مشخصات فنی مک بوک پرو ۲۰۲۰ به همراه بنچمارک آن لو رفت!

با ورود به سال ۲۰۲۰ باید منتظر رونمایی از مک بوک پرو ۲۰۲۰ هم باشیم. محصولی که معمولا در سه ماه دوم روانه بازار می‌شود و از آن‌جایی هم که تا یک هفته دیگر وارد سه ماه دوم سال جاری می‌شویم، شایعات نیز در رابطه با مک بوک پرو بیشتر از همیشه قوت گرفته. در یکی از این شایعات اما مشخصات فنی و نتایج بنچمارک لپ تاپ جدید اپل لو رفت.

اینطور که به نظر می‌رسد، اپل قصد دارد در مک بوک پرو ۱۳ اینچی جدید خود،‌ بروزرسانی سخت‌افزاری چشمگیری را اعمال کرده و این کار را با تجهیز محصول جدید به دهمین نسل از پردازنده‌های اینتل محقق خواهد کرد. پردازنده‌هایی که با نام Ice Lake شناخته می‌شوند.

با توجه به گزارش وب‌سایت Techradar، شخصی با نام کاربری rogame_@ در توییتر این بنچمارک‌ را ثبت کرده؛ افشاگری که پیش‌تر بنچمارک گیک بنچ ۴ مک بوک پرو ۱۶ اینچی را منتشر کرد و از وجود گرافیک رادئون ۵۵۰۰M در آن خبر داد، قبل از اینکه محصول به صورت رسمی وارد بازار شود و این یعنی منبع مورد نظر قابل اعتماد است. با توجه به نتایج بدست آمده، بهبود سخت‌افزاری مک بوک پرو جدید در بنچمارک ۳DMark Time Spy بسیار قابل توجه بوده و در مقایسه با نماینده سال ۲۰۱۹ اپل، وضعیت سخت‌افزاری واقعا پیشرفت داشته!

مک بوک پرو ۱۳ اینچی که قرار است در سال ۲۰۲۰ راهی بازار شود، طبق این پستی که منتشر شده به یک پردازنده i7-1068NG7 با فرکانس پایه ۲.۳ گیگاهرتز مجهز شد که در حالت توربو بوست به فرکانس ۴.۱ گیگاهرتز افزایش می‌یابد و توان مصرفی آن نیز ۲۸ وات است! ۳۲ گیگابایت رم و ۲ ترابایت حافظه داخلی از نوع SSD، دیگر مشخصه‌های سخت‌افزاری این محصول را تشکیل می‌دهد.

در این بنچمارک می‌بینیم که مک بوک پرو جدید با مشخصات یاد شده در مقابل مک بوک پرو ۱۳ اینچی سال ۲۰۱۹ قرار گرفته که از پردازنده سری i5-8279U بهره می‌برد. پردازنده‌ای که در حالت پایه فرکانس آن به ۲.۴ و در حالت توربو بوست به ۴.۱ گیگاهرتز افزایش می‌یابد. توان مصرفی این پردازنده نیز مشابه محصول جدید ۲۸ وات است اما از نظر قدرت پردازشی و گرافیکی می‌بینیم که i7 حدودا ۱۲ و ۲۹ درصد قدرتمندتر است!

هنوز مشخص نیست این پردازنده نیز از پردازشگر گرافیکی آیریس پلاس ۶۵۵ بهره می‌برد یا مدل استفاده شده قوی‌تر است! با این اوصاف وجود ۳۲ گیگابایت رم نشان می‌دهد مدل‌های مختلفی از این محصول با میزان رم‌های مختلف در دسترس خواهد بود. در حال حاضر با مک بوک پرو فعلی کاربران می‌توانند میزان رم را فقط از ۸ گیگابایت به ۱۶ گیگابایت ارتقا دهند و وجود یک نسخه ۳۲ گیگابایتی می‌تواند خبر بسیار خوبی برای آن‌ها باشد! به خصوص اینکه این لپ تاپ قرار است نسخه کوچک‌تر و جمع و جورتر مک بوک پرو ۱۶ اینچی باشد و وجود چنین مشخصه‌های سخت‌افزاری فوق‌العاده‌‌ در محصولی ۱۳ اینچی بسیار هیجان انگیز خواهد بود!

البته جای تعجب دارد که چرا این مقایسه با مدل مجهز به i7 نسل هشت صورت نگرفت که می‌توانست رقیب بهتری برای محصول جدید باشد. مسلما یک پردازنده نسل دهم آن هم در کلاس i7 به راحتی می‌تواند نمونه سال قبل را در کلاس i5 شکست دهد. این مقایسه نابرابر اگر اتفاقی نبوده باشد جای فکر دارد. به خصوص اینکه فعلا شایعه وجود یک مک بوک پرو ۱۴ اینچی با حاشیه‌های بسیار کم نیز روی زبان‌ها افتاده و می‌توان این مشخصات سخت‌افزاری را به آن نسبت داد.

هرچه که هست امیدواریم اپل در نسخه‌های اولیه مک بوک پرویی که در سال جاری راهی بازار می‌شوند دیگر از صفحه کلید‌های پروانه‌ای استفاده نکند و به جای آن از مکانیزم سوئیچ قیچی مک بوک پرو ۱۶ اینچی بهره ببرد. صفحه کلیدی که با توجه به بازخورد اکثر کاربران، بهترین نمونه‌ای بوده که در مک بوک پرو مورد استفاده قرار گرفته.

همانطور که در بالا اشاره شد، اپل معمولا در نیمه دوم سال جاری مک بوک پرو را راهی بازار می‌کند و از آن جایی هم که مدل ۱۳ اینچی سال گذشته در ماه جولای بروزرسانی شد، احتمال اینکه به زودی شاهد رونمایی از مدل جدید باشیم بسیار زیاد است. این احتمال هم وجود دارد که شیوع ویروس کرونا اپل را مجبور به برگزاری رویداد آنلاین کند!

منع: techradar

