این ویدیوها، آن‌ها را از حافظه داخلی به کارت حافظه منتقل کنند. چنین حرکتی در حال حاضر تنها راهکار واقعی مربوط به حل این مشکل محسوب می‌شود. در این زمینه، خوشبختانه گوشی‌هایی مانند گلکسی اس ۲۰ از درگاه کارت حافظه بهره می‌برند اما بسیاری از پرچم‌داران ۲۰۲۰ فاقد این مشخصه خواهند بود. به همین خاطر گوشی‌ها برای ارائه‌ی این قابلیت باید تحت فشار بیشتری قرار بگیرند زیرا با افزایش محبوبیت فیلمبرداری ۸K، کاربران به حافظه بیشتری نیاز پیدا می‌کنند.

با این رزولوشن امکانات فیلم‌برداری کاهش پیدا می‌کند

فیلم‌برداری رزولوشن بالا معمولاً محدودیت‌های دیگری هم اعمال می‌کند. به‌عنوان مثال در گلکسی نوت ۱۰ پلاس، با فعال‌سازی فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه، یک پیام نمایش داده می‌شود که این رزولوشن از قابلیت‌های ردیابی فوکوس خودکار، افکت‌های ویدیو و لرزشگیر ویدیو پشتیبانی نمی‌کند. با کاهش سرعت به ۳۰ فریم بر ثانیه، قابلیت لرزشگیر فعال می‌شود ولی دو مورد دیگر همچنان غیرفعال باقی می‌ماند. در مورد فیلمبرداری ۸K هم باید انتظار چنین محدودیت‌هایی را داشته باشیم.

بسیاری از ویژگی‌های مربوط به فیلم‌برداری، با رزولوشن FHD سازگار هستند ولی با افزایش رزولوشن از کار می‌افتند. در همین زمینه می‌توانیم به اکسپریا ۱ اشاره کنیم در فیلم‌برداری ۴K، لرزشگیر اپتیکال دوربین به‌خوبی نمی‌تواند کار خود را انجام دهد. در رابطه با این موضوع، برای گوشی‌های وان‌پلاس و دیگر شرکت‌ها هم گزارش‌های مشابهی مطرح شده است. روی هم رفته، بسیاری از گوشی‌ها نمی‌توانند همراه با فیلم‌برداری ۴K، تعدادی از قابلیت‌های دیگر را کنترل کنند. به همین خاطر در صورت بهره‌گیری از فیلمبرداری ۸K باید انتظار دست کشیدن از برخی ویژگی‌های جذاب مربوط به فیلم‌برداری را داشته باشیم.

تقریبا بدون شک به نمایشگر ۸K دسترسی ندارید

همین ابتدا باید بگوییم که تلویزیون‌های ۸K به تازگی در نمایشگاه‌هایی مانند CES 2020 مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. به همین خاطر، اکثریت افراد هنوز از تلویزیون‌های ۸K استفاده نمی‌کنند. در همین زمینه، باید خاطرنشان کنیم همانطور که تعداد زیادی از کاربران نمی‌توانند تفاوت رزولوشن بین ۱۴۴۰P و FHD نمایشگرهای موبایل را تشخیص بدهند، در مورد تلویزیون‌های ۴K و ۸K هم به احتمال زیاد با این موضوع روبرو خواهیم شد.

کاملا مشخص است که با همه‌گیری تلویزیون‌های ۸K، محتوای مربوط به آن هم افزایش پیدا می‌کند و به همین خاطر پشتیبانی گوشی‌ها از چنین قابلیتی منطقی به نظر می‌رسد. اما تا زمانی که تلویزیون‌ها و مانیتورهای ۸K همه‌گیر نشوند، بهتر است تا اطلاع ثانوی فیلمبرداری ۸K گوشی‌ها را چندان جدی نگیریم زیرا حتی در صورت ضبط چنین ویدیوهایی، نمی‌توانیم چنین محتواهایی را به بهترین شکل تماشا کنیم.

البته هر پیشرفتی در دنیای تکنولوژی هیجان‌انگیز است و در آینده‌ی نه‌چندان دور قیمت تلویزیون‌ها و مانیتورهای ۸K آن‌قدر کاهش پیدا می‌کند که بیشتر کاربران می‌توانند از آن‌ها بهره ببرند. اما برای فناوری‌های جدید، دوره گذار وجود دارد که این دوران معمولا مشکلات متعددی به ارمغان می‌آورند و شرکت‌ها برای اینکه از قافله عقب نمانند، عجله می‌کنند. به همین خاطر ای کاش شرکت‌های سازنده گوشی‌ها قبل از مهاجرت به فیلمبرداری ۸K، مشکلات ۴K را حل و فصل می‌کردند. این نخستین باری نیست که شرکت‌ها قبل از آماده بودن یک تکنولوژی، آن را ارائه می‌کنند و آخرین بار هم نخواهد بود. با توجه به تمام این مسائل، حداقل تا ۲ سال آینده برای خرید گوشی جدید، فیلمبرداری ۸K را جزو معیارهای اصلی خود در نظر نگیرید. اولین نسل فیلمبرداری ۸K گوشی‌های هوشمند احتمالا عالی نخواهد بود.

