کاربران برای خرید ایرباد ساخت اپل باید از بین ایرپاد و ایرپاد پرو دست به انتخاب بزنند. حالا در همین زمینه سایت Digitimes گزارش داده که اپل تا ۶ ماه آینده محصول جدیدی به نام ایرپاد پرو لایت را روانه‌ی بازار خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، ایرپاد پرو لایت یک ایرفون کاملا بی‌سیم پایین‌رده محسوب می‌شود. در همین زمینه می‌توانیم به اظهارات تحلیلگر مشهور محصولات اپل، مینگ چی کو، اشاره کنیم که گفته اپل در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ از هدفون بی‌سیم جدیدی رونمایی خواهد کرد. به همین خاطر شاید منظور آقای «کو» همین ایرپاد پرو‌ لایت باشد. البته در گزارش Digitimes آمده که ایرپاد پرو لایت یک محصول پایین‌رده محسوب می‌شود و طبق پیش‌بینی «مینگ چی کو» این یک هدفون بالارده خواهد بود.

در این میان می‌توانیم بگوییم که شاید منظور آقای «کو» هدفون مبتنی بر Beats Solo Pro ولی با برند اپل است و این احتمال هم وجود دارد که Digitimes به Powerbeats 4 اشاره دارد که در کدهای iOS هم مدارک مربوط به آن پیدا شده است. طبق این گزارش منتشر شده، محصول موردنظر با قیمت بین ایرپاد ۲ و ایرپاد‌ پرو‌ روانه‌ی بازار می‌شود که به ترتیب ۱۵۹ و ۲۴۹ دلار قیمت دارند.

اگرچه این موضوع فعلا در حد شایعه است، ولی در صورت صحت داشتن در اواسط سال جاری می‌توانیم انتظار عرضه محصول موردنظر را داشته باشیم.

