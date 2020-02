اگرچه شرکت HTC عمده انرژی و منابع خود را به توسعه هدست‌های واقعیت مجازی اختصاص داده، اما هنوز هم حوزه گوشی‌های هوشمند را کنار نگذاشته است. مدیرعامل این شرکت طی مصاحبه‌ای گفته که که اولین گوشی ۵G کمپانی HTC در سال ۲۰۲۰ روانه‌ی بازار خواهد شد. او در مورد مشخصات سخت‌افزاری این گوشی به جزییاتی اشاره نکرده ولی احتمالا باید انتظار عرضه مدل رده‌بالایی را داشته باشیم. البته از آنجایی که کوالکام و مدیاتک تراشه‌های میان‌رده دارای قابلیت ۵G را معرفی کرده‌اند، شرکت HTC می‌تواند بدون ارائه‌ی یک مدل پرچم‌دار، قابلیت موردنظر را برای گوشی مذکور به ارمغان بیاورد.

چنین خبری نشان می‌دهد که HTC همچنان قصد ندارد بازار گوشی‌های هوشمند را رها کند.

مدیرعامل HTC اعلام کرده که آن‌ها برنامه‌های زیادی برای فناوری ۵G دارند و ارائه‌ی گوشی های ۵G هم بخشی از این برنامه محسوب می‌شود. فناوری ۵G مزایای زیادی ارائه کند که از بین آن‌ها می‌توانیم به پهنای باند بیشتر و تاخیر کمتر اشاره کنیم که برای اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده بسیار مفید هستند زیرا حتی تاخیر اندک هم می‌تواند به تجربه کاربری بسیار بد و حتی تهوع‌آور ختم شود.

این که آیا شرکت HTC در این زمینه موفق خواهد بود یا نه خود بحث دیگری است. این شرکت روزبه‌روز از دوران اوج خود فاصله بیشتری می‌گیرد و بعد از عرضه U12+ در سال ۲۰۱۸ دیگر گوشی رده‌بالایی معرفی نکرده است. این شرکت حالا در زمینه‌ی گوشی‌های هوشمند صرفا گجت‌های عجیبی مانند Exodus 1s مبتنی بر بلاک‌چین را عرضه می‌کند و به غیر از آن شاهد برخی گوشی‌های پایین‌رده هم هستیم. با این حال، چنین خبری نشان می‌دهد که HTC قصد ندارد بازار گوشی‌ها را رها کند، هرچند که دیگر این محصولات درآمد چندانی برای این شرکت به ارمغان نمی‌آورند.

