شب گذشته هواوی با برگزاری یک رویداد از نسل جدید میت بوک ایکس پرو رونمایی کرد و در ضمن عرضه جهانی لپ‌تاپ‌های سری میت‌بوک D تایید شد. باید خاطرنشان کنیم که میت‌بوک D مدت‌ها قبل در بازار چین عرضه شده است.

میت بوک ایکس پرو

به غیر از تغییر سخت‌افزاری این لپ‌تاپ، باید به رنگ سبز بدنه هم اشاره کنیم که قرار است در کنار رنگ‌های خاکستری و نقره‌ای، تنوع ظاهری این لپ‌تاپ را افزایش بدهد. به غیر از این موضوع، این لپ‌تاپ از لحاظ ظاهری هیچ تفاوتی با نسل قبلی ندارد.







از لحاظ سخت‌افزاری، با نسل دهم تراشه‌های Core i7 و Core i5 اینتل روبرو هستیم که توان پردازشی لپ‌تاپ را به‌صورت قابل توجهی افزایش می‌دهند. میت بوک ایکس پرو از نمایشگر ۱۳.۹ اینچی با رزولوشن ۳۰۰۰ در ۲۰۰۰ بهره می‌برد و حداکثر روشنایی آن به ۴۵۰ نیت می‌رسد و نسبت کنتراست ۱۵۰۰:۱ را به ارمغان می‌آورد. مدل پایه این لپ‌تاپ فاقد کارت گرافیک است ولی کاربران در صورت تمایل می‌توانند مدل مجهز به کارت گرافیک GeForce MX250 انویدیا را خریداری کنند.

انرژی این لپ‌تاپ از طریق یک باتری ۵۷.۴ وات ساعتی تامین می‌شود وزن کلی آن هم فقط ۱.۳۳ کیلوگرم است. این محصول از ماه آوریل روانه‌ی بازار می‌شود و قیمت پایه آن ۱۴۹۹ یورو است. گران‌ترین مدل آن که از پردازنده Core i7 اینتل، ۱۶ گیگابایت حافظه رم، ۱ ترابایت حافظه داخلی و کارت گرافیک NVIDIA GeForce MX250 بهره می‌برد با قیمت ۱۹۹۹ یورو روانه‌ی بازار خواهد شد.

میت‌بوک D

لپ‌تاپ میت‌بوک D در دو مدل ۱۴ و ۱۵.۶ اینچی روانه‌ی بازار می‌شود. از آنجایی که این لپ‌تاپ‌ها نسبتا ارزان‌تر هستند، رزولوشن نمایشگر آن‌ها ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ است و مدل ۱۴ و ۱۵ اینچی به ترتیب ۱.۳۸ و ۱.۶۲ کیلوگرم وزن دارند.

در زمینه پردازنده، هواوی دست کاربران را باز گذاشته و کاربران از بین Core i5-10210U و Core i7-10510U اینتل و AMD Ryzen 5 3500U می‌توانند دست به انتخاب بزنند و برای کارت گرافیک هم بین Nvidia GeForce MX250 و Radeon Vega 8 حق انتخاب دارند.







حداکثر حافظه رم این دو مدل به ۸ گیگابایت می‌رسد و برای حافظه SSD هم باید به حداکثر ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت بسنده کنید. البته برای مدل ۱۵ اینچی امکان استفاده از هارد درایو هم وجود دارد. در کمال تعجب، مدل ۱۵ اینچی از باتری ۴۲ وات ساعتی بهره می‌برد ولی مدل کوچک‌تر مجهز به باتری ۵۶ وات ساعتی است که احتمالا این موضوع به پشتیبانی مدل بزرگ‌تر از هارد درایو برمی‌گردد.

قیمت مدل ۱۴ اینچی مبتنی بر تراشه AMD از ۶۹۹ یورو آغاز می‌شود و قیمت مدل مجهز به تراشه اینتل از ۹۴۹ یورو آغاز می‌شود که البته این مدل از کارت گرافیک Nvidia MX250 هم بهره می‌برد. برای مدل ۱۵ اینچی مبتنی بر تراشه AMD باید حداقل ۶۴۹ یورو بپردازید و خرید ارزان‌ترین مدل مجهز به تراشه Core i5 و کارت گرافیک MX250 هم ۹۴۹ یورو هزینه در پی دارد.

