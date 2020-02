شبکه‌های اینترنت ۵G در آمریکا و بسیاری از کشورهای پیشرفته در حال گسترش هستند و در این میان مهم‌ترین مشتری‌های گوشی های ۵G در قاره آسیا قرار دارند. بر اساس گزارش جدید Counterpoint Research، چین در سال گذشته حدود نیمی از کل فروش جهانی گوشی های ۵G را به خود اختصاص داده است. در این کشور، هواوی (و برند زیرمجموعه‌اش آنر) سه‌چهارم بازار گوشی‌های ۵G این کشور را از آن خود کرده‌اند.

گفته می‌شود در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰۰ میلیون گوشی ۵G روانه‌ی بازار خواهد شد.

هواوی که مقر اصلی آن در شنژن است، بعد از اینکه تحت تحریم‌های گسترده آمریکا قرار گرفت توجه بیشتری به بازار چین نشان داده است. هواوی به دلیل وجود این تحریم‌ها، نمی‌تواند گوشی‌های جدید خود را همراه با اپلیکیشن‌های گوگل عرضه کند که از همه مهم‌تر، این موضوع باعث می‌شود کاربران موردنظر نتوانند از پلی استور گوگل استفاده کنند.اما به دلیل فیلتر بودن گوگل در چین، عدم استفاده از سرویس‌های این شرکت برای کاربران چینی اهمیتی ندارد.

بر اساس این گزارش، هواوی و آنر تنها دو شرکت مهمی هستند که در سال ۲۰۱۹ موفق شده‌اند فروش گوشی‌های خود را در بازار چین افزایش بدهند. در عین حال، فروش گوشی‌های اپل و شیائومی در این بازار حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. با این حال، وابستگی بیش از حد هواوی به بازار چین باعث می‌شود که این شرکت در برابر شیوع ویروس کرونا آسیب‌پذیرتر شود.

حدود ۱۹ میلیون گوشی ۵G در سال ۲۰۱۹ روانه‌ی بازار شده که طبق برخی تخمین‌های مطرح شده، در سال ۲۰۲۰ این رقم به حدود ۱۹۹ میلیون می‌رسد.

