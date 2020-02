در این مطلب قصد داریم به بررسی قابلیت‌های گلکسی اس ۲۰ و آیفون ۱۱ پرو بپردازیم تا ببینیم کدام یک از این دو محصول فوق‌العاده قدرتمند می‌توانند در سال ۲۰۲۰ انتخاب بهتری به عنوان یک پرچم‌دار مقرون به صرفه باشند.

آیفون ۱۱ پرو

این محصول جدیدترین پرچم‌دار شرکت اپل است که در ماه سپتامبر سال گذشته به همراه دو گوشی آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو مکس راهی بازار شد. اگرچه این گوشی کوچک‌ترین آیفون ۱۱ است، اما در عین حال بهترین آیفونی است که تا کنون ساخته شده چرا که از مشخصه‌هایی نظیر دوربین عالی، باتری قدرتمند، سخت‌افزار فوق‌العاده و سیستم‌ عاملی روان و سریع برخوردار است. همچنین بر خلاف رقبای اندروید، اپل در بخش امنیت تنوع ایجاد کرد و Face ID را به جای حسگر اثر انگشت در این گوشی مورد استفاده قرار داد که از دقت، سرعت عمل و کیفیت بالایی برخوردار است.

مزایا

مجموعه دوربین بسیار قدرتمند و با کیفیت

قابلیت‌هایی نظیر iMessage و AirDrop

بهبود عملکرد باتری به نسبت آیفون XS

سیستم عامل بهینه به همراه نرم‌افزارهای پایدار و پشتیبانی نرم‌افزاری چندین ساله

تشخیص چهره امن و مطمئن

معایب

عدم قابلیت شخصی‌سازی بالا در iOS

طراحی نه چندان زیبا به دلیل وجود ناچ بزرگ روی نمایشگر

عدم پشتیبانی از USB-C

عدم پشتیبانی از اینترنت ۵G

گلکسی اس ۲۰

گلکسی اس ۲۰ دلاس همانند رقیب خود جدیدترین و بهترین گوشی سری S سامسونگ به حساب می‌آید اما به نسبت آیفون ۱۱ پرو چند ماهی جدیدتر است. جدیدتر بودن این گوشی باعث شد تا در آن شاهد افزایش قدرت دوربین، افزایش کیفیت باتری، پشتیبانی از اینترنت ۵G، نمایشگر بهتر و با کیفیت‌تر و مواردی از این دست باشیم. گلکسی اس ۲۰ به نسبت سری قبل قابلیت جدید زیادی ندارد اما در تمامی موارد اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار، بهبود بسیار زیادی داشته.

مزایا

نمایشگر ۶.۲ اینچی فوق‌العاده با کیفیت با وضوح +QHD

نمایشگر نسبتا تمام صفحه با حفره بسیار کوچک دوربین سلفی

سه دوربین بسیار قدرتمند

باتری ۴.۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

پشتیبانی از اینترنت ۵G

معایب

گران‌ترین قیمت پایه برای یک گوشی سری S در طول تاریخ

عدم پشتیبانی نرم‌افزاری دراز مدت

اندازه نسبتا بزرگ (با توجه به اینکه گلکسی اس ۲۰ قرار است برای کاربرانی باشد که به گوشی کوچک علاقه‌مند هستند)

نگاه کلی به آیفون ۱۱ پرو و گلکسی اس ۲۰

سری آیفون ۱۱ به طور کامل طراحی گوشی‌های آیفون را دستخوش تغییراتی اساسی کرد. از طراحی دوربین گرفته تا تعداد آن‌ها و همچنین تغییر محل لوگوی اپل، بخش بزرگی از آنچه را که در سری X دیده بودیم در سری جدید جای خود را به طراحی‌ متفاوتی دادند.

سامسونگ نیز مانند قبل استراتژی مشابهی را در پیش گرفت و گوشی گلکسی اس ۲۰ را به عنوان کوچک‌ترین عضو سری S در سال ۲۰۲۰ راهی بازار کرد. اما نمی‌توان گفت این گوشی ضعیف‌ترین عضو خانواده گلکسی است! همانطور که نمی‌توان این حرف را در مورد آیفون ۱۱ پرو به زبان آورد.

مقایسه مشخصات فنی آیفون ۱۱ پرو و گلکسی اس ۲۰

آیفون ۱۱ پرو گلکسی اس ۲۰

سیستم‌عامل

iOS 13.3.1 اندروید ۱۰ / رابط کاربری One UI 2.0

نمایشگر

۵.۶ اینچ ۶.۲ اینچ OLED Dynamic AMOLED 1125 × ۲۴۳۶ +QHD HDR +HDR10 60Hz 120Hz

سخت‌افزار

A13 Bionic اسنپدراگون ۸۶۵ ۴ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت رم ۶۴/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی امکان افزایش حافظه ندارد امکان افزایش حافظه تا ۱ ترابایت عدم پشتیبانی از اینترنت ۵G پشتیبانی از اینترنت ۵G (زیر ۶ گیگاهرتز)

دوربین

۱۲ مگاپیکسل دوربین اصلی / گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 12 مگاپیکسل دوربین اصلی / گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 12 مگاپیکسل دوربین تله‌فوتو / گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 با بزرگ‌نمایی ۲ برابر ۶۴ مگاپیکسل دوربین تله‌فوتو / گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 با بزرگ‌نمایی ۳ برابر اپتیکال ۱۲ مگاپیکسل دوربین فوق عریض / گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 با پوشش ۱۲۰ درجه‌ ۱۲ مگاپیکسل دوربین فوق عریض / گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 با پوشش ۱۲۰ درجه‌ دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی / گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی / گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2

بلندگو / صدا

ورودی ۳.۵ میلی‌متری صدا ندارد ورودی ۳.۵ میلی‌متری صدا ندارد بلندگو استریو بلندگو استریو

باتری

۳۰۴۶ میلی‌‌آمپر ساعت ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت شارژ سریع ۱۸ وات شارژ سریع ۲۵ وات پشتیبانی از شارژر بی‌سیم پشتیبانی از شارژر بی‌سیم عدم پشتیبانی از شارژر معکوس پشتیبانی از شارژر معکوس

بایومتریک و امنیت

حسگر تشخیص چهره ۳ بعدی حسگر اثر انگشت درون نمایشگر، تشخیص چهره

طراحی

پشت و جلو از شیشه، فریم از جنس فولاد ضد زنگ پشت و جلو از شیشه، فریم از جنس آلومینیوم دارای گواهی IP 68، مقاوم در برابر نفوذ آب، گرد و غبار و رطوبت دارای گواهی IP 68، مقاوم در برابر نفوذ آب، گرد و غبار و رطوبت ۸.۱ × ۱۴۴ × ۷۱.۴ میلی‌متر ۷.۹ × ۱۵۱.۷ × ۶۹.۱ میلی‌متر ۱۸۸ گرم ۱۶۳ گرم

این جدول مشخصات روی کاغذ گلکسی اس ۲۰ و آیفون ۱۱ پرو را به نمایش گذاشت اما در واقع عملکرد دو دستگاه می‌تواند گویای چیزی کاملا متفاوت باشد. به همین خاطر می‌پردازیم به تک تک مواردی که این دو گوشی در آن وضعیت بهتری دارند.

پیشرفت‌های آیفون ۱۱ پرو

همانطور که گفته شد، اپل در ماه سپتامبر سال گذشته از آیفون‌های سری ۱۱ رونمایی و در همان ماه نیز آن‌ها را روانه بازار کرد. اگرچه در بازار رقابتی گوشی‌های هوشمند، زمان زیادی از معرفی آیفون‌ها می‌گذرد، اما به لطف پردازنده قدرتمند و سیستم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یکپارچه‌ای که آیفون‌ها دارند، هنوز هم از آیفون ۱۱ پرو می‌توان به عنوان یکی از بهترین پرچم‌دارهای فعلی یاد کرد.

اگرچه به طور کلی تفاوت زیادی را در زبان طراحی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این گوشی شاهد نیستیم، اما از درون به نسبت قبل تفاوت زیادی ایجاد شده. برای مثال دوربین و باتری آیفون‌ ۱۱ پرو به نسبت آیفون XS پیشرفت قابل توجهی داشته و از آن‌جایی که این دو مورد از بزرگ‌ترین مشکلات اپل بودند، این تغییرات را می‌توان بسیار با اهمیت تلقی کرد.

آیفون XS در دوره‌ای پرچم‌دار اپل به حساب می‌آمد که اکثر شرکت‌های بزرگ پرچم‌داران خود را دست کم به سه دوربین با قابلیت عکس‌برداری در نور شب راهی بازار کرده بودند. این در حالی بود که اپل تنها یک یا دو دوربین در اختیار داشت بدون اینکه از حالت شب پشتیبانی کند. اما با ورود آیفون ۱۱ ورق برگشت و این پرچم‌دار توانست در تمامی زمینه‌ها حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد.

کیفیت فیلم‌برداری، فناوری لرزشگیر به هنگام عکاسی و فیلم‌برداری، دوربین فوق عریض، کیفیت بالای عکاسی به هنگام شب، یادگیری ماشینی، بهبود وضعیت پردازشی، بهبود هوش مصنوعی و مواردی از این دست باعث شد آیفون در زمینه عکاسی اگر نگوییم بهترین، در جمع بهترین‌های ۲۰۱۹ حضور داشته باشد. آن هم فقط در یک نسل! به همه این‌ها باید امکان پشتیبانی چندین ساله از آیفون ۱۱ پرو، قابلیت‌های نرم‌افزاری از جمله iMessage، AirDrop، Memoji و … را افزود تا متوجه قدرت واقعی آیفون ۱۱ شد.

پیشرفت‌های گلکسی اس ۲۰

گلکسی اس ۲۰ کوچک‌ترین عضو خانواده گلکسی است و در حال حاضر قدرتمندترین آن‌ها نیز به حساب می‌آید. اما در این بین کم لطفی است اگر به گلکسی اس ۱۰ اشاره‌ای نداشته باشیم! گوشی‌های این سری به قدری با کیفیت و خوب طراحی شده بودند که حتی خرید آن‌ها به عنوان یک پرچم‌دار همه چی تمام در سال ۲۰۲۰ نیز امری کاملا منطقی است! قیمت مناسب، توان پردازشی بالا، دوربین با کیفیت، نمایشگر بزرگ و درخشان، باتری حجیم و بسیاری از موارد دیگر، عواملی هستند که واقعا گلکسی اس ۱۰ را به یکی از انتخاب‌های خوب بازار در سال جاری بدل می‌کند.

اما با این حال، جای پیشرفت زیادی نیز در این گوشی‌ها حس می‌شد که تقریبا سامسونگ در گلکسی اس ۲۰ همه آن‌ها را پوشاند! از جمله این تغییرات می‌توان پشتیبانی از اینترنت ۵G، دوربین بسیار با کیفیت‌تر، نمایشگر با پشتیبانی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، باتری بهتر، سخت‌افزار به مراتب قوی‌تر و .. اشاره کرد.

سامسونگ با همکاری شرکت Wedbash توانست نمایشگر سری اس ۲۰ را به گونه‌ای طراحی کند که در آن تقریبا میزان حاشیه‌ها به صفر رسیده و بیش از ۹۰ درصد پنل جلویی را نمایشگر تشکیل می‌دهد. این در حالی است که نمایشگر آیفون ۱۱ پرو با پشتیبانی از رفرش ریت ۶۰ هرتز، تنها ۸۳ درصد پنل جلویی را تشکیل می‌دهد.

در بخش سخت‌افزار تفاوت زیادی را شاهد هستیم که خب این مسئله به سیستم‌عامل‌ها و نحوه عملکرد آن‌ها بر می‌گردد. اندروید باید از میزان رم بیشتری استفاده کند و به همین خاطر سامسونگ گلکسی اس ۲۰ را حداقل به ۸ و حداکثر به ۱۲ گیگابایت رم مجهز کرده. در کنار این موارد پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ نیز حضور دارد تا تجربه استفاده از یک گوشی پرچم‌دار به بهترین شکل ممکن برای دارندگان این گوشی‌ها فراهم شود.

در طرف مقابل اما آیفون ۱۱ پرو تنها ۴ گیگابایت رم دارد که خب این نکته نه تنها نقطه ضعف نیست بلکه نقطه قوت هم محسوب می‌شود. آیفون به رم بالایی نیاز ندارد چرا که خود را درگیر برنامه‌ها نمی‌کند. به همین خاطر در مولتی تسکینگ همیشه قافله را به پرچم‌داران سامسونگ می‌بازد. در بخش پردازنده‌ها که خب معمولا آیفون‌ها برنده‌اند اما این بار فقط برنده بودن ملاک نیست و موارد دیگر نیز باید در نظر گرفته شود. برای مثال پشتیبانی از اینترنت ۵G، قابلیت فیلم‌برداری ۸K و …. .

در بخش نرم‌افزار iOS 13 از زمان معرفی آیفون ۱۱ تا کنون با باگ‌های ریز و درشتی همراه بوده اما اندروید ۱۰ به طرز عجیبی پایدار و بدون مشکل است! همچنین وب‌سایت Android Central به رابط کاربری سامسونگ (One UI 2.0) به خاطر پایداری و قابلیت‌های فراوان آن نمرده بسیار خوبی داده.

جمع‌بندی

برای کسانی که به دو برند علاقه‌ دارند، هر دو گوشی یک انتخاب بسیار عالی و منطقی است! اما آن دسته از کسانی که به تازگی قصد خرید یک گوشی پرچم‌دار را دارند و سیستم‌عامل نیز برایشان ملاک انتخاب نیست، باید گفت گلکسی اس ۲۰ و آیفون ۱۱ پرو دو دنیای متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند!

گلکسی اس ۲۰ جدیدتر است، به همین خاطر کیفیت دوربین، نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، سرعت اینترنت به سبب پشتیبانی از اینترنت ۵G، قابلیت‌های نرم‌افزاری، باتری، سرعت شارژ، وزن و ضخامت در این گوشی به شکل بهتری به نسبت آیفون ۱۱ پرو پیاده شده. در طرف مقابل اما آیفون ۱۱ پرو از نظر سخت‌افزار قدرتمندتر بوده و تا چندین سال آینده خیال کاربران این محصول از بابت دریافت جدیدترین بروزرسانی‌ها آسوده است. همچنین امنیت کلی گوشی و برنامه‌های آن نیز در سیستم‌ عامل iOS در وضعیت بهتری قرار دارد.

بنابراین اینکه کدام محصول انتخاب بهتری است باز هم سلیقه حرف اول را می‌زند اما خب اگر بخواهیم با آینده‌نگری تصمیم بگیریم، گلکسی اس ۲۰ احتمالا انتخاب بهتری خواهد بود.

