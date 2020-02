شرکت ریلمی مدتی قبل در ماه ژانویه از نخستین گوشی ۵G خود رونمایی کرد و دقایقی قبل، جدیدترین پرچم‌دار واقعی ریلمی معرفی شد که X50 Pro 5G نام دارد. از بین ویژگی‌های شاخص این گوشی جذاب می‌توانیم به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ و شارژ سریع ۶۵ وات اشاره کنیم.

این گوشی از نمایشگر امولد ۶.۴۴ اینچی با رزولوشن FullHD+ و رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برد که بر روی آن محافظ شیشه‌ای گوریلا گلس ۵ تعبیه شده است. حسگر اثر انگشت این گوشی زیر نمایشگر قرار دارد که طبق ادعای ریلمی در عرض ۰.۲۷ ثانیه می‌تواند اثر انگشت کاربر را اسکن کند.







در کنار تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ و مودم ۵G باید به حداکثر حافظه رم ۱۲ گیگابایت LPDDR5 اشاره کنیم که کاربران می‌توانند از بین حافظه رم ۶ و ۸ گیگابایت هم دست به انتخاب بزنند. حافظه داخلی این گوشی هم ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت مبتنی بر فناوری UFS 3.0 است که به لطف قابلیت‌های نرم‌افزاری می‌توانند فرایند نوشتن و خواندن اطلاعات را به ترتیب با سرعت ۷۶۰ مگابایت در ثانیه و ۱۹۰۰ مگابایت در ثانیه انجام دهد.

در پنل پشتی این گوشی ۴ دوربین قرار دارد که سنسور ۶۴ مگاپیکسلی سامسونگ به عنوان دوربین اصلی انجام وظیفه می‌کند. این سنسور با فناوری ترکیب پیکسل‌ها، می‌تواند عکس‌های ۱۶ مگاپیکسلی ثبت کند. در کنار این سنسور، شاهد دوربین ۸ مگاپیکسلی اولترا واید و دوربین ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتو هستیم. در نهایت باید به سنسور سیاه‌وسفید برای بهبود کیفیت عکس‌های پرتره اشاره کنیم که اساسا همان سنسور تشخیص عمق محسوب می‌شود. در سمت چپ بخش فوقانی نمایشگر، یک حفره بیضی شکل قرار دارد که دو سنسور ۳۲ و ۸ مگاپیکسلی را در خود جای داده است.







یکی دیگر از ویژگی‌های حائز اهمیت ریلمی X50 Pro شارژ سریع ۶۵ وات آن است که در عرض فقط ۳۵ دقیقه می­تواند باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی را شارژ کند. در عرض ۲۰ دقیقه هم شارژ این باتری از ۰ به ۶۰ درصد می‌رسد. برخلاف سامسونگ، شارژر متناسب با این تکنولوژی همراه با این گوشی ارائه می شود. علاوه بر این، گوشی مذکور از فناوری شارژ ۱۸ وات Quick Charge/Power Delivery و ۳۰ وات مربوط به فناوری VOOC 4.0 Flash Charge هم پشتیبانی می‌کند و این یعنی با استفاده از شارژرهای مدرن پرسرعت می‌توانید از نهایت توان آن‌ها بهره ببرید.

مدل‌های مختلف این گوشی در بازار هند با این قیمت‌ها به دست مشتریان می‌رسند:

۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی – ۵۲۸ دلار

۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی – ۵۵۶ دلار

۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی – ۶۲۵ دلار

در بازار اروپا هم این گوشی‌ها به ترتیب ۵۹۹ یورو، ۶۶۹ یورو و ۷۴۹ یورو قیمت دارند که نسبت به بازار هند شاهد اختلاف قیمت قابل توجهی هستیم. تاریخ دقیق عرضه این گوشی هنوز اعلام نشده ولی به‌زودی قرار است به دست مشتریان برسد.

