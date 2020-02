طبق آخرین گزارشاتی که از گوشی گیمینگ بلک شارک ۳ منتشر شده به نظر می‌رسد بلک شارک قصد دارد گوشی قدرتمند خود را اواخر فصل زمستان و در تاریخ ۳ مارس (۱۳ اسفند) راهی بازار کند.

تا کنون از دو گوشی گیمینگ بسیار قدرتمند بلک شارک تحت عنوان بلک شارک ۱ و ۲ رونمایی شده و هر دو محصول نیز در حال حاضر برای خرید در دسترس قرار دارند. اما در حالی که دو نسخه فعلی هنوز هم برای انجام بازی‌های روز بسیار قدرتمند هستند، اما این شرکت تصمیم گرفت نسخه سوم آن‌ها را با بروزرسانی سخت‌افزاری راهی بازار کند و طی آخرین گزارشی هم که منتشر شده قرار شد این گوشی در تاریخ ۳ مارس سال جاری (۱۳ اسفند) به صورت رسمی وارد بازار شود.

این گوشی که به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز شده، اولین گوشی گیمینگ بلک شارک به حساب می‌آید که از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند. همچنین از دیگر مشخصات آن می‌توان به حداکثر ۱۶ گیگابایت حافظه رم، باتری ۵.۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، شارژر ۶۵ واتی و نمایشگر ۱۲۰ هرتزی QHD اشاره کرد که آن را به یکی از بهترین و قدرتمندترین گوشی‌های گیمینگ در بین رقبایی چون راگ فون و ریزر بدل می‌کند!

بلک شارک پیش‌تر اعلام کرد با شرکت Tencent وارد همکاری شده تا از این طریق نسخه‌های مخصوص برخی از بازی‌ها را به همراه نرم‌افزارهای بهینه‌ ساز بازی برای گوشی‌هایی تحت برند بلک شارک تولید کند. حتی ویدئوی رسمی که در شبکه اجتماعی ویبو برای رویداد معرفی این گوشی منتشر شده نام آن را «تنسنت بلک شارک ۳» ثبت کرد و این یعنی قرار است در تاریخ ۳ مارس، شاهد رونمایی از اولین گوشی گیمینگی باشیم که با همکاری این دو شرکت (بلک شارک و تنسنت) تولید شده.

منبع: gsmarena

The post گوشی گیمینگ بلک شارک ۳ در تاریخ ۳ مارس راهی بازار خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala