با توجه به گزارشی که از وب‌سایت خبری سامسونگ منتشر شده، ظاهرا این شرکت تولید چیپست‌های ۷ و ۶ نانومتری با استفاده از فناوری جدید خود را آغاز کرده و احتمالا می‌خواهد پرچمدار بعدی خود را به آن مجهز کند؛ این یعنی به احتمال زیاد گلکسی نوت ۲۰ می‌تواند با پردازنده‌ای کوچکتر راهی بازار شود!

گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ سامسونگ به تازگی معرفی شده‌اند و هنوز همه بازارهای جهان به آن دسترسی ندارند. اما این شرکت اعتقادی به صبر کردن و منتظر ماندن ندارد و در حال آماده سازی برای تولید پرچمدار بعدی خود است! فرقی نمی‌کند سامسونگ از فناوری جدید خود در گلکسی نوت ۲۰ یا گلکسی اس ۲۱ استفاده کند، به هر حال اپل، هواوی و شرکت‌های رقیب سامسونگ قطعا باید خود را برای مقابله با یک پرچمدار فوق‌العاده قدرتمند آماده کنند!

طی گزارشی که از اتاق خبر سامسونگ منتشر شده، به نظر می‌رسد سامسونگ تولید چیپ‌های ۷ و ۶ نانومتری را آغاز کرده است! با توجه به گفته‌های این شرکت، الگوهای پیچیده در ساخت چیپست باید برای فراهم آوردن قدرت بیشتر، بزرگ‌تر باشند، اما فناوری جدید که طی فرایندی تحت عنوان EUV، مخفف عبارت Extreme Ultraviolet (به فارسی: فوق فرابنفش) در ساخت پردازنده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد باعث می‌شود الگوهای پیچیده بتوانند در اندازه‌های کوچکتر، همان قدرت را ارائه دهند.

از این طریق امکان پشتیبانی بهتر و بهینه‌تر از هوش مصنوعی، اینترنت ۵G و همگام‌سازی با خودرو فراهم می‌شود. اپل در حال حاضر برنامه‌ای تحت عنوان CarKey در اختیار دارد که به کاربران این امکان را می‌دهد قفل ماشین‌هایی که به سنسور مادون قرمز مجهز شده‌اند را از طریق گوشی باز کرده و حتی آن را روشن کرد! بنابراین احتمالا سامسونگ هم با کمک چیپست‌های جدید خود در حال قدم گذاشتن در این مسیر است و می‌خواهد این همگام‌سازی را در سطح بسیار پیشرفته‌ای به انجام برساند.

بسیاری از پردازنده‌های موبایل از جمله اسنپدراگون ۸۶۵، A13 و A12 از لیتوگرافی ۷ نانومتری بهره می‌برند و اگر سامسونگ بخواهد در پرچمدار بعدی خود از چیپست‌های ۶ نانومتری با فناوری جدید رونمایی کند، احتمالا آن پرچم‌دار گلکسی نوت ۲۰ خواهد بود. بدین ترتیب در این گوشی شاهد وجود پردازنده‌ای با معماری ساخت کوچک‌تر خواهیم بود که هم باعث کاهش ضخامت گوشی می‌شود، هم مصرف بهینه‌تری برای آن به دنبال دارد و هم از قدرت آن کاسته نمی‌شود!

اگرچه این خبر می‌تواند در نوع خود برای کاربران و علاقه‌مندان به محصولات این شرکت هیجان‌انگیز باشد، باید به این نکته هم اشاره کنیم که غافلگیری‌های سامسونگ به همینجا ختم نمی‌شود! این شرکت همچنین اعلام کرد به کار خود تا رسیدن به طراحی نودهای ۳ نانومتری ادامه خواهد داد و این یعنی گوشی‌های هوشمند این شرکت در آینده می‌توانند با پردازنده‌ای در اندازه یک پردازنده ساعت هوشمند، قدرت بسیار فوق‌العاده‌ای را برای کاربران به ارمغان بیاورند. حتی ساعت‌های هوشمند هم می‌توانند با تجهیز به این چیپست‌ها، قدرتی معادل گوشی‌های پرچمدار بازار داشته باشند!

البته هنوز از تمام پتانسیل اسنپدراگون ۸۶۵ استفاده نشده و مسلما این پردازنده حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت. اما از طرفی نمی‌توانیم منتظر بمانیم تا ببینیم چه چیپستی قرار است قلب تپنده گلکسی نوت ۲۰ را تشکیل دهد! با این تفاسیر اگر سامسونگ برخلاف سال قبل پرچمدار سری نوت خود را به پردازنده جدید مجهز کند، می‌تواند برای رقابت با آیفون ۱۲ و هر پرچم‌داری که بعد از آن در سال ۲۰۲۰ معرفی می‌شود کاملا آماده باشد!

