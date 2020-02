روز گذشته یکی از افشاگران حوزه موبایل با نام مستعار Slashleaks تصویری واقعی از وان پلاس ۸ پرو منتشر کرد که خودش مدعی است در سرور رسمی دیسکورد وان پلاس یافت شده است. این تصویر به‌طور کامل ظاهر قاب پشتی دستگاه را به نمایش می‌گذارد که در آن دوربین عمودی مجهز به سه لنز به همراه سنسور مدت پرواز (ToF) و فلاش LED به‌وضوح دیده می‌شود.

این تصویر شباهت بسیاری به رندرهایی دارد که پیش از این منتشر شده بودند. طبق پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود وان پلاس ۸ پرو تا ماه آینده میلادی به‌صورت رسمی رونمایی شود. با توجه به آنچه تا به‌حال منتشر شده است، این گوشی به نمایشگر ۶.۷ اینچی از نوع Fluid AMOLED و با رزولوشن +QHD مجهز خواهد شد که نرخ ۱۲۰ هرتزی خواهد داشت. به لطف چنین نمایشگری، وان پلاس ۸ پرو به یک محصول ایده‌آل برای بازی‌های ویدیویی تبدیل می‌شود که تجربه‌ای به مراتب روان‌تر و لذت‌بخش‌تر از وان پلاس ۷ پرو، ۷T و ۷T پرو را در اختیار کاربران می‌گذارد. سه مدل مذکور که در سال گذشته معرفی شدند، همگی نرخ تازه سازی ۹۰ هرتز را ارائه می‌کنند.

پشتیبانی از شارژ بی‌سیم و استاندارد IP68

وان پلاس ۸ پرو قرار است به چیپست اسنپ دراگون ۸۶۵ مجهز شود که با فناوری ۷ نانومتری توسعه یافته است. این گوشی در دو مدل با حافظه رم ۸ و حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی و حافظه رم ۱۲ و حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایتی تولید خواهد شد. با توجه به نوع پردازنده به‌کار رفته، وان پلاس ۸ پرو قابلیت پشتیبانی از ۵G را نیز خواهد داشت.

طبق اطلاعاتی که تا کنون فاش شده‌ است،‌ دوربین سه‌گانه وان پلاس ۸ پرو به یک سنسور اصلی ۶۴ مگاپیکسلی (دیافراگم f/1.4) مجهز خواهد بود که با سنسورهای فوق عریض ۲۰ مگاپیکسلی (دیافراگم f/2.2) و سنسور تلسکوپی ۱۲ مگاپیکسلی با زوم هیبریدی ۱۰ برابر (دیافراگم f/2.4) همراه خواهد شد. با توجه به حضور دوربین ToF که وظیفه اصلی آن اندازه‌گیری زمان مورد نیاز برای رسیدن نور فروسرخ به سوژه و بازگشت آن به سنسور است، می‌توان امیدوار بود که وان پلاس ۸ پرو تصاویر پرتره را با افکت بوکه طبیعی‌تری ثبت کند. همچنین، چینی‌ها می‌توانند از حضور این سنسور برای افزودن قابلیت‌های واقعیت افزوده به پرچم‌دار خود بهره بگیرند.

دوربین سلفی پاپ‌آپ پرچم‌داران سال گذشته، امسال جای خود را به دوربین ۳۲ مگاپیکسلی تعبیه شده در حفره نمایشگر داده است؛‌ اما حاشیه‌های اطراف نمایشگر همچنان حداقل میزان ممکن است. گرچه شاید بعضی به نمایشگر تمام صفحه علاقه داشته باشند و حفره و بریدگی را یک نکته منفی به شمار آورند، اما وان پلاس در این نسل تغییرات مثبتی را هم اعمال کرده است.

یکی از این تغییرات مثبت که پیش از این به آن اشاره شده بود، پشتیبانی از شارژ بی‌سیم است. ویژگی مثبت دیگر که هفته گذشته توسط افشاگری به نام Max J فاش شد، این است که نسخه پرو پرچم‌داران امسال وان پلاس به IP68 مجهز خواهند شد که به معنی مقاومت آن‌ها در مقابل نفوذ گرد و غبار خواهد بود و این مدل‌ها می‌توانند تا ۳۰ دقیقه در عمق ۱.۵ متری آب دوام بیاورند. این شرکت در سری وان پلاس ۷ و وان پلاس ۷ پرو از استاندارد IP استفاده نکرده بود، اما تست‌های انجام شده نشان داد وان پلاس ۷ پرو به طرز شگفت انگیزی بدون تجهیز به این استاندارد در مقابل نفوذ آب مقاوم است. با این وجود، ظاهرا وان پلاس نیز اهمیت حضور این استاندارد در کمپین‌های تبلیغاتی محصولات پرچم‌دار را درک کرده است و قصد دارد مدل‌های رده‌بالای گوشی‌هایش را به این مقاومت مجهز کند.

حضور وان پلاس ۸ و وان پلاس ۸ لایت

علاوه بر وان پلاس ۸ پرو، نسخه‌ای استاندارد به نام وان پلاس ۸ نیز در سال جاری معرفی خواهد شد که از نمایشگر ۶.۵ اینچی از نوع Fluid AMOLED با رزولوشن +FHD استفاده خواهد کرد. این گوشی نیز از همان ماژول دوربین سه‌گانه ذکر شده برای مدل پرو بهره می‌گیرد، با این تفاوت که وان پلاس ۸ از سنسور ToF بی‌بهره است. این مدل نیز مانند برادر بزرگتر خود از شبکه ۵G پشتیبانی خواهد کرد.

اما ظاهرا وان پلاس علاوه بر مدل‌های استاندارد و پرو، از یک مدل ارزان قیمت نیز رونمایی خواهد کرد که وان پلاس ۸ لایت نام دارد. این گوشی از چیپست Dimensity 1000 مدیاتک استفاده خواهد کرد که به مودم ۵G یک‌پارچه مجهز شده و هسته‌های پردازشی آن مشابه اسنپ دراگون ۸۶۵ است ولی در فرکانس‌های پایین‌تری فعالیت می‌کنند.

وان پلاس ۸ لایت به نمایشگر ۶.۴ اینچی از نوع AMOLED با رزولوشن ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل مجهز است که نسبت تصویر ۲۰:۹ و نرخ تازه‌سازی ۹۰ هرتزی را ارائه می‌کند. دوربین اصلی این گوشی که در قاب پشتی قرار دارد به ماژول سه‌گانه با لنزهای اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، فوق عریض ۲۰ مگاپیکسلی و تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی با زوم هیبریدی ۵ برابر مجهز است.

در حال حاضر گفته می‌شود این محصولات در ماه‌ مارس یا آوریل رونمایی خواهند شد، اما ممکن است وان پلاس نیز مانند سایر شرکت‌ها به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در چین، با مشکلاتی روبرو شود که مجبور شود معرفی محصولاتش را به تعویق بیاندازد.

منبع: Phone Arena

The post تصاویر فاش شده از وان پلاس ۸ پرو ظاهر قاب پشتی آن را نمایش می‌دهند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala