بررسی‌های انجام شده روی گوشی جدید هواوی نوا ۵T در وب‌سایت‌های مختلف حوزه فناوری، از بازخوردهای خوب این محصول در میان اهل فن و کارشناسان حکایت دارد.

هواوی نوا ۵T به عنوان میان‌رده‌ خوش‌قیمت هواوی، به تازگی در بازار ایران موجود شده است. ویژگی‌هایی مانند طراحی زیبا و رنگ‌بندی چشم‌نواز، پردازنده پرقدرت و حجم بالای رم، ترکیب دوربین چهارتایی و درنهایت قیمت مناسب، می‌توانند خریداران را به انتخاب این محصول هدایت کنند.

بررسی گوشی‌های هوشمند توسط متخصصان وب‌سایت‌های مختلف باعث شده کاربران، جهت آگاهی دقیق‌تر از نقاط ضعف و قوت محصولات، نیم‌نگاهی هم به این منابع داشته باشند. در این مطلب، به نظرات و جمع‌بندی‌های منتشر شده از طرف متخصصان سه وب‌سایت معتبر، با سه دیدگاه و رویکرد متفاوت نگاهی خواهیم داشت تا هواوی نوا ۵T را بهتر و دقیق‌تر بشناسیم.

در ابتدا نگاهی به جمع‌بندی وب‌سایت Techradar، از جمله منابع معتبر و قابل اعتماد در حوزه فناوری و بررسی محصولات الکترونیکی خواهیم داشت.

وب‌سایت Techradar از هواوی نوا ۵T به عنوان جایگزینی به بلوغ رسیده برای هواوی نوا ۴ یاد می‌کند که ارزش خرید بالایی دارد. متخصصان این وب‌سایت در بخش جمع‌بندی بررسی این گوشی هوشمند این طور گفته‌اند، این محصول قابلیت‌هایی هم‌سطح با آنچه امروزه در یک گوشی هوشمند پرچمدار می‌بینیم، نظیر ترکیب دوربین چهارتایی با کارایی‌های متفاوت و پردازنده پرسرعت به منظور اجرای هرچه سریع‌تر برنامه‌ها و بازی‌ها را با بودجه‌ای مناسب برای کاربران به همراه دارد.

به گفته این کارشناسان، با هواوی نوا ۵T می‌توان عکس‌های چشم‌گیری را ثبت کرد، علاوه بر این می‌توان نرم‌افزارها و بازی‌های نیازمند پردازش گرافیکی سطح بالا را به راحتی اجرا کرده و از مالتی‌تسکینگ یا اجرای چندین برنامه به طور همزمان و جابه‌جایی میان آن‌ها با سرعت بالا، لذت برد.

طراحی جمع و جور و پوشش و رنگ این گوشی هوشمند نیز از جمله مواردی است که در لیست نکات مثبت بررسی وب‌سایت Techradar از آن‌ها یاد شده است. صفحه‌نمایش بزرگ می‌تواند مشتاقان تماشای محتویات چندرسانه‌ای را راضی کند. عملکرد خوب باتری برای استفاده روزمره را هم باید به این مجموعه اضافه کرد تا لیست نقاط قوت این محصول کامل شود.

رسانه Notebookcheck از وب‌سایت‌هایی است که در حوزه گوشی‌های هوشمند و لپ‌تاپ، جامع‌ترین و البته متفاوت‌ترین بررسی‌ها را با ارائه آمار و ارقام و استفاده از ابزارها و راهکارهای متنوع، ارائه می‌کند.

وب‌سایت Notebookcheck جمع‌بندی نهایی خود از بررسی هواوی نوا ۵T را با این جمله شروع می‌کند: «هواوی نوا ۵T یک گوشی هوشمند پرقدرت با فضای ذخیره‌سازی قابل توجه و بدنه‌ای جذاب و چشم‌نواز است». متخصصان این وب‌سایت معتقدند تمامی المان‌ها از سخت‌افزار، ظاهر و قیمت در هواوی نوا ۵T سر جای خود و به بهترین شکل ممکن قرار گرفته‌اند.

در نهایت به بررسی هواوی نوا ۵T در وب‌سایت Camerajabber می‌رسیم. وب‌سایتی که در میان منابع اینترنتی بررسی‌کننده عملکرد دوربین گوشی‌های هوشمند، معتبر است. به عقیده کارشناسان این وب‌سایت، هواوی نوا ۵T در بخش دوربین، با توجه به بازه قیمتی محصول، عملکرد بسیار خوبی دارد. در این بین، از هوش مصنوعی و عکاسی حساب‌گرایانه هواوی به عنوان المان‌هایی که در بازار فعلی پیشتاز هستند یاد شده است.

به گفته این وب‌سایت، هواوی با تولید محصولاتی نظیر هواوی نوا ۵T، فناوری منحصر به فرد پرچمدارهای مطرح بازار را به گوشی‌های هوشمند با قیمت پایین‌تر اضافه کرده است.

عکاس این وب‌سایت که اغلب با هواوی P20 Pro عکاسی می‌کند، هواوی نوا ۵T را نزدیک‌ترین گزینه از نظر عملکرد، به این محصول می‌داند.

در جمع‌بندی بررسی این وب‌سایت، از هواوی نوا ۵T به عنوان یکی از ارزان‌ترین گوشی‌های هوشمند یادشده که دوربینی با رزولوشن بالای ۴۸ مگاپیکسلی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. همچنین با توجه به عملکرد خوب و قابلیت‌های کاربردی هوش مصنوعی، هواوی نوا ۵T را بهترین گوشی هوشمندی معرفی می‌کند که طرفداران عکاسی با بودجه محدود می‌توانند آن را خریداری کنند.

منبع متن: digikala