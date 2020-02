برنامه‌های زیادی برای اندروید وجود دارد و انتخاب بهترین‌های آن کار بسیار دشواری است. بنابراین تصمیم گرفتیم بهترین‌ها را که در ماه فوریه بیشترین دانلود را داشته‌اند به شما عزیزان معرفی کنیم تا با لیستی از برنامه‌های پرکاربرد و رایگان اندرویدی در این ماه آشنا شوید. در این لیست به ۷ مورد از بهترین برنامه‌های رایگان اندروید اشاره شده که توانستند نظر مثبت کاربران بسیاری را جلب کنند و ارزش دانلود بالایی نیز دارند.

۱. مرورگر مایکروسافت اج

شرکت مایکروسافت با اضافه کردن چند قابلیت جدید به مرورگر اج، ما را مجاب به قراردادن نام این برنامه در این لیست کرد. این مرورگر با طراحی جدید به خصوص قرار گرفتن منوی ناوبری در انتهای صفحه تونست بازخورد مثبت زیادی دریافت کند. شما می‌توانید به تب‌های مورد علاقه خود از قبیل تاریخچه (History) و دانلود فقط با کلیک روی یک دکمه دسترسی داشته باشید.

علاوه بر این‌، در قسمت بالا و راست این مرورگر یک منو همبرگری جدید تعبیه شده که گزینه‌های مختلفی جهت شخصی‌سازی در اختیار کاربر قرار می‌دهد. ۴ حالتی که از بین آن‌ها می‌توانید انتخاب کنید حالت‌های Focused، Inspirational، Informational و Custom هستند. در حالت پیش فرض یعنی Focused، ساده‌ترین شکل ممکن را خواهید داشت به همراه نوار جست‌و‌جو و صفحاتی که اخیرا مشاهده کردید. حالت Inspirational، امکان پشتیبانی از تصاویر زمینه Bing را فراهم می‌کند.

در حالت Informational کاربر می‌تواند اخبار مهم روزانه را به صورت پیش فرض روی صفحه اصلی و ابتدایی خود مرورگر داشته باشد. بدون اینکه نیاز باشد به پایین صفحه اسکرول کند. در حالت Custom هم همانطور که از اسم آن پیداست کاربر می‌تواند بنا به سلیقه خود، تغییرات دلخواه را روی مرورگر اعمال کند. لازم به ذکر است کاربرانی که دارای گوشی‌های هوشمند با صفحه نمایش عریض‌اند می‌توانند لذت بیشتری از این قابلیت ببرند.

دانلود مرورگر مایکروسافت اج

۲. صفحه کلید تایپ‌وایس

تایپ کردن با این صفحه کلید شاید اوایل کمی سخت بنظر بیاید ولی وقتی که به تایپ کردن به آن عادت کنید، سخت است بتوانید از صفحه کلید دیگری استفاده کنید! شکل و شمایل این برنامه از طرح و چیدمان QWERTY سنتی خارج شده و همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، کلید‌ها قالبی چند ضلعی و جالب دارند.

سوا از ظاهر جذاب و متفاوت این صفحه کلید، جالب است بدانید سازندگان برنامه ادعا کردن میزان اشتباهات تایپی کاربران به لطف اندازه بزرگ کلید‌ها تا ۸۰ درصد کاسته شده!‌ همچنین در این برنامه، کلیدی اختصاصی برای پاک کردن حروف پیدا نخواهید کرد؛ در عوض به آرامی روی رابط کاربری به سمت چپ سوایپ می‌کنید و متن به طور خودکار حذف خواهد شد!

هیچ اجازه‌ای هم برای این صفحه کلید نیاز ندارد و قابلیت تصحیح خودکار آن هم بسیار فوق‌العاده است. برای دسترسی به تم‌های بیشتر و البته زیباتر می‌توانید نسخه پرو این برنامه را دریافت کنید. به طور کلی اما تایپ‌وایس یکی از بهترین صفحه کلید‌هایی است که می‌توانید آن را دریافت کرده و اندکی تنوع را در بخش نوشتاری گوشی خود تجربه کنید.

دانلود برنامه Typewise Keyboard

3. Gestureplus

GesturePlus یک نرم‌افزار ناوبری جدید است که نقش یک کلید میانبر هوشمند را ایفا می‌کند. این برنامه کاربردی یک دکمه نرم‌افزاری را در میان نوار ناوبری اضافه کرده (البته محل قرارگیری این دکمه توسط کاربر قابل تغییر نیز هست ) که باعث افزایش سرعت کاربر در انجام کارهای روزمره می‌شود.

همانطور که گفته شد این اپلیکیشن همانند یک میانبر عمل می‌کند. به عنوان مثال اگر می‌خواهید Google Assistant را صدا کنید یا چراغ قوه را روشن کنید، می‌توانید با GesturePlus به راحتی این کار را انجام دهید. یکی از مزیت‌های این برنامه این است که کاربران به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند چرا که پیچیدگی خاصی در آن وجود ندارد.

دانلود برنامه GesturePlus

۴. Audio Manager Elite

Audio Manager Lite برنامه‌ایست که به کاربر این امکان را می‌دهد تا به طور مداوم و به راحتی بتواند بین پروفایل‌های صوتی مختلف در گوشی خود سوییچ کند. این برنامه یک سری ابزار دارد که به کاربر اجازه می‌دهد به طور خودکار میزان صدا را بدون هیچ گونه مداخله تنظیم کنید.

از قابلیت‌های جالب این برنامه می‌توان به برنامه ریزی برای فعال کردن حالت سکوت اشاره کرد. مثلا برای اینکه ساعت سه عصر هر روز، گوشی روی حالت سکوت برود یا برای یک رویداد، صدا روی حالت خاصی تنظیم شود، فقط کافیست گزینه Routines را انتخاب کرده، سپس رویداد مورد نظر، زمان و میزان صدای مورد نظر را برای آن فعال کرد! یکی از مزیت‌های این برنامه این است که می‌توانید چندین پروفایل مختلف را همزمان اجرا کنید!

نکته جالب دیگر در رابطه با این نرم افزار این است که حالت‌های مختلف صدا از جمله بی‌صدا، مزاحم نشوید، صدای متوسط و صدای زیاد به صورت یک اعلان به نمایش در می‌آید که به کاربر این امکان را می‌دهد تا هر زمان که نیازی به تغییر صدای سیستم احساس شد، این کار را تنها با لمس یک گزینه انجام دهد!‌ البته این قابلیت هنوز برای کاربرانی که از گوشی‌های وان پلاس استفاده می‌کنند در دسترس نیست. اگر نسخه پولی این برنامه‌ را دریافت کنید، می‌توانید از قابلیت تنظیم میزان صدا بر اساس موقعیت جغرافیایی نیز بهره ببرید.

دانلود برنامه Audio Manager Elite

5. Steno Notes

Steno notes برنامه یادداشت ساده‌ایست که امکان ویرایش سریع نوشته‌ها را فراهم می‌کند. در این برنامه دیگر خبری از فرمت‌ها و قالب‌های آزاردهنده نبوده و رابط کاربری آن عاری از هرگونه شلوغی و پیچیدگی است که در مجموع ظاهر برنامه را بسیار زیبا و جذاب‌تر کرده!

در برنامه Steno notes کاربر به راحتی می‌تواند با اضافه کردن هشتگ به نوت خود آن را پوشه‌ بندی کند. همچنین رنگ‌های متنوعی در پوشه بندی به کار گرفته شده؛ یعنی می‌توانید هر پوشه را به رنگ دلخواه درآورده تا به سرعت به آنچه که مدنظرتان هست دسترسی داشته باشید.

جست‌وجو در میان نوشته‌ها و پوشه‌ها در این برنامه نیز بسیار ساده است. فقط کافی است کلمه کلیدی مرتبط با نوشته خود را جست و جو کنید تا پوشه مورد نظر پیدا شود. مهم نیست کلمه کلیدی مربوط به عنوان نوشته یا قسمت‌های مختلف از میان متن باشد، قدرت سرچ این برنامه به قدری بالا هست که بتواند به راحتی فایل مورد نظر شما را پیدا کند. برای پاک کردن یک نوشته هم تنها کافی است به چپ سوایپ کنید!

دانلود برنامه Steno Notes

6. My Wall

My Wall برنامه‌ای فوق العاده برای شخصی سازی تصاویر پس زمینه گوشی‌های هوشمند است. این برنامه حجم کمی داشته و به کاربر اجازه می‌دهد تغییر دلخواه خود را روی تصاویر زمینه گوشی اعمال کند. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید درخشندگی تصویر را تغییر دهید می‌توانید پس زمینه را تار کرده و یا فیلتر‌هایی را جهت انجام تغییرات مورد استفاده قرار دهید.

البته این برنامه محدودیت‌های نیز دارد. به عنوان مثال فقط می‌توانید تصویر پس زمینه کنونی گوشی خود را شخصی‌سازی کنید و امکان این که بخواهید از میان تصاویر ذخیره شده در دستگاه یکی را انتخاب کرده و سپس شخصی‌سازی را انجام دهید وجود ندارد.

دانلود برنامه My Wall

7. Activity Bubbles

برنامه بعدی، Activity Bubbles نام دارد. هر تعداد دفعه‌ای که گوشی خود را باز یا به اصطلاح آنلاک (Unlock) می‌کنید، یک حباب جدید روی نمایشگر شما پدیدمی‌آید تا به شما بفهماند چندمین بار است که گوشی را باز کرده و در حال استفاده از آن هستید. جالب اینجاست مادامی که با گوشی به فعالیت مشغول هستید، این حباب، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود تا اینکه با قفل کردن دستگاه، به بزرگ شدن آن خاتمه دهید. سپس با باز کردن مجدد دستگاه، یک حباب دیگر در نمایشگر پدید می‌آید و این فرایند بارها تکرار خواهد شد!

این برنامه بیشتر با این هدف طراحی شده تا به شما بگوید در طول روز چند بار گوشی خود را باز می‌کنید و چه مدتی (نه به صورت عدد بلکه به صورت بزرگ شدن حباب) از آن استفاده می‌کنید. این برنامه و برنامه Screen Stopwatch توسط آزمایشگاه گوگل طراحی شده‌اند که از نظر کارایی و عملکرد تقریبا مشابه یکدیگر هستند. با این تفاوت که Screen Stopwatch با هر بار باز کردن گوشی، یک شمارنده بزرگ را روی نمایشگر به تصویر می‌کشد که مدت زمان استفاده شما از گوشی را شمارش می‌کند. هر سه این برنامه‌ها نیز به صورت کاملا رایگان در دسترس قرار دارند!

لینک دانلود برنامه Activity Bubbles

امیدواریم این برنامه‌ها بتوانند نیاز شما را در کارهای روزمره برطرف سازند.

منبع: guidingtech

