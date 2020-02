سونی با وجود مشکلات زیادی که در بازار موبایل دارد، هنوز ساخت گوشی‌های هوشمند را رها نکرده است. در همین زمینه، این شرکت دقایقی قبل از گوشی میان‌رده اکسپریا L4 رونمایی کرد.

نسل جدید گوشی‌های سونی از زبان طراحی مشابهی بهره می‌برند که قد بلند آن‌ها توجه را جلب می‌کند. در این گوشی هم بار دیگر این زبان طراحی مورد استفاده قرار گرفته و به همین خاطر شاهد نمایشگر ۶.۲ اینچی LCD با نسبت تصویر ۲۱:۹ هستیم. از دیگر ویژگی‌های این نمایشگر می‌توانیم به رزولوشن ۷۲۰p آن اشاره کنیم.

قلب تپنده این گوشی تراشه میان‌رده هلیو P22 مدیاتک است که از لحاظ عملکردی تقریبا مشابه اسنپدراگون ۶۲۵ محسوب می‌شود. ناگفته نماند که اکسپریا L3 هم از همین تراشه مدیاتک بهره می‌برد که نشان می‌دهد سونی برای ساخت L4 قصد داشته هزینه‌ها را تا حد ممکن کاهش دهد. رم ۳ گیگابایتی برای گوشی میان‌رده سال ۲۰۲۰ بسیار پایین است و کاربران برای حافظه داخلی باید به ۶۴ گیگابایت بسنده کنند. علاوه بر این نباید وجود جک هدفون را از قلم بیندازیم.

در پنل پشتی شاهد سه دوربین هستیم که دوربین اصلی از سنسور ۱۳ مگاپیکسلی بهره می‌برد و در کنار آن دوربین اولترا واید ۵ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمف ۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است. یک دوربین ۸ مگاپیکسلی هم وظیفه ثبت عکس‌های سلفی را برعهده دارد.

طبق اعلام سونی، انرژی اکسپریا L4 از طرف باتری ۳۵۸۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. این شرکت هنوز در مورد قیمت این گوشی اظهارنظر نکرده ولی قرار است در فصل بهار در رنگ‌های مشکی و آبی در برخی بازارها عرضه شود. در ادامه می‌توانید تیزر معرفی این گوشی را تماشا کنید.

