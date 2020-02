شارژ فوق سریع گلکسی S20 اولترا واقعا فوق سریع است!

گلکسی S20 اولترا که پرچم‌دار اصلی سامسونگ برای نیمه اول سال ۲۰۲۰ به‌ شمار می‌آید، به‌صورت پیش‌فرض به سیستم شارژ فوق سریع مجهز است و درون جعبه آن نیز یک شارژر متناسب با این ویژگی قرار داده شده. اما این شارژر در عمل چقدر سرعت دارد و چه مدت طول می‌کشد تا باتری غول پیکر ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی این گوشی را شارژ کند؟

در تستی که توسط وب‌سایت Phone Arena انجام شده است، علاوه بر شارژر موجود درون جعبه گلکسی S20 اولترا از یک شارژر فوق سریع دیگر نیز استفاده شده است که در ادامه به نتایج تست هر دو شارژ می‌پردازیم.

آداپتور موجود در جعبه گلکسی S20 اولترا از نوع ۲۵ واتی است و از درگاه USB-C برای اتصال به کابل شارژر استفاده می‌کند. این کابل در هر دو سوی خود به USB-C متصل است. نتایج تست انجام شده با استفاده از این شارژر به‌صورت زیر است:

۱۵ دقیقه شارژ: ۳۲ درصد

۳۰ دقیقه شارژ: ۶۲ درصد

۴۵ دقیقه شارژ: ۸۹ درصد

۵۹ دقیقه شارژ: ۱۰۰ درصد

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، باتری بزرگ ۵۰۰۰ میلی‌ آمپر ساعتی گلکسی S20 اولترا در کمتر از یک ساعت به‌صورت کامل شارژ می‌شود که بسیار قابل توجه است.

قطعا استفاده از آداپتور موجود در جعبه گوشی برای بسیاری از کاربران کافی خواهد بود، اما اگر می‌خواهید از نهایت ظرفیت گوشی استفاده کنید، می‌توانید از شارژرهای ۴۵ واتی سامسونگ که به‌صورت جداگانه به‌فروش می‌رسند نیز استفاده کنید. این آداپتور که نسبت به آداپتور اصلی گوشی ابعاد بزرگتری دارد، به کابل ضخیم‌تری مجهز است که شرایط را برای شارژ فوق‌ سریع فراهم می‌کند. در ادامه نتایج تست انجام شده با استفاده از شارژر ۴۵ واتی را مشاهده خواهید کرد:

۱۵ دقیقه شارژ: ۳۷ درصد

۳۰ دقیقه شارژ: ۷۰ درصد

۴۵ دقیقه شارژ: ۹۲ درصد

۵۹ دقیقه شارژ: ۱۰۰ درصد

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، هر چه مدت زمان افزایش می‌یابد و به شارژ کامل نزدیک‌تر می‌شویم از اختلاف سرعت بین شارژرهای ۲۵ واتی و ۴۵ واتی سامسونگ کاسته می‌شود که دلیل آن محافظت از باتری است. در نهایت، هر دو آداپتور در یک بازه مشخص که همان ۵۹ دقیقه است، باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی گلکسی S20 اولترا را به‌طور کامل شارژ می‌کنند.

