سامسونگ دقایقی قبل از گوشی گلکسی M31 رونمایی کرد. این گوشی بر مبنای M30 و M30s ساخته شده ولی روی هم رفته از دوربین چندگانه بسیار بهتری بهره می‌برد و در ضمن باتری حجیم ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هم بار دیگر مورد استفاده قرار گرفته است.

گلکسی M31 از نمایشگر ۶.۴ اینچی سوپر AMOLED با رزولوشن FHD+ بهره می‌برد که گوشی‌های M30 و M30s هم مبتنی بر همین نمایشگر بودند. نسبت تصویر این نمایشگر ۱۹.۵:۹ است و در بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل هم یک دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی قرار دارد.

در پنل پشتی پلاستیکی دوربین چهارگانه توجه را جلب می‌کند. دوربین اصلی این گوشی مبتنی بر سنسور ۶۴ مگاپیکسلی ساخت سامسونگ است که به لطف فناوری ترکیب پیکسل‌ها می‌تواند تصاویر ۱۶ مگاپیکسلی ثبت کند. در کنار آن، یک دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده و دو دوربین دیگر هم ماکرو ۵ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی هستند. علاوه بر این، حسگر اثر انگشت در پنل پشتی تعبیه شده است.

از لحاظ سخت‌افزاری، باید بگوییم که این گوشی مبتنی بر تراشه اگزینوس ۹۶۱۱ است که در کنار آن، ۴ یا ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی مبتنی بر تکنولوژی UFS 2.1 در نظر گرفته شده. همچنین کاربران با بهره‌گیری از کارت حافظه microSD می‌توانند حافظه این گوشی را افزایش بدهند.

گلکسی M31 با رابط کاربری One UI 2.0 مبتنی بر اندروید ۱۰ به دست کاربران می‌رسد. همانطور که اشاره کردیم، این گوشی مجهز به باتری غول‌پیکر ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که سرعت شارژ آن هم به ۱۵ وات می‌رسد.

این گوشی در رنگ‌های مشکی و آبی با قیمت پایه ۱۵ هزار روپیه (۲۰۸ دلار) عرضه می‌شود که این مدل مبتنی بر ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی است. گران‌ترین مدل آن هم مجهز به ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است و ۱۶ هزار روپیه (۲۲۲ دلار) قیمت دارد. گلکسی M31 از تاریخ ۵ مارس در بازار هند عرضه می‌شود.

منبع: GSM Arena

