سونی در کنار رونمایی از گوشی پرچم‌دار اکسپریا ۱ مارک ۲، گوشی میان‌رده اکسپریا ۱۰ مارک ۲ را هم معرفی کرد. همین ابتدا باید بگوییم که این سیستم نام‌گذاری جدید سونی برای گوشی‌های خود چندان مناسب نیست ولی این شرکت گفته که این نام‌گذاری با الگوبرداری از نام دوربین‌های سری آلفا این شرکت انجام شده است.

این گوشی از تراشه نه‌چندان قدرتمند اسنپ‌دراگون ۶۶۵ بهره می‌برد که در کنار آن باید به تعبیه ۴ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی هم اشاره کنیم. مهم‌ترین مشخصه این گوشی نمایشگر اولد ۶ اینچی آن است که برای نخستین بار چنین نمایشگری در یک گوشی میان‌رده سونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ضمن رزولوشن این گوشی هم Full HD+ محسوب می‌شود.

در سمت چپ بخش فوقانی پنل پشتی، شاهد دوربین سه‌گانه هستیم که از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۲ برابری تشکیل شده است. یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی هم وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را برعهده دارد.

سونی با افتخار خاطرنشان کرده که اکسپریا ۱۰ مارک ۲ با وجود اینکه عریض‌تر و بلندتر است، ولی حدود ۱۰ درصد وزن کمتری دارد. ظرفیت باتری آن به ۳۶۰۰ میلی‌آمپر ساعت می‌رسد که این یعنی شاهد افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت باتری نسبت به نسل قبلی هستیم. متاسفانه باتری این گوشی از شارژ سریع پشتیبانی نمی‌کند.

این گوشی قرار است در رنگ‌های مشکی و سفید در فصل بهار روانه‌ی بازار شود و قیمت و تاریخ دقیق عرضه هنوز اعلام نشده است.

منبع: GSM Arena

The post سونی از گوشی میان‌رده اکسپریا ۱۰ مارک ۲ با نمایشگر OLED رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala