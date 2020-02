شب گذشته آنر با برگزاری یک رویداد از دو گوشی آنر ۹X پرو و آنر ویو ۳۰ پرو برای بازارهای جهانی رونمایی کرد. تنها تفاوت این گوشی‌ها با مدل چینی آن‌ها در زمینه جایگزینی سرویس‌های موبایل هواوی به جای اپلیکیشن‌های یپش‌فرض مختص بازار چین است. به دلیل تحریم‌های آمریکا، گوشی‌های جدید هواوی و آنر دیگر نمی‌توانند از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل بهره ببرند و به همین خاطر سرویس‌های موبایل هواوی یا به اختصار HMS باید جایگزین گوگل شوند.

از لحاظ سخت‌افزاری هم این دو گوشی هیچ تفاوتی با مدل چینی خود ندارند و ابتدا از آنر ۹X پرو شروع می‌کنیم. این گوشی مجهز به نمایشگر ۶.۵۹ اینچی IPS با رزولوشن FHD+ که به لطف دوربین سلفی پاپ‌آپ ۱۶ مگاپیکسلی، اثری از بریدگی نمایشگر دیده نمی‌شود. در داخل بدنه هم تراشه کایرین ۸۱۰، ۶ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش در نظر گرفته شده است.





در پنل پشتی شاهد دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی هستیم. باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی گوشی آنر ۹X پرو وظیفه تامین انرژی را بر عهده دارد که متاسفانه از حداکثر سرعت شارژ ۱۰ وات پشتیبانی می‌کند. در ضمن حسگر اثر انگشت این گوشی در لبه‌ی بدنه تعبیه شده است. آنر ۹X پرو قرار است از ماه مارس ۲۰۲۰ با قیمت ۲۴۹ یورو روانه‌ی بازار کشورهای مختلف شود.

دومین گوشی معرفی شده آنر ویو ۳۰ پرو نام دارد که همان آنر V30 پرو به حساب می‌آید. این گوشی مجهز به نمایشگر ۶.۵۷ اینچی IPS با رزولوشن FullHD+ است. در حفره نمایشگر این گوشی، دو دوربین سلفی ۳۲ و ۸ مگاپیکسلی قرار دارد. قلب تپنده این گوشی تراشه ۵G قدرتمند کایرین ۹۹۰ است و در پنل پشتی شاهد تعبیه دوربین اصلی ۴۰ مگاپیکسلی، دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی و اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی هستیم.





باتری ۴۱۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی از شارژ سریع سیمی ۴۰ وات، شارژ بی‌سیم ۲۷ وات و حتی شارژ بی‌سیم معکوس پشتیبانی می‌کند. کاربران برای خرید این گوشی مبتنی بر ۸ گیگابایت حافظه رم، از بین ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی غیرقابل افزایش حق انتخاب دارند. آنر در مورد قیمت این گوشی در بازارهای جهانی هنوز خبری منتشر نکرده است.

منبع: GSM Arena

