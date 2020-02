تاریخ معرفی خانواده هواوی P40 رسما اعلام شد؛ ۷ فروردین ۹۹

دقایقی قبل مدیرعامل هواوی اعلام کرد که گوشی‌های P40 در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۲۰ (۷ فروردین ۱۳۹۹) رسما معرفی می‌شوند. او برای توصیف این خانواده از عبارت «قدرتمندترین پرچم‌دار ۵G جهان» استفاده کرد که بدون شک به هواوی P40 پرو اشاره دارد.

در جریان رویداد مجازی که هواوی برگزار کرد، جدیدترین گوشی تاشو این شرکت به نام میت Xs، مدل ۵G تبلت میت‌پد پرو، لپ‌تاپ‌ها و گجت‌های خانگی جدید معرفی شدند و به وضعیت سرویس‌های موبایل هواوی اشاره شد. اگرچه در مورد گوشی‌های هواوی P40 هنوز اطلاعات زیادی در دست نداریم، ولی پشتیبانی از فناوری ۵G به احتمال زیاد بدین معناست که با تراشه کایرین ۹۹۰ روبرو خواهیم بود که میت ۳۰ پرو هم از همین تراشه بهره می‌برد. در ضمن مگر اینکه از حالا تا زمان معرفی این گوشی‌ها روابط بین هواوی و دولت آمریکا به طور معجزه‌آمیزی بهبود پیدا کند، این گوشی‌های پرچم‌دار هم بدون سرویس‌های گوگل به دست مشتریان خواهند رسید.

مدیرعامل هواوی معمولا علاقه‌ی زیادی به اغراق کردن دارد و باید ببینیم ادعای قدرت‌مندترین پرچم‌دار ۵G تا چه حد به واقعیت نزدیک است و به‌عنوان مثال آیا خانواده P40 در برابر سری گلکسی اس ۲۰ می‌توانند توجه بیشتری را جلب کنند یا نه. در هر صورت تا زمان معرفی این خانواده، بدون شک اطلاعات بیشتری در مورد آن‌ها مطرح می‌شود و با اطمینان بیشتری می‌توانیم به آن‌ها بپردازیم.

