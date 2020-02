بر اساس اعلام کاربران در ردیت و توییتر، نوتیفیکیشن عجیبی از طرف اپلیکیشن Find My Mobile برای هزاران گوشی سامسونگ در کشورهای مختلف ارسال شده است. در این نوتیفیکیشن، فقط دو عدد ۱ دیده می‌شود.

بر اساس اعلام کاربران، از خانواده نوت ۱۰ و اس ۱۰ و حتی گلکسی Z Flip این نوتیفیکیشن ارسال شده است. همچنین برخی از کاربران از دریافت این نوتیفیکشن در گوشی‌های نوت ۸، مدل ۲۰۱۸ گلکسی A8 و اس ۷ خبر داده‌اند که نشان‌دهنده‌ی گسترده بودن این موضوع است.

همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم، این نوتیفیکیشن تصادفی سامسونگ فقط به محدود به یک کشور خاص نیست و کاربران توییتر و ردیت اعلام کرده‌اند که در کشورهایی مانند استرالیا، آلمان، هند، ژاپن، نیوزیلند، تایلند و تعدادی از دیگر کشورها این نوتیفیکیشن ارسال شده است. باید خاطرنشان کنیم سامسونگ اولین شرکتی نیست که نوتیفیکیشن عجیب و غریبی برای بخش زیادی از کاربران خود ارسال می‌کند. سال گذشته وان‌پلاس هم به صورت تصادفی نوتیفیکیشنی حاوی حروف چینی ارسال کرد که بعدا مشخص شد این ارسال تصادفی مربوط به آزمایش داخلی مربوط به آپدیت نرم‌افزاری مرتبط بوده است.

شرکت سامسونگ هنوز در این رابطه اظهارنظر نکرده است که در صورت انتشار بیانیه این شرکت، این مطلب به‌روزرسانی می‌شود. آیا شما هم این نوتیفیکیشن را دریافت کرده‌اید؟ در این صورت در بخش کامنت‌ها ما را در میان بگذارید.

