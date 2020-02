سامسونگ بیشتر از هر زمان دیگری شبیه به اپل شده است!

تقریبا هفته گذشته بود که سامسونگ از گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ به همراه یک گوشی تاشو تحت عنوان گلکسی Z Flip رونمایی کرد. اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس دو محصول فوق‌العاده قدرتمندی بودند که به تنهایی می‌توانستند جای خالی یک پرچم‌دار همه فن حریف را برای سامسونگ پر کنند. اما این شرکت تصمیم گرفت با ارائه مدل اولترا خیال خود را از تمامی جهات آسوده کند؛ مخصوصا در بخش دوربین!

گوشی تاشو گلکسی Z Flip اگرچه همچنان نیاز به کار بیشتری جهت افزایش مقاومت و کیفیت نمایشگر دارد، اما می‌توان آن را دریچه‌ای به سوی آینده در نظر گرفت! محصولی که دیگر شرکت‌ها و البته خود سامسونگ می‌توانند از نقاط ضعف آن استفاده کرده و آن‌ها را به نقطه قوت بدل کنند!

در نهایت هم شاهد رونمایی از گلکسی بادز پلاس بودیم. یک هدفون معمولی بدون قابلیت حذف صداهای مزاحم حین مکالمه اما با بیشترین طول عمر باتری که تا کنون در هدفون‌ها شاهد بودیم! اما هیچ یک از این‌ها به اندازه آن چیزی که در رویداد آنپکد رخ داد و به طرز عجیبی مانور زیادی هم روی آن داده نشد جذاب نبودند! لحظه‌ای که اگر کمی دقت کنیم، می‌بینیم که در مراسم معارفه آیفون ۱۱ هم شاهد آن بودیم!

نکته: این مطلب حاوی نظرات شخصی نیز هست!

همانطور که در ویدئوی بالا دیدید، سامسونگ بعد از اعلام قیمت گلکسی‌های جدید، به این نکته نیز اشاره کرد که گلکسی اس ۱۰ و دو مدل دیگر آن علاوه بر دریافت جدیدترین بروزرسانی‌ها و قابلیت‌ها، با کاهش قیمت همراه خواهند بود تا از این طریق کاربرانی که تمایل یا بهتر بگوییم توان خرید گلکسی اس ۲۰ را ندارند، بتوانند حداقل محصول دیگری از سامسونگ را خریداری کنند!

تخفیف دائمی خانواده اس ۱۰ بعد از معرفی گلکسی‌‌های جدید استراتژی بود که اپل نیز اخیرا آن را انجام داد. البته منظورمان از «شبیه اپل شدن» به این معنا نیست که استراتژی کاهش قیمت محصولات قدیمی چیزی است که اپل آن را جا انداخته و متعلق به این شرکت باشد. خیر! مادامی که کاری درست باشد، شرکت‌ها دیر یا زود باید آن را انجام دهند و خب در این راه اپل زودتر از سامسونگ تصمیم به انجام آن گرفت.

خونسرد باشید؛ هیچ کس از دیگری کپی نمی‌کند!

بسیاری از کاربران همچنان روی برند سامسونگ و اپل تعصب خاصی دارند و خوب این مسئله تا زمانی که به جاهای بی‌ربط کشیده نشود امری طبیعی و عادی است و در همه جای دنیا نیز اتفاق می‌افتد. در دنیای فناوری، شرکت‌ها در تلاشند روشی را ابداع کنند که کاربران بیشتری را به خود جذب می‌کند. همین مسئله باعث افزایش رقابت و پیشرفت نیز می‌شود!

اگر به خاطر داشته باشید، تیم کوک مایکروسافت را به خاطر ساخت سرفیس بوک که نسبتا موفق هم بوده مسخره می‌کرد. او در یک کالج ایرلندی گفته بود سرفیس بوک محصولی است که به سختی تلاش می‌کند تا بتواند کار یک تبلت و لپ تاپ را به صورت همزمان انجام دهد و موفق شده که هیچ کدام از آن‌ها نباشد! او در ادامه گفت سرفیس بوک یک «فریب» است! البته تیم کوک یک بار قبل از این ماجرا نیز علیه تبلت‌های هیبریدی مایکروسافت جبهه گیری کرد و گفت «می‌توانید یک یخچال و توستر را با هم ادغام کنید اما این لزوما به رضایت مشتری نمی‌انجامد».

اما ظاهر جذاب سرفیس‌ها به همراه پشتیبانی از صفحه کلید و قلم باعث شد آیپد پرو اپل نیز حداقل از نظر ظاهری بسیار شبیه به سرفیس باشد. اما کوک معتقد بود آیپد اصلا با هدف جانشینی لپ تاپ‌ها نیامده و این مسئله در بازاریابی، قدرت سخت‌افزاری و سیستم‌عامل آن به وضوح مشخص است. حتی خود تیم کوک نیز گفته بود این محصول می‌تواند جای لپ تاپ‌های ویندوزی کاربران را بگیرد!

در همین راستا نادلا در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز، پاسخ کوک را به این صورت داد که بسیاری‌ها می‌پرسند آیا کسی هنوز هم به چنین محصولاتی نیاز دارد؟ ولی می‌بینیم که بزرگ‌ترین رقیب ما به این نتیجه رسیده که سرفیس ترکیبی از یخچال و توستر نیست!

حقیقت این است که همه این محصولات در نوع خود بخشی از نیازهای کاربران را به بهترین شکل ممکن برطرف می‌کنند اما این کری خوانی‌ها و گرفتن انگشت اتهام به سوی یکدیگر صرفا به خاطر انجام کاری که خود تمایلی به آن نداریم کار درستی نیست و وقتی در سطح شرکت‌های بزرگی چون اپل و مایکروسافت، این بیانیه‌ها به این شکل رد و بدل می‌شود، چه انتظاراتی از کاربران می‌توان داشت که بعضا بدون اطلاع از جزئیات، با یکدیگر بر سر این برندها مشاجره می‌کنند؟ نتیجه این شد که اپل هم به ساخت تبلت‌های هیبریدی روی آورد و بسیار هم موفق بود.

سامسونگ اما شرکتی است که اکثرا آن را به عنوان پیشرو در فناوری گوشی‌های هوشمند می‌دانند. معمولا گوشی‌های این شرکت با قابلیت‌های جذابی روانه بازار می‌شوند و دیگر شرکت‌ها نیز بعد از مدتی از آن فناوری‌ها استفاده می‌کنند. صد البته بر عکس این امر هم اتفاق می‌افتد و بارها پیش آمده سامسونگ در مسیر دیگر شرکت‌ها پیش رفته باشد.

حال چون ممکن است تیتر مطلب باعث ایجاد سوء تفاهم شود، باید به این نکته اشاره کنیم که گلکسی نوت اولین گوشی بود که رسما با نمایشگری بزرگ و یک قلم کاربردی روانه بازار شد. شاید برخی‌ها بگویند نوت اولین گوشی نبود اما بیایید حداقل آن را اولین گوشی بدانیم که در مسیر فوق‌العاده موفقیت آمیزی حرکت کرد و اکنون که دهمین نسخه از آن راهی بازار شده، شاهد افزایش روزافزون محبوبیت آن هستیم!

بسیاری از شرکت‌ها،‌ اگر نگوییم همه، در آن زمان گوشی‌های کوچک تولید می‌کردند! حتی همین اپل نیز چندان تمایلی به گوشی‌هایی با نمایشگر بزرگ نداشت اما نیاز مردم و علاقه آن‌ها نه تنها سامسونگ را مجاب به ادامه روند موفقیت آمیز خود کرد، بلکه اپل و تقریبا تمام شرکت‌های دیگر را به این سمت سوق داد. هیچ کس نمی‌گوید همه شرکت‌ها از سامسونگ کپی برداری کردند چرا که این حرف بی اساس است! حتی اگر گلکسی نوت ۲۰ با حذف اثر انگشت به FaceID روی بیاورد، باز هم نمی‌توان آن را متهم به کپی برداری کرد! الگوبرداری در دنیای فناوری امری است طبیعی که نه تنها نباید آن را متهم کرد، بلکه باید به دفعات زیاد هم انجام گیرد تا هم پیشرفت حاصل شود و هم مردم از آن منفعت ببرند؛ نه اینکه به خاطر آن با یکدیگر بحث و جدل راه بیندازند.

یک مقایسه از فیلم جوکر می‌تواند بیشتر از این‌ها بی‌گناهی سامسونگ را در این زمینه اثبات کند! «جوکر» فیلم بسیار موفقی بود و توانست در باکس آفیس جهانی بیش از ۱ میلیارد دلار درآمد داشته باشد. علاوه بر این‌ها این فیلم در ۱۱ جایزه مختلف اسکار هم نامزد شد و واکین فینیکس، بازیگر نقش جوکر در این فیلم توانست جایزه بهترین بازیگر را نیز از آن خود کند! اما می‌دانستید که این فیلم به طرز بی‌پرواگونه‌ای از شاهکارهای اسکورسیزی الگوبرداری کرده؟ شاید هم بدانید و اهمیتی به این مسئله ندهید و شاید آن را باور نداشته باشید! اما مسئله‌ای است که در همه صنعت‌ها وجود دارد و بنابراین به نظر می‌رسد نمی‌توان به این خاطر به بزرگ‌ترین تولید کننده گوشی‌ هوشمند در جهان خرده گرفت!

البته لابلای این توضیحات باید به این نکته هم اشاره کرد که ساخت یک محصول دقیقا از روی یک محصول دیگر یا نقض حق اخترع و مواردی غیرقانونی از این دست کار پسندیده‌ای نیست و معمولا با جریمه نیز همراه است. بنابراین با توجه به اینکه موضوع مورد بحث ما آنقدرها بزرگ و جدی نیست، پس الگوبرداری هم در این زمینه‌ها مشکل خاصی ندارد!

از این‌ها گذشته، تصمیمی که سامسونگ در قبال گلکسی اس ۱۰ گرفت کاملا با آنچه که اخیرا انجام می‌داده متفاوت است. برای مثال هنگامی که نوت ۱۰ رونمایی شد، نوت ۸ همچنان با قیمت ۹۰۰ دلار به فروش می‌رسید! اگرچه همه گوشی‌های سامسونگ گهگاهی مشمول تخفیف‌های بسیار خوبی می‌شوند، اما کاهش دائمی قیمت بحثی است کاملا متفاوت!

کاهش قیمت گلکسی اس ۱۰ درست در زمان رونمایی از گلکسی اس ۲۰ مسلما برای افزایش جذابیت و محبوبیت آن بوده؛ به این معنا که این گوشی برای سامسونگ بسیار با ارزش‌تر و مهم‌تر از گلکسی اس ۹ در سال قبل و در زمان رونمایی از گلکسی اس ۱۰ است! باید هم اینطور باشد! اولین گوشی سری اس با چند دوربین مختلف، سخت‌افزار قدرتمند، قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G (در یک مدل) و بسیاری از موارد دیگر سری اس ۱۰ را بسیار خاص‌تر از اس ۹ می‌کرد! همانطور که می‌بینید، فروش آیفون XR همچنان به شدت در حال افزایش است و خب این استراتژی آنقدرها مهم و وسوسه کننده بوده که سامسونگ نیز آن را در برنامه فروش گوشی‌های خود جای دهد!

حال که می‌گوییم سامسونگ از استراتژی مشابه آنچه که اپل از آن بهره برد استفاده کرده، جا دارد به این نکته نیز اشاره کنیم که آیفون XR، خود محصولی بود که در نتیجه فروش خوب پرچم‌داران مقرون به صرفه اندرویدی طراحی شد! به عبارتی اپل وقتی لزوم وجود یک پرچم‌دار مقرون به صرفه را در خط تولید آیفون‌ها حس کرد و دید اندرویدی‌ها چند وقتی است از این استراتژی بهره می‌برند، تصمیم به طراحی آیفون XR و سپس بعد از آن آیفون ۱۱ گرفت و بسیار هم موفق بود.

امیدوارم تا به اینجای کار به این توافق رسیده باشیم که «الگوبرداری» شرکت‌ها از یکدیگر و نه «کپی» و «تقلید» و دیگر کلمات با بار نسبتا منفی، کار درست و بجایی است. اپل از سامسونگ و گوشی‌های اندرویدی، سامسونگ و گوشی‌های اندرویدی از اپل، این الگوبرداری‌‌ها نه به اتمام می‌رسد و نه با انجام آن اتفاق خاصی رخ می‌دهد. پس بهتر است تا زمانی که یک شرکت از طریق قانون به خاطر کپی‌برداری و یا نقض حق اختراع از شرکت دیگری شکایتی نکرد، کاربران هم از داشتن محصولات آن‌ها بیشترین لذت را ببرند بدون اینکه وقت خود را در اثبات بهترین بودن برند محبوب خود و یا متهم کردن شرکت‌های دیگر به کپی برداری تلف کنند.

بهترین محصول برای خرید کدام است؟

سامسونگ با یک استراتژی هوشمندانه، نسخه «e» پرچم‌داران اس ۲۰ را تولید نکرد و تمام گوشی‌های این سری حداقل در کشور ایران بسیار گران‌ قیمت هستند. در طرف دیگر اما برای جبران، قیمت گلکسی اس ۱۰ و دو مدل دیگر آن به شدت کاهش یافت؛ طوری که اکنون قیمت نسخه استاندارد اس ۱۰ با آیفون ۱۱ برابری می‌کند! بهترین انتخاب هم گلکسی اس ۱۰e و آیفون XR هستند که هم قیمت با یکدیگر بوده و به بهترین شکل ممکن با توجه به قیمتی که دارند نیازتان را برطرف خواهند کرد.

با این اوصاف برخی‌ها معتقدند وجود یک گوشی تحت عنوان گلکسی اس ۲۰e با قیمت ۷۵۰ تا ۸۰۰ دلار می‌توانست بسیار بهتر و ارزشمندتر باشد. اما خب با قیمت و کیفیت بسیار خوبی که گلکسی اس ۱۰ دارد، شاید برای کاربران اندرویدی همچنان گزینه خوبی باشد. با توجه به این نکته که این گوشی هم زیباست و هم قدرت و کیفیت بالایی دارد.

محصولات سامسونگ در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ تنوع بسیار بالایی دارند. میان‌رده، پرچم‌دار، پرچم‌دار مقرون به صرفه و حتی پایین رده، در هر بخشی از بازار و با هر قیمتی که بخواهید، سامسونگ حداقل یک محصول برای ارائه به شما در سبد خود دارد. این نکته را هم باید اضافه کرد که در سال گذشته این شرکت از نسخه لایت گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ رونمایی کرد. اگر این اتفاق برای نوت ۲۰ و اس ۲۰ هم رخ دهد، تنوع محصولات پرچم‌دار این شرکت از چیزی که هست نیز بیشتر خواهد شد و بعید به نظر می‌رسد حالا حالاها این شرکت مقام اول پر فروش‌ترین شرکت گوشی هوشمند را تقدیم اپل یا هواوی کند.

منبع: phonearena

منبع متن: digikala