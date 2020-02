مصرف باتری نمایشگر گلکسی S20 اولترا نسبت به نمایشگر ۶۰ هرتزی چقدر است؟

صفحه نمایش گلکسی S20 اولترا نسبت به نمایشگر سنتی گوشی‌های هوشمند دو برابر سرعت تازه‌سازی بیشتری دارد؛ به این معنی که در حال حاضر اکثر گوشی‌های هوشمند در هر ثانیه ۶۰ بار تازه‌سازی (Refresh) انجام می‌دهند ولی این میزان برای گلکسی S20 اولترا برابر با ۱۲۰ بار در هر ثانیه است. این افزایش سرعت در زمان اجرای انیمیشن‌های رابط کاربری و بازی‌های ویدیویی بیشتر به چشم می‌آید؛ اما ارتقا از ۶۰ هرتز به ۱۲۰ هرتز بر عمر باتری چگونه است؟

گلکسی S20 اولترا به یک باتری بزرگ ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی مجهز است که البته با توجه به نمایشگر ۶.۹ اینچی غول پیکر آن میزانی منطقی به‌نظر می‌رسد. تست‌های به عمل آمده از این گوشی همگی به این موضوع اشاره داشتند که میزان مصرف باتری در حالت ۱۲۰ هرتز به حدی زیادی است که حتی اگر در حال گشت و گذار در منوی گوشی یا وب‌گردی باشید نیز آن را کاملا حس خواهید کرد. نرخ تازه‌سازی بالاتر برای موبایل گیمرها یک مزیت مهم به شمار می‌آید که به آن‌ها امکان واکنش‌های سریع‌تر را می‌دهد، اما در تست‌هایی که توسط Phone Arena انجام شده است، بسیاری از بازی‌ها هنوز از نرخ ۱۲۰ هرتز پشتیبانی نمی‌کنند.

تنها زمانی که شما هیچ تفاوتی میان نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و ۶۰ هرتزی مشاهده نخواهید کرد، در هنگام تماشای ویدیو است. یوتیوب و بسیاری از پلتفرم‌های مشابه آن از ویدیوهای ثبت شده با نرخ حداکثر ۶۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کنند و این در حالی است که بیشتر ویدیوهای موجود روی این پلتفرم‌ها با نرخ ۲۴ فریم یا ۳۰ فریم بر ثانیه ضبط شده‌اند. بنابراین، نمایشگرهای سنتی ۶۰ هرتزی به‌خوبی از عهده پخش این ویدیوها برمی‌آیند و اگر از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی استفاده کنید هیچ تفاوتی حس نخواهید کرد.

با در نظر گرفتن تمامی این موارد، وب‌سایت Phone Arena تست‌هایی را بین نمایشگر ۱۲۰ هرتزی گلکسی S20 اولترا و نمایشگر ۶۰ هرتزی سایر گوشی‌های پرچم‌دار اجرا کرد تا میزان مصرف باتری آن‌ها را بسنجد. اما پیش از اعلام نتایج، باید ذکر کنیم که چیپست اگزینوس ۹۹۰ سامسونگ که در گلکسی S20 اولترا استفاده شده است در این تست‌ها در حالت Optimized قرار گرفته بود که رزولوشن صفحه را به ۱۰۸۰p کاهش می‌دهد، زیرا نرخ ۱۲۰ هرتز در حال حاضر بیش از این رزولوشن را پشتیبانی نمی‌کند. و اما نتایج تست‌های میزان مصرف باتری:

گلکسی S20 اولترا در حالت ۶۰ هرتز: ۱۲ ساعت و ۲۳ دقیقه

۱۲ ساعت و ۲۳ دقیقه گلکسی S20 اولترا در حالت ۱۲۰ هرتز: ۱۰ ساعت و ۲ دقیقه

۱۰ ساعت و ۲ دقیقه گلکسی نوت ۱۰ پلاس: ۱۱ ساعت و ۳۷ دقیقه

۱۱ ساعت و ۳۷ دقیقه گلکسی S10 پلاس: ۱۰ ساعت و ۳۳ دقیقه

۱۰ ساعت و ۳۳ دقیقه آیفون ۱۱ پرو مکس: ۱۲ ساعت و ۵۳ دقیقه

طبق نتایج منتشر شده، مشاهده می‌کنیم که تفاوت بسیاری میان نرخ ۱۲۰ هرتز با ۶۰ هرتز وجود دارد و با وجود اینکه نمایشگر ۱۲۰ هرتزی روان‌تر و سریع‌تر عمل می‌کند، اما مصرف باتری آن بسیار بیشتر است. اگر بار دیگر نتایج را با دقت مرور کنید متوجه خواهید شد که باتری گلکسی S20 اولترا در حالت ۱۲۰ هرتزی حدود ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه کمتر از حالت ۶۰ هرتزی دوام دارد و این به معنی کاهش ۲۰ درصدی عمر باتری در حالت ۱۲۰ هرتز است. هنگامی که صحبت از گوشی‌های هوشمند در میان باشد، این رقم بسیار قابل ملاحظه است.

همچنین، باید ذکر کنیم که S20 اولترا در حالت ۶۰ هرتز یکی از طولانی‌ترین نتایج را در تست‌های عمر باتری به ثبت رسانده است. در نهایت، تصمیم گیری با کاربر است که عمر باتری را ترجیح دهد یا روان‌تر بودن اجرای انیمیشن‌ها در رابط کاربری و تعداد محدودی از بازی‌ها. اما آنچه مشخص است، در حالت ۶۰ هرتزی با یک مدعی تمام عیار روبرو هستیم که در زمینه عمر باتری نام‌های بزرگی مانند گلکسی نوت ۱۰ پلاس و S10 پلاس را هم کنار می‌زند، اما در مقابل نماینده ارشد اپل، آیفون ۱۱ پرو مکس، سر فرود می‌آورد.

در پایان به ظرفیت باتری گوشی‌های شرکت کننده در این تست اشاره می‌کنیم:

گلکسی S20 اولترا: ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت

۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت گلکسی نوت ۱۰ پلاس: ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعت

۴۳۰۰ میلی آمپر ساعت گلکسی S10 پلاس: ۴۱۰۰ میلی آمپر ساعت

۴۱۰۰ میلی آمپر ساعت آیفون ۱۱ پرو مکس: ۳۹۶۹ میلی آمپر ساعت

