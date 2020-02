ابتدا ردمی و حالا پوکو؛ ماجرای برندهای زیرمجموعه شیائومی چیست؟

هند با خرید بیش از ۱۵۸ میلیون گوشی در سال ۲۰۱۹، دومین بازار بزرگ گوشی‌های هوشمند در جهان محسوب می‌شود. با توجه به رکود فروش در چین، شرکت‌ها به دنبال راه‌های جدیدی برای رشد سهم بازار خود در هند بوده‌اند. ایده‌ی شیائومی هم ایجاد تمایز بود تا بتواند نظر مخاطبان دارای سلیقه‌های مختلف را جلب کند و اینجاست که برند های زیرمجموعه شیائومی وارد عمل می‌شوند.

در حالی که این ایده در اصل از چین نشات می‌گیرد، در هند هم تا حد زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. معمولا با هدف گروه خاصی از کاربران، برندهای زیرمجموعه به طور مستقل عمل می‌کنند و در مقایسه با برند اصلی در قبال ایده‌ها و نوآوری‌های مختلف ریسک‌پذیرتر هستند. شیائومی با وجود اینکه مهم‌ترین شرکت سازنده گوشی در هند محسوب می‌شود، ولی کسب‌وکار خود را به چندین برند تقسیم کرده است. در اوایل سال ۲۰۱۹، شیائومی برند ردمی را به یک برند مستقل تبدیل کرد. در سال ۲۰۲۰ هم این تصمیم برای پوکو اتخاذ شد.

در میان برند های زیرمجموعه شیائومی مثلاً شاهد گوشی‌های ردمی نوت ۸ پرو و پوکو X2 هستیم که قیمت مشابهی دارند ولی دو گجت اساساً متفاوتی محسوب می‌شوند. از طرفی دیگر، پوکو X2 دقیقا همان ردمی K30 است که در بازار چین عرضه شده ولی احتمالا هیچوقت قرار نیست روانه‌ی بازار هند شود.

چرا شیائومی محصولاتی را معرفی می‌کند که رقیب مستقیم یکدیگر هستند؟ برندهای زیرمجموعه چه مزایایی برای این شرکت به ارمغان می‌آورند؟ و از همه مهم‌تر، چرا شیائومی برندهای ردمی و پوکو را به برندهای مستقل تبدیل کرده است؟ در ادامه به صورت مفصل به این موضوع می‌پردازیم.

جریان این همه برند های زیرمجموعه شیائومی چیست؟

شیائومی در سال ۲۰۱۰ تأسیس شده و برندهای زیادی تحت حمایت این شرکت فعالیت می‌کنند. اگرچه شهرت این شرکت به ساخت گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه برمی‌گردد، ولی در زمینه ساخت انواع و اقسام محصولات هم فعالیت گسترده‌ای دارد. گوشی‌های شیائومی هم روزبه‌روز بهتر از گذشته شده‌اند تا بتوانند در برابر پرچم‌داران شرکت‌های مهم حرف بیشتری برای گفتن داشته باشند.

به‌عنوان مثال می‌توانیم به گوشی مفهومی می میکس آلفا اشاره کنیم که استراتژی جدید این شرکت را نشان می‌دهد. علاوه بر این، به تازگی شیائومی می ۱۰ پرو معرفی شد که گران‌ترین گوشی خانواده می در تاریخ این محصولات به حساب می‌آید.

با این حال، مهم‌ترین منبع درآمد شیائومی، گوشی‌های مقرون به صرفه ردمی هستند. همین موضوع یک مشکل به وجود می‌آورد زیرا هویت و ظاهر برند اهمیت زیادی دارد. برای مدت طولانی، شیائومی به‌عنوان تولیدکننده گوشی‌های ارزان‌قیمت یا مقرون‌به‌صرفه در نظر گرفته می‌شد. این دیدگاه با برنامه‌های آینده این شرکت برای ساخت گوشی‌های همه‌فن‌حریف در تضاد است. این کمپانی باید از وجهه یک شرکت سازنده گجت‌های ارزان‌قیمت فاصله بگیرد و برند های زیرمجموعه ابزار مناسبی برای این کار هستند.

داستان هند

وقتی که شیائومی در سال ۲۰۱۴ وارد بازار هند شد، میانگین قیمت گوشی در بازار این کشور فقط ۱۳۸ دلار بود. در آن دوران، روزبه‌روز کاربران بیشتری گوشی‌های معمولی خود را کنار می‌گذاشتند و در ضمن باید به ظهور گوشی‌های مقرون به صرفه ۴G هم اشاره کنیم. با افزایش فروش گوشی‌های هوشمند از ۱۷ میلیون واحد در سال ۲۰۱۴ به ۲۷ میلیون در سال ۲۰۱۷، شیائومی توانست از این رشد نهایت استفاده را ببرد و در زمینه گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده به مهم‌ترین برند تبدیل شود.

می ۳ نخستین گوشی شیائومی در بازار هند بود و ولی گوشی‌های ردمی خیلی زود مورد استقبال گسترده کاربران هندی قرار گرفتند. این گوشی‌های ردمی از طریق قیمت‌گذاری تهاجمی موفق شدند رقبای محلی را کنار بگذارند. برندهایی مانند Micromax، Lava و دیگران مشغول مبارزه سختی شدند ولی در نهایت نتوانستند رقابت با گوشی‌های جذاب ولی ارزان قیمت شیائومی را ادامه دهند.

شیائومی در کنار گوشی‌های ردمی، در این بازار گوشی‌های می ۴i، می ۵ و در نهایت می میکس را معرفی کرده است ولی این گوشی‌ها مقرون به صرفه به حساب نمی‌آیند. در این میان، این گوشی‌های ردمی بودند که در بازار هند توانستند فروش بسیار بالایی داشته باشند و در اوایل ۲۰۱۹ هم شیائومی بالاخره نام خود را از گوشی‌های ردمی برداشت و به یک برند مستقل بدل شد.

در اواسط ۲۰۱۹، میانگین گوشی‌های بازار هند با اندکی افزایش به ۱۵۹ دلار رسید و در کل کاربران هندی عمدتا به گوشی‌های میان‌رده ارزان‌قیمت علاقه دارند. در این میان، در بازار گوشی‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار گوشی‌های وان‌پلاس در هند طرفداران زیادی دارند که این موضوع به سخت‌افزار جذاب و پشتیبانی طولانی از لحاظ نرم‌افزاری برمی‌گردد. البته، شیائومی هم نمی‌خواهد از این بخش از بازار کنار گذاشته شود.

شیائومی با عرضه پوکو F1 تصمیم گرفت واکنش این دسته از کاربران را امتحان کند. این گوشی که در سال ۲۰۱۸ عرضه شد، با وجود قیمت زیر ۳۰۰ دلار از سخت‌افزار هم‌رده پرچم‌داران بهره می‌برد و مورد استقبال بسیار گسترده‌ای قرار گرفت. این گوشی که در بازارهای جهانی به‌عنوان پوکوفون F1 عرضه شد، نشان داد کاربران هندی خواستار گوشی‌های رده‌بالا ولی با قیمت مناسب هستند. علاوه بر این، گوشی مذکور به شیائومی انگیزه داد که سری ردمی K را در هند معرفی کند.

در بازار هند، گوشی‌های سری Mi شهرت چندانی ندارند که بتوانند نظر کاربران را برای خرید پرچم‌داران مقرون‌به‌صرفه جلب کنند. این کمپانی معرفی سری ردمی K این مشکل را حل کرد. گوشی‌های Mi 9T و Mi 9T Pro در هند به‌عنوان ردمی K20 و K20 پرو عرضه شدند. این گوشی‌ها اگرچه نسبت به پوکو F1 قیمت بسیار بالاتری داشتند، ولی توانستند نظر کاربران زیادی را جلب کنند.

موقعیت برند پوکو در این بازار

از جهات مختلف، پوکو F1 یک گوشی بسیار موفق به حساب می‌آید و انتظارات زیادی برای جانشین آن مطرح شد. به‌خصوص باید به پشتیبانی نرم‌افزاری بلندمدت اشاره کنیم که محبوبیت آن را افزایش داده است. در عین حال، سری ردمی K با وجود اینکه سخت‌افزار بسیار جذابی داشتند، اما برای مخاطب گوشی پوکو F1 چندان مناسب نبود.

با وجود موفقیت گسترده پوکو F1، بعد از ۱۸ ماه شایعاتی مطرح شد که این پروژه کنار گذاشته شده است. اما در کمال تعجب در اوایل ۲۰۲۰ اعلام شد که پوکو به یک نهاد مستقل تبدیل شده و محصولات جدیدی تحت این عنوان روانه‌ی بازار می‌شود. با این حال اولین محصول این برند یعنی پوکو X2 دقیقا آن گوشی هوشمندی نبود که همه منتظرش بودند و صرفا نسخه تغییر نام داده ردمی K30 محسوب می‌شود. اما پوکو X2 می‌تواند فضا را برای عرضه جانشین گران‌تر پوکو F1 آماده کند. این گوشی که یک میان‌رده به حساب می‌آید، جایگاه پوکو را به‌عنوان برند مستقل تقویت خواهد کرد.

در مورد سری Mi چه می‌توان گفت؟

همان‌طور که گفتیم، در بازار هند گوشی‌های سری Mi شیائومی موفقیت چندانی نداشته‌اند. در اوایل توسعه در بازار هند، این شرکت تا حد زیادی فقط بر بازار گوشی‌های ارزان‌تر از ۲۰۰ دلار تمرکز کرد و به همین خاطر برند شیائومی از طریق سری ردمی دیده می‌شد. در دورانی که بیشترین تقاضا برای این دسته از گوشی‌ها بود، این استراتژی مؤثر واقع شد. اما در سال ۲۰۲۰، تقاضای زیادی برای گوشی‌های گران‌تر از ۴۰۰ دلار به وجود آمده که این بخش از بازار در حال حاضر تحت سلطه وان‌پلاس، سامسونگ و دیگر شرکت‌ها قرار دارد.

اما شیائومی با ارائه‌ی برند های زیرمجموعه می‌تواند با خیال راحت گوشی‌های سری Mi را به‌عنوان پرچم‌داران همه‌فن‌حریف معرفی و روانه‌ی بازار کند. در همین زمینه باید به می میکس آلفا اشاره کنیم که نشان می‌دهد گوشی‌های سری Mi نمی‌خواهند به خاطر قیمت برای خود محدودیت ایجاد کنند. همچنین یکی از مدیران شیائومی اعلام کرده که می ۱۰ هم در بازار هند عرضه خواهد شد.

شیائومی در سال ۲۰۲۰؛ یک استراتژی کاملا روشن

در کنار استراتژی معرفی برند های زیرمجموعه شیائومی در هند، در اروپا این شرکت برای جداسازی هویت برندهای خود کار آسان‌تری در پیش دارد زیرا به تازگی توسعه گسترده در این بازارها آغاز شده است. به همین خاطر گوشی‌های زیر ۲۰۰ یورو معمولا متعلق به برند ردمی هستند و از آن گران‌تر به‌عنوان گوشی‌های سری Mi فروخته می‌شوند.

روی هم رفته، شیائومی با یک چشم‌انداز بسیار روشن برای آینده وارد سال ۲۰۲۰ شده که به این شرکت اجازه می‌دهد در تمام بخش‌های بازار موبایل حضور گسترده‌ای داشته باشد. هرکدام از برند های زیرمجموعه برای گروه متفاوتی از کاربران عرضه می‌شوند. برند ردمی به دلیل داشتن گوشی‌های جذاب ارزان‌قیمت، در بازار کشورهای در حال توسعه طرفداران زیادی دارد. در همین حال، پوکو مناسب کاربرانی است که خواستار ویژگی‌های جذاب‌تری هستند ولی در عین حال نمی‌خواهند پول زیادی را بپردازند. در نهایت، شیائومی با گوشی‌های سری Mi با خیال راحت می‌تواند بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های مختلف، نوآوری‌های متنوعی را عملی کند.

