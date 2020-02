هواوی در کنار جدیدترین گوشی تاشو خود از نسخه ۵G تبلت میت پد پرو هم رونمایی کرد که مدل معمولی آن سال گذشته میلادی برای بازار چین معرفی شده است. این تبلت روی هم رفته تفاوتی با مدل اصلی خود ندارد و تفاوت آن‌ها صرفا در زمینه پشتیبانی از فناوری ۵G است.

به طور خلاصه، این تبلت از نمایشگر ۱۰.۸ اینچی LCD با رزولوشن ۲۵۶۰ در ۱۶۰۰ بهره می‌برد. در ضمن نباید نسبت ۸۵.۶ درصدی نمایشگر به بدنه این تبلت را از قلم بیندازیم. بدنه آلومینیومی آن علاوه بر افزایش جذابیت، باعث می‌شود در برابر ضربات دوام بیشتری داشته باشد. قلب تپنده این تبلت تراشه ۷ نانومتری کایرین ۹۹۰ است که حالا در کنار آن مودم ۵G تعبیه شده است.

در پنل پشتی شاهد دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی هستیم که از پس فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰p و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه برمی‌آید. در حفره نمایشگر هم یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را بر عهده دارد.











انرژی هواوی میت پد پرو از طریق یک باتری ۷۲۵۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که به لطف پشتیبانی از شارژ سریع سیمی ۴۰ وات، با سرعت زیادی می‌توان آن را شارژ کرد. علاوه بر این باید به شارژ بی‌سیم ۲۷ وات هم اشاره کنیم. در ضمن کاربران می‌توانند از طریق پنل پشتی این تبلت، از فناوری شارژ بی‌سیم برای شارژ دیگر گجت‌های مجهز به این قابلیت استفاده کنند که حداکثر سرعت آن به ۷.۵ وات می‌رسد.

کاربران برای این تبلت می‌توانند کیبورد فیزیکی و قلم استایلوس را به طور جداگانه خریداری کنند که به ترتیب ۱۲۹ و ۹۹ یورو قیمت دارند. در مورد قلم استایلوس موسوم به M-Pencil می‌تواند به صورت مغناطیسی به لبه بدنه این تبلت وصل شود و در عرض ۳۰ ثانیه، انرژی کافی برای ۱۰ دقیقه استفاده را به دست می‌آورد. اگر هم ۱ ساعت به بدنه وصل باشد، می‌تواند ۱۰ ساعت مورد استفاده قرار بگیرد.







این تبلت هم مانند دیگر گجت‌های جدید هواوی فاقد سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل است. البته هواوی با توسعه سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های خود قصد دارد جای خالی این موارد را پر کند که البته هنوز نتوانسته به طور کامل چنین کاری را انجام دهد.

برای خرید مدل ۵G میت پد پرو مجهز به ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی باید ۷۹۹ یورو بپردازید و خرید مدل ۵۱۲ گیگابایتی آن ۹۴۹ یورو هزینه در پی دارد. ارزان‌ترین مدل این تبلت هم که از اینترنت موبایل پشتیبانی نمی‌کند و مجهز به ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است، ۵۴۹ یورو قیمت دارد. طبق اعلام هواوی عرضه تبلت میت پد پرو برای بازارهای جهانی از ماه آوریل آغاز می‌شود.

