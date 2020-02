کنگره جهانی موبایل در سال ۲۰۲۰ یکی از مهم‌ترین رویدادهایی بود که جهت جلوگیری از گسترش ویروس کرونا لغو شد و بسیاری از شرکت‌ها مانند هواوی را در موقعیتی خاص قرار داد. خبرهای جدید حاکی از این است که هواوی قصد دارد محصولات خود را به صورت آنلاین معرفی کند.

هواوی نیز یکی از صدها شرکتی بود که به واسطه تصمیم سازمان GSMA مبنی بر لغو رویداد MWC 2020 نتوانست محصولات خود را در موعد برنامه‌ریزی شده به صورت رسمی معرفی کند.

اما آیا می‌توان به دلیل لغو شدن یک رویداد، کل فرآیند معرفی یک محصول را متوقف کرد؟ بدیهی است که شرکت‌ها به دنبال راهکاری دیگر باشند. هواوی روشی ایده‌آل را انتخاب کرده است که شاید بتواند شروعی برای معرفی بسیاری از محصولات در اوایل سال ۲۰۲۰ به این شیوه باشد.

طبق خبرهای منتشر شده، شرکت هواوی قصد دارد محصولات مورد نظر خود را برای این دوره در رویدادی اینترنتی و به صورت آنلاین در روز دوشنبه ۵ اسفند ماه ساعت ۲۱ به وقت رسمی چین (۱۶:۳۰ به وقت ایران) و به زبان انگلیسی برگزار کند.

در این کنفرانس انتظار داریم که هواوی محصولاتی جدید مانند نسخه جدید گوشی Huawei Mate Xs و همچنین محصولاتی مانند تجهیزات پوشیدنی هوشمند، تبلت‌های جدید، دستگاه‌های بهره‌مند از فناوری ۵G، تجهیزات IoT و همچنین رویکرد و استراتژی جدید خود را به کاربران معرفی کند.

در این زمینه هواوی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده که همچنان از برگزاری رویدادهای آتی MWC در بارسلونا حمایت خواهد کرد و در عین حال تمایل بسیار زیادی نیز به توسعه همکاری و پیشبرد اهداف مشترکش با شریک‌های مالی و مشتریان خواهد داشت.

در حال حاضر هیچ خبر رسمی در مورد معرفی پرچمدار جدید شرکت یعنی گوشی‌های سری Huawei P40 منتشر نشده و باید منتظر اعلام رسمی این شرکت باشیم تا زمان معرفی اسمارت‌فونی که انتظارات زیادی از آن وجود دارد، مشخص شود. البته این زمان چندان دور نخواهد بود و می‌تواند در ماه آینده میلادی (پیش از اتمام اسفند ماه) باشد.

The post با لغو کنگره جهانی موبایل، هواوی محصولات جدید خود را آنلاین معرفی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala