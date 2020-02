لپ‌تاپ‌های زیبا و سبک با آن طراحی چشم‌گیر و قابلیت‌های مناسبی که دارند، هرکسی را شیفته خود می‌کنند. هواوی با لپ‌تاپ Matebook 13، محصولی را ارائه کرده که از زوایای مختلف انتخابی ایده‌آل برای علاقه‌مندان به لپ‌تاپ‌های مدرن است.

لپ‌تاپ هواوی MateBook 13 با وزن نزدیک به ۱۳۰۰ گرم، از صفحه نمایش باکیفیت ۱۳ اینچی از نوع IPS با وضوح تصویر ۲۱۶۰×۱۴۴۰ پیکسل استفاده می‌کند. صفحه نمایش این محصول، حاشیه‌ بسیار نازکی دارد و به همین دلیل HUAWEI FullView Display نامیده می‌شود. به این ترتیب یک صفحه نمایش بزرگ، درون یک قاب کوچک تعبیه شده است.

برای بسیاری از کاربران، کار کردن با صفحه کلید لپ‌تاپ‌های سبک و کوچک دشوار است، اما لپ‌تاپ هواوی MateBook 13 از صفحه نمایش تمام لمسی با فناوری Light Touch بهره می‌برد که حساسیت بالایی به لمس دارد. همچنین جای اثر انگشت روی صفحه نمایش این محصول، باقی نمی‌ماند.

لپ تاپ هواوی MateBook 13 از طراحی مینمالیستی استفاده کرده و تنها ۱۴.۹ میلی‌متر ضخامت دارد. این لپ‌تاپ از قاب فلزی با ظاهری جوان‌پسند برخوردار است تا حس خوبی را به کاربر منتقل کند.

نیروی پردازشی هواوی MateBook 13 از پردازنده نسل هشتمی Core i7/Core i5 اینتل و پردازنده گرافیکی مجزای GeForce MX250 انویدیا با ۲ گیگابایت حافظه ویدئویی اختصاصی تامین می‌شود. همچنین این لپ‌تاپ دارای ۸ گیگابایت حافظه رم پرسرعت LPDDR3 با فرکانس ۲۱۳۳ مگاهرتز است.

لپ‌تاپ جدید هواوی به پردازنده گرافیکی مجتمع اینتل نیز مجهز شده و به لطف مصرف بسیار پایین انرژی، می‌تواند ۱۰ ساعت بی‌وقفه‌ ویدئوی فول ‌اچ‌دی پخش کند. علاوه بر این، با استفاده از شارژر سریع این لپ تاپ که بسیار کوچک بوده و در جیب‌ نیز جا می‌شود، تنها ۱۵ دقیقه برای شارژ، زمان نیاز است تا بتوان ۲.۵ ساعت از لپ‌تاپ هواوی استفاده کرد.

این لپ‌تاپ تا کنون در بسیاری از وب‌سایت‌ها و رسانه‌های آنلاین جهانی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و موفق شده رضایت کارشناسان دنیای فناوری را جلب کند. در ادامه به ذکر نقاط قوت این محصول از دید این رسانه‌ها می‌پردازیم.

وب سایت TechRadar که مرکزی معتبر برای نقد و بررسی محصولات محسوب می‌شود، پس از بررسی لپ تاپ هواوی MateBook 13، مزایای زیر را برای آن لیست کرده:

قدرت پردازشی برگرفته از پردازنده اینتل

گرافیک مجزا با قدرت مناسب

ارزش خرید فوق‌العاده بالا

وب‌سایت مشهور The Verge هم پس از بررسی همه‌جانبه‌ی هواوی MateBook 13 این نکات را ذکر کرده است:

کیفیت ساخت بالا

صفحه کلید و ترک‌پد عالی

طراحی جمع و جور با صفحه نمایش ۳:۲

پردازنده پرقدرت

اما وب‌سایت نام‌آشنای Laptop Mag نیز با بررسی هواوی MateBook 13 در جمع‌بندی خود به این نتایج رسیده:

عملکرد سریع

صفحه نمایش با روشنایی بالا و رنگ‌های با طراوت

مقرون به صرفه

صفحه کلید راحت

نویسنده وب‌سایت Windows Central نیز ضمن اعلام رضایت از کیفیت و کارایی محصول، نقاط قوت آن را این‌ طور بیان کرده است:

صفحه نمایش با کیفیت ۲K

ارزش خرید بالاتر نسبت به MacBook Air

طراحی شیک

به گواه رسانه‌ها و بررسی‌های مستقل دیگر، هواوی MateBook 13 در عینِ قدرت پردازشی بالا، مقرون به صرفه نیز بوده و قیمت متعادل آن، برگ برنده این لپ‌تاپ در مقابل محصولات مشابه در بازار است.

The post ویژگی‌هایی که لپ‌تاپ هواوی میت‌بوک ۱۳ را به گزینه‌ای ایده‌آل تبدیل می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala