نسل دوم گوشی سونی اکسپریا ۱ با پشتیبانی از فناوری ۵G معرفی شد

سونی از جمله شرکت‌هایی بود که قبل از لغو نمایشگاه MWC 2020 اعلام کرد از طریق پخش زنده از جدیدترین گوشی‌های خود رونمایی خواهد کرد. در همین رابطه، ساعاتی قبل نسل دوم اکسپریا ۱ موسوم به اکسپریا ۱ مارک ۲ معرفی شد که از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره می‌برد و به همین خاطر از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند.

نسل دوم اکسپریا ۱ از نمایشگر اولد ۶.۵ اینچی با رزولوشن ۴K بهره می‌برد که مانند دیگر گوشی‌های جدید این شرکت، مبتنی بر نسبت تصویر ۲۱:۹ است. برخلاف بسیاری از گوشی‌های جدید، سونی تصمیم گرفته رفرش ریت این نمایشگر را افزایش ندهد و در عوض از طریق ترفندهای نرم‌افزاری تجربه کاربری مشابه نمایشگرهای ۹۰ هرتز را به ارمغان بیاورد.

برخلاف نسل قبلی که دوربین‌های اصلی آن در بخش میانی پنل پشتی قرار داشتند، دوربین سه‌گانه این گوشی در سمت چپ بخش فوقانی این پنل دیده می‌شود. این شرکت در زمینه‌ی رزولوشن سنسورهای دوربین هم تغییری اعمال نکرده و همچنان شاهد دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی هستیم. البته طبق اعلام این شرکت، حالا سنسورها تا حد قابل توجهی بزرگ‌تر شده‌اند و به‌لطف بهره‌گیری از لنزهای ساخت شرکت زایس، عملکرد سریع‌تری دارند. دوربین سلفی هم تفاوتی با نسل قبلی ندارد و بار دیگر از همان سنسور ۸ مگاپیکسلی استفاده شده است. البته در این ماژول دوربین، یک سنسور iTOF هم تعبیه شده که می‌تواند سرعت فوکوس را افزایش بدهد.

این گوشی مانند اکسپریا ۱ از قابلیت ردیابی چشم سوژه برای فوکوس بهره می‌برد که حالا این قابلیت برای چشم حیوانات هم می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. سونی می‌گوید این نخستین گوشی هوشمندی است که می‌تواند ۲۰ فریم در ثانیه ثبت کند. گوشی موردنظر از پس فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه برمی‌آید و در ضمن باید به قابلیت حذف صدای باد و افزایش کیفیت صدای ضبط شده هم اشاره کنیم.

همانطور که گفتیم، نسل دوم اکسپریا ۱ از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره می‌برد و به همین خاطر کاربران این گوشی می‌توانند از اینترنت ۵G استفاده کنند. البته باید خاطرنشان کنیم این گوشی فقط از شبکه‌های مبتنی بر فرکانس پایین‌تر از ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند و برای امواج میلی‌متری نمی‌توان از آن استفاده کرد. در کنار این قابلیت، نباید تعبیه ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی را از قلم بیندازیم.

انرژی این گوشی از طریق باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و سرعت شارژ سیمی آن هم به ۲۱ وات می‌رسد. کاربران طرفدار شارژ بی‌سیم هم باید به حداکثر سرعت ۱۵ وات بسنده کنند. در ضمن در کمال تعجب، با وجود اینکه نسل قبلی این گوشی فاقد جک هدفون بود، این دفعه سونی تصمیم گرفته بار دیگر این مشخصه را برگرداند.

این گوشی پرچم‌دار قرار است در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ روانه‌ی بازار شود و هنوز در مورد تاریخ دقیق عرضه و قیمت آن خبری منتشر نشده است.

