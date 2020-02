در سال گذشته، دولت ایالات متحده آمریکا هواوی را در فهرست سیاه وزارت بازرگانی قرار داد و در نتیجه روابط بین این شرکت و گوگل دچار مشکلات گسترده‌ای شد. به همین خاطر گوشی‌های اندرویدی تازه‌نفس ساخت هواوی نمی‌توانند از اپلیکیشن‌هایی مانند پلی استور، جیمیل، گوگل مپس و دیگر اپلیکیشن‌های این شرکت بهره ببرند. حالا پیش از رونمایی پرچم‌داران جدید این کمپانی چینی، گوگل بیانیه مفصلی را در مورد این وضعیت منتشر کرده و ضمن آن به کاربران توصیه شده که اپلیکیشن‌های گوگل را از طریق منابع غیر رسمی دانلود و نصب نکنند.

البته دولت آمریکا طی ماه‌های اخیر چندین مجوز موقت برای هواوی صادر کرده که اگرچه این مجوزها همچنان دست هواوی را برای گوشی‌های جدید باز نمی‌گذارد، اما حداقل به گوگل اجازه می‌دهد برای مدل‌های عرضه شده قبل از آغاز تحریم، در زمینه ارائه‌ی آپدیت‌های امنیتی با هواوی همکاری داشته باشد.

گوگل اعلام کرده که سوالات متعددی در مورد گوشی‌های جدید هواوی دریافت کرده و مشخصا در مورد چگونگی دسترسی غیر رسمی به اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل از این شرکت سوال شده است. گوگل در این بیانیه خاطرنشان کرده که این گوشی‌ها فرایند امنیتی گوگل را پشت سر نگذاشته‌اند و در ضمن از پلی استور هم بهره نمی‌برند. در نتیجه، این گوشی‌ها فاقد مجوز محسوب می‌شوند و از لحاظ رسمی قادر به استفاده از برنامه‌ها و سرویس‌های گوگل نخواهند بود. گوگل در بخش دیگر بیانیه خود خاطرنشان کرده که دسترسی غیر رسمی به این اپلیکیشن‌ها می‌تواند خطرات امنیتی به همراه داشته باشد. به‌خصوص شاید برخی از این اپلیکیشن‌ها در منابع مختلف دستکاری شده باشند و امنیت کاربر را به خطر بیندازند.

کمپانی گوگل مشخصا نگرانی خود را در مورد کاربران معمولی گوشی‌های جدید هواوی ابراز کرده است که مثلا می‌خواهند به اپلیکیشن‌های معروفی مانند یوتیوب دسترسی پیدا کنند. چنین افرادی با مراجعه به راهنماهای آنلاین، شاید با منابع حاوی بدافزارها روبرو شوند و چنین افرادی احتمالا از خطرات مربوط به این اقدامات آگاهی چندانی ندارند.

منبع: ۹To5Google

The post توصیه گوگل به کاربران هواوی: از منابع غیررسمی اپلیکیشن‌های گوگل را نصب نکنید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala