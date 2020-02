طبق اعلام مینگ چی کو، که در زمینه پیش‌بینی خبرهای مربوط به شرکت اپل سابقه خیلی خوبی دارد، این شرکت قصد دارد سال آینده اولین مک‌بوک مجهز به تراشه مبتنی بر معماری ARM ساخت خود را روانه‌ی بازار کند. مینگ چی کو خاطرنشان کرده که لپ‌تاپ موردنظر در زمانی بین ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده معرفی خواهد شد و قرار است بدون پردازنده ساخت اینتل عرضه شود.

در سال ۲۰۱۸، یک سری گزارش خبری منتشر شد که در آن‌ها آمده بود اپل قصد دارد استفاده از پردازنده‌های اینتل را کنار بگذارد و در عوض بر ساخت تراشه‌های مبتنی بر معماری ARM متمرکز شود. در همین رابطه آقای «کو» پیش‌بینی خود را مطرح کرد و حالا به‌نظر می‌رسد این پیش‌بینی در سال ۲۰۲۱ به حقیقت بدل می‌شود.

اپل هیچوقت قصد خود را مبنی بر کنار گذاشتن تراشه‌های اینتل به‌طور رسمی تایید نکرده است اما طی چند سال گذشته، آگهی‌های استخدام این شرکت نشان می‌دهد که اپل سخت مشغول توسعه تراشه برای لپ‌تاپ‌ها و کامپیورهای شخصی خود بوده است تا احتمالا بتواند برای آن‌ها رویکرد مشابه دیگر گجت‌هایش را اتخاذ کند. با این کار، وابستگی اپل به دیگر شرکت‌های ثالث کاهش پیدا می‌کند. باید خاطرنشان کنیم که گجت‌های مهم اپل مانند اپل واچ، آیپد و آیفون از تراشه‌های مبتنی بر معماری ARM بهره می‌برند و این شرکت نفرات شاغل در بخش طراحی تراشه‌های خود را به طور قابل توجهی افزایش داده است.

