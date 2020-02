سامسونگ اخیرا پتنتی را از یک گوشی‌ خانواده گلکسی ثبت کرده که تصویر آن را با نمایشگر کاملا خمیده نشان می‌دهد. اینطور که به نظر می‌رسد، این پتنت احتمالا نشان دهنده نمایشگر گلکسی نوت ۲۰ است!

پتنت جدیدی که توسط دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا به ثبت رسیده نشان می‌دهد سامسونگ احتمالا قصد دارد محصولی را روانه بازار کند که از نمایشگر آبشاری بهره می‌برد. اما این بار این خمیدگی بسیار بیشتر از آن چیزی است که در گوشی‌های قبلی این شرکت مشاهده کردیم.

برخلاف دیگر پرچم‌دارهای سامسونگ که دکمه‌های افزایش و کاهش صدا و پاور روی فریم فلزی تعبیه شده‌اند، در این پتنت می‌بینیم که دکمه سخت‌افزاری روی آن قسمت از نمایشگر که خمیده است تعبیه شده! از آن‌جایی که بعید به نظر می‌رسد سامسونگ گلکسی فولد ۲ را به نمایشگر آبشاری مجهز کند، به احتمال بسیار زیاد این پتنت باید طراحی گلکسی نوت ۲۰ را به نمایش بگذارد. اگرچه نمی‌توان از این بابت که پتنت منتشر شده متعلق به یک گوشی در سال ۲۰۲۰ است مطمئن شد!

در حال حاضر تنها گوشی‌هایی که به نمایشگر آبشاری مجهز شدهاند، هواوی میت ۳۰ پرو و ویوو نکس ۳ هستند. اوپو هم در حال کار روی طراحی چنین محصولی است. در واقع در بین این شرکت‌ها، اوپو اولین شرکتی بود که طراحی اولیه محصولی با نمایشگر آبشاری را در سال قبل به نمایش گذاشت. (تصویر آن را می‌توانید در زیر مشاهده کنید).

منبع: androidcentral

منبع متن: digikala