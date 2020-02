یک سال از وقتی که نمایشگاه MWC 2019 برگزار شد و هواوی با گوشی میت X در آن‌جا درخشید، گذشته است. حالا هواوی نسل جدید این گوشی تاشو را با نام هواوی میت Xs معرفی کرده است. این گوشی از نظر ظاهری شباهت‌های زیادی نسبت به نسل قبلی دارد اما هواوی می‌گوید که هم حالا نمایشگر مقاوم‌تری دارد و هم لولای این گوشی بازطراحی شده تا عملکرد بهتری داشته باشد. جدا از این موارد، پردازنده این گوشی هم به Kirin 990 ارتقا یافته است. همچنین باید اشاره کنیم که متاسفانه، این گوشی با توجه به تحریم‌های آمریکا، قرار نیست با سرویس‌های گوگل و اپلیکیشن‌های گوگل عرضه شود و این یعنی روی این گوشی فروشگاه Play Store گوگل وجود نخواهد داشت.

این بار هواوی می‌گوید از یک ساختار «چهار لایه» برای نمایشگر هواوی میت Xs استفاده کرده است. به طور دقیق‌تر، روی سطح نمایشگر دو لایه پلی‌آمید قرار گرفته که این دولایه به وسیله یک چسب کاملا شفاف، روی هم قرار گرفته‌اند. در زیر این دو لایه، نمایشگر تاشو OLED هواوی میت Xs قرار دارد. سپس در زیر نمایشگر هم یک لایه پلیمری نرم قرار دارد که مثل پشتی برای محافظت از نمایشگر عمل می‌کند. اما در نهایت، همچنان ساختار کلی این نمایشگر پلاستیکی است و این یعنی انتظار مشکلات و خرابی‌های معمول را باید برای آن داشته باشیم.

هواوی همچنین ادعا می‌کند که طراحی لولای این گوشی را تغییر داده و حالا باز و بسته شدن هواوی میت Xs بسیار نرم‌تر از نسل قبلی خواهد بود. آنطور که نویسنده ورج می‌گوید، شانس مقایسه این گوشی با هواوی میت X را نداشته اما در نگاه اولیه، او عقیده دارد که لولا در هواوی میت Xs در عین نرم بودن، مستحکم و قابل اطمینان است.

این دو بهبود یعنی بهبود لولا و بالا رفتن مقاومت نمایشگر، مواردی هستند که نگرانی‌های زیادی در رابطه با آن‌ها وجود داشته است. گوشی گلکسی فولد را فراموش نمی‌کنیم که چطور مشکلات موجود برای نمایشگر تاشو آن، موجب شد تاخیر چندماهه در عرضه این گوشی را رقم بزند. از طرف دیگر گوشی موتورولا ریزر هم که دیگر بازیگر میدان با نمایشگر تاشو است، اخیرا دچار مشکلاتی برای برخی از کاربران شده است. گوشی سامسونگ گلکسی Z Flip هم که سامسونگ ادعا می‌کند نمایشگری از جنس شیشه دارد، در بررسی‌های کانال یوتیوب JerryRigEverything مشخص شد که این ادعا تا حدودی درست است و نمایشگر این گوشی هنوز هم مستعد خرابی است. بنابراین با این وضعیتی که نمایشگرهای تاشو دارند، اینکه هواوی سراغ بهبود این موارد رفته خبر خوبی است اما باید ببینیم هواوی میت Xs در طول زمان چطور عمل خواهد کرد.

نمایشگر تاشو این گوشی را که کنار بگذاریم، بهبودهای دیگری هم در این گوشی رخ داده است. همانطور که گفتیم پردازنده از Kirin 980 به Kirin 990 در این گوشی تغییر کرده و حالا مودم ۵G هم در هواوی میت Xs وجود دارد. همچنین هواوی می‌گوید سیستم خنک سازی در این گوشی را هم بهبود بخشیده تا مشکلی از این بابت هم وجود نداشته باشد.

از نظر نرم‌افزاری، هواوی می‌گوید که Mate Xs می‌تواند تا سه اپلیکیشن را به صورت همزمان باز کرده و نمایش دهد. در این حالت، یک اپلیکیشن در سمت راست نمایشگر، یک اپلیکیشن در سمت چپ و سومین اپلیکیشن هم به صورت پنجره‌ای شناور ظاهر خواهد شد. همچنین کاربران این گوشی قادر خواهند بود تا یک اپلیکیشن را دوبار به صورت همزمان باز کنند؛ برای مثال اپلیکیشن لیست را در دو پنجره باز کنند تا یکی از لیست‌ها را در یک پنجره و دیگری را در پنجره دیگر ببینند. هواوی تایید کرده که این گوشی با آخرین نسخه متن باز از اندروید عرضه می‌شود و به جای سرویس‌های گوگل هم قرار است به سرویس‌های Huawei Mobile مجهز باشد.

به جز این موارد، دیگر بخش‌ها در گوشی هواوی میت Xs با نسل قبلی خود یعنی هواوی میت X یکسان هستند. برای مثال می‌توانیم به دوربین‌ها اشاره کنیم که هر دو گوشی دارای دوربین اصلی ۴۰ مگاپیکسلی، دوربین ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو و دوربین ۱۶ مگاپیکسل اولترا هستند. یک دوربین ToF هم در هر دو محصول وجود دارد. باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپری هواوی میت Xs نیز نسبت به نسل قبی بدون تغییر باقی مانده. نمایشگر گوشی که مهم‌ترین بخش آن هم هست نیز همچنان اندازه ۸ اینچی دارد که پس از تا شدن، شاهد نمایشگری ۶.۶ اینچی برای کار کردن با گوشی خواهیم بود.

بر خلاف هواوی میت X که فقط به صورت محدود در کشور چین عرضه شد، هواوی می‌گوید که قرار است گوشی میت Xs به صورت جهانی عرضه شود. این گوشی تنها در یک نسخه با ۸ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی عرضه خواهد شد و قیمت آن هم ۲۴۹۹ یورو تعیین شده است! زمان عرضه هم گفته شده که از ماه آینده میلادی خواهد بود. شما درباره هواوی میت Xs چه فکر می‌کنید؟

