مدت‌ زمان زیادی بود که برای رونمایی از پردازنده‌های دسکتاپ نسل ۱۰ اینتل منتظر ماندیم و طبق خبرها احتمالا به زودی شاهد عرضه جهانی آن‌ها نیز خواهیم بود. اما با نزدیک شدن به زمان ورود این پردازنده‌ها به بازار، نتایج بنچمارک پردازنده Core i9-10900 منتشر شد که با آنچه که انتظار داشتیم کمی فاصله دارد!

به نقل از وب‌سایت Wccftech و به گزارش Techradar، نتایج این بنچمارک در وب‌سایتی تحت عنوان XFast متعلق به هنگ کنگ دیده شد و خب برای یک پردازنده سری i9 اینتل کمی پایین‌تر از حد انتظار است! اما در طرف دیگر چیزی که شاید بتواند آن را احیا کند، توان مصرفی ۶۵ واتی باشد که بسیار پایین است! برای مقایسه باید بگوییم i9-9900K از سری قبل، ۹۵ وات توان مصرفی داشت! البته مدل غیر K این پردازنده نیز با همان توان ۶۵ وات راهی بازار شده بود.

به خاطر توان مصرفی پایین، ۱۰ هسته سخت‌افزاری که برای این پردازنده تدارک دیده شده از قدرت بسیار بالایی برخوردار نیستند و اگر آن‌ها را تا نهایت فشار برسانیم، اگرچه قدرت بسیار بالایی را دریافت خواهیم کرد اما احتمالا به آنچه که انتظار داشتیم نمی‌رسیم! جالب است بدانید نتایج بدست آمده تفاوت بسیار محسوسی با آنچه که Core i9-9900 بدست آورد ندارد!

اگرچه باید این نکته را هم در ذهن داشت که پردازنده Core i9-10900 هنوز رسما وارد بازار نشده و لذا ممکن است نتایج منتشر شده چندان نزدیک به واقعیت نباشد. اگر هم این‌ بنچمارک دقیقا آنچه را که پردازنده جدید هست به ما نشان می‌دهد، شاید به این خاطر باشد که اینتل بدون تغییر در اندازه چیپست، با همان لیتوگرافی ۱۴ نانومتر اقدام به ساخت پردازنده کرد!

پردازنده Core i9-10900 از ۱۰ هسته‌ و ۲۰ رشته پردازشی بهره برده و فرکانس پایه ۲.۸ گیگاهرتز را ارائه می‌دهد. یک هسته این پردازنده با کمک توربو بوست به سرعت ۵.۰ گیگاهرتز، با Turbo Boost Max به سرعت ۵.۱ و با ترمال ولاسیتی بوست نیز به سرعت ۵.۲ گیگاهرتز دست می‌یابد! اما در حالت چند هسته این مقدار حداقل به ۴.۵ و ۴.۶ گیگاهرتز با ولاسیتی بوست می‌رسد! نتایج بنچمارک Core i9-10900 به شرح زیر است:

بنچمارک Cinebench R15

حالت چند رشته‌ای: ۱۶۷۰

حالت تک رشته‌ای: ۱۸۲

بنچمارک Cinebench R20

حالت چند رشته‌ای: ۳۷۱۴

حالت تک رشته‌ای: ۴۴۱

بنچمارک CPU-Z

حالت چند هسته‌ای: ۵۳۴۳

حالت تک هسته‌ای: ۵۰۷.۸

نکته جالب که می‌توان آن را خبر بد برای طرفداران اینتل تلقی کرد، دمای پردازنده بود که در این تست‌ها به ۶۸ درجه رسید! برای چیپستی با این فرکانس پایین رسیدن به چنین دمایی کمی بالاتر از حد انتظار است و تصور اینکه این پردازنده قرار است با سرعت کلاک نهایی به چه دمایی برسد کاربران را ناامید می‌کند! شما عزیزان می‌توانید مشخصات کامل همه پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل را در جدول زیر مشاهده کنید.

پردازنده هسته/رشته کلاک پایه تک هسته،‌ کلاک بوست توربو بوست مکس، تک هسته چند هسته، کلاک بوست حافظه کش توان مصرفی قیمت Intel Core i9-10900K 10/20 3.7 GHz 5.1 GHz

5.3 GHz (Velocity) 5.2 GHz 4.8 GHz

4.9 GHz (Velocity) 20 MB 125W نامشخص Intel Core i9-10900KF 10/20 3.7 GHz 5.1 GHz

5.3 GHz (Velocity) 5.2 GHz 4.8 GHz

4.9 GHz (Velocity) 20 MB 125W نامشخص Intel Core i9-10900 10/20 2.8 GHz 5.0 GHz

5.2 GHz (Velocity) 5.1 GHz 4.5 GHz

4.6 GHz (Velocity) 20 MB 65W نامشخص Intel Core i9-10900F 10/20 2.8 GHz 5.0 GHz

5.2 GHz (Velocity) 5.1 GHz 4.5 GHz

4.6 GHz (Velocity) 20 MB 65W نامشخص Intel Core i9-10900T 10/20 2.0 GHz 4.5 GHz نامشخص نامشخص ۲۰ MB 35W نامشخص Intel Core i7-10700K 8/16 3.8 GHz 5.0 GHz 5.1 GHz 4.7 GHz 16 MB 125W نامشخص Intel Core i7-10700KF 8/16 3.8 GHz 5.0 GHz 5.1 GHz 4.7 GHz 16 MB 125W نامشخص Intel Core i7-10700 8/16 2.9 GHz 4.7 GHz 4.6 GHz 4.8 GHz 16 MB 65W نامشخص Intel Core i7-10700F 8/16 2.9 GHz 4.7 GHz 4.6 GHz 4.8 GHz 16 MB 65W نامشخص Intel Core i7-10700T 8/16 2.0 GHz 4.4 GHz نامشخص نامشخص ۱۶ MB 35W نامشخص Intel Core i5-10600K 6/12 4.1 GHz 4.8 GHz نامشخص ۴.۵ GHz 12 MB 125W نامشخص Intel Core i5-10600KF 6/12 4.1 GHz 4.8 GHz نامشخص ۴.۵ GHz 12 MB 125W نامشخص Intel Core i5-10600 6/12 3.3 GHz 4.8 GHz نامشخص ۴.۴ GHz 12 MB 65W نامشخص Intel Core i5-10600T 6/12 2.4 GHz 4.0 GHz نامشخص نامشخص ۱۲ MB 35W نامشخص Intel Core i5-10500 6/12 3.1 GHz 4.5 GHz نامشخص ۴.۲ GHz 12 MB 65W نامشخص Intel Core i5-10500T 6/12 2.3 GHz 3.7 GHz نامشخص نامشخص ۱۲ MB 35W نامشخص Intel Core i5-10400 6/12 2.9 GHz 4.3 GHz نامشخص ۴.۰ GHz 12 MB 65W نامشخص Intel Core i5-10400F 6/12 2.9 GHz 4.3 GHz نامشخص ۴.۰ GHz 12 MB 65W نامشخص Intel Core i3-10350K 4/8 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص ۸ MB 125W نامشخص Intel Core i3-10320 4/8 3.8 GHz 4.6 GHz نامشخص ۴.۴ GHz 8 MB 65W نامشخص Intel Core i3-10300 4/8 3.7 GHz 4.4 GHz نامشخص ۴.۲ GHz 8 MB 65W نامشخص Intel Core i3-10100 4/8 3.6 GHz 4.3 GHz نامشخص ۴.۱ GHz 8 MB 65W نامشخص Intel Core i3-10100T 4/8 2.3 GHz 3.6 GHz نامشخص نامشخص ۸ MB 35W نامشخص Intel Pentium G6400 2/4 3.8 GHz 3.8 GHz نامشخص نامشخص ۴ MB 65W نامشخص Intel Pentium G6400T 2/4 3.2 GHz 3.2 GHz نامشخص نامشخص ۴ MB 35W نامشخص Intel Celeron G5900 2/2 3.2 GHz 3.2 GHz نامشخص نامشخص ۲ MB 65W نامشخص Intel Celeron G5900T 2/2 3.0 GHz 3.0 GHz نامشخص نامشخص ۲ MB 35W نامشخص

با چنین نتایجی، اگرچه Core i9 10900 به نسبت Core i9 9900 پیشرفت قابل توجهی به خاطر فرکانس پایین‌تر نداشته، اما می‌دانیم مدل K قطعا در حالت‌های تک و چند هسته‌ای Core i9 9900K را پشت سر می‌گذارد. اما اگر از دنیای اینتل خارج شویم می‌بینیم پردازنده‌های AMD سری رایزن ۳۰۰۰ هم از عملکرد بسیار خوبی برخوردارند و هم قیمت فوق‌العاده‌ای دارند! این پردازنده‌ها به راحتی می‌توانند در قبال هزینه‌ای که برایشان پرداخت می‌کنید،‌ رقبای خود از اینتل را پشت سر بگذارند و به نظر می‌رسد برای یک گیمر انتخاب بین نسل دهم پردازنده‌‌های اینتل و سری رایزن ۳۰۰۰ AMD بسیار آسان خواهد بود؛ چرا که کفه ترازو به شدت به طرف AMD و محصولات ۷ نانومتری جذابش سنگینی می‌کند.

نتیجه کاهش فرکانس پایه و افزایش تعداد هسته‌ها اگرچه توان مصرفی را کاهش داد اما نتایج خارق‌العاده‌ای برای پردازنده Core i9-10900 رقم نزد. وب‌سایت Techradar برای مقایسه عملکرد پردازنده AMD Ryzen 9 3900X بنچمارک Cinebench R20 را در گوگل کروم، تیدال و فتوشاپ روی آن اجرا کرد و به نتیجه شگفت‌انگیز ۶.۵۱۹ رسید! این دقیقا همان پردازنده‌ای است که اینتل باید برای عقب نماندن از AMD برای دسکتاپ تولید کند.

جالب اینجاست اینتل علی‌رغم این نقاط ضعف، قیمت‌گذاری عجیب و غریب خود را هم رها نمی‌کند و همیشه محصولات این شرکت گران‌تر از رقیب به فروش می‌رسند. شما عزیزان می‌توانید قیمت پردازنده نسل دهم اینتل را که اخیرا توسط یک خرده فروشی لو رفته در زیر مشاهده کنید.

Core i5-9600 264 یورو Core i5-10600 279 یورو + ۱۵ یورو Core i5-9500 240 یورو Core i5-10500 253 یورو + ۱۳ یورو Core i5-9400 241 یورو Core i5-10400 227 یورو – ۱۴ یورو Core i5-9400F 181 یورو Core i5-10400F 194 یورو + ۱۳ یورو — — Core i3-10320 203 یورو — Core i3-9300 184 یورو Core i3-10300 190 یورو + ۶ یورو Core i3-9100 141 یورو Core i3-10100 153 یورو + ۸ یورو Pentium G5600 114 یورو Pentium G6600 116 یورو + ۲ یورو Pentium G5500 100 یورو Pentium G6500 103 یورو + ۳ یورو Pentium G5400 71 یورو Pentium G6400 80 یورو + ۹ یورو

صرفا برای رقابتی شدن بازار و کاهش قیمت پردازنده‌ها، امیدواریم هم نتایج بدست آمده و هم قیمت لو رفته صحت نداشته باشد چرا که در غیر این صورت، اگر این لیست دقیقا همان چیزی باشد که اینتل در سر دارد، AMD می‌تواند جایگاه چندین و چند ساله این شرکت را به عنوان حاکم بلامنازع دنیای پردازنده‌ها از آن خود کند.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا اینتل می‌تواند بار دیگر فاصله خود را یا AMD زیاد کند یا AMD با سیاست استثنائی خود در قیمت‌گذاری می‌تواند اینتل را پشت سر بگذارد؟

