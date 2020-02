چند سالی است که دیگر نام سونی را در بین شرکت‌های پیشرو در زمینه گوشی‌های هوشمند شاهد نیستیم! همین مسئله باعث شد سونی دست بکار شود و سال ۲۰۲۰ را با عرضه یک پرچم‌دار زیبا و قدرتمند آغاز کند. اما برای اینکه سونی بتواند بخش موبایل خود را احیا کند، به چیزی فراتر از زیبایی و قدرت نیاز دارد؛ چیزی که متاسفانه در اکسپریا ۱ مارک ۲ شاهد نیستیم!

ترس از شیوع ویروس کرونا باعث لغو بسیاری از رویدادها و نمایشگاه‌ها شد و متاسفانه MWC 2020 هم جز آن دسته از نمایشگاه‌های لغو شده قرار دارد. شکرت‌های بزرگ تولید کننده گوشی‌های هوشمند از جمله سونی به خاطر این مسئله تصمیم گرفتند محصولات خود را به صورت آنلاین رونمایی کنند.

یکی از محصولات این شرکت، سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ است! شاید کمی عجیب به نظر برسد اما همانند سامسونگ، سونی تصمیم گرفت انقلابی بودن نماینده خود را نه با افزایش ده‌تایی اعداد، بلکه با نزدیک کردن نام گوشی به نام دوربین‌های خود به نمایش بگذارد! در واقع دوربین سونی A7 III بود که قرار شد به صورت A7 مارک ۳ خوانده شود، بنابراین این محصول نیز قطعا به همین شکل تلفظ خواهد شد چون ظاهرا از دوربین‌های بسیار با کیفیتی برخوردار است!

مانند بسیاری از پرچم‌داران دیگر، سونی گوشی خود را به اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز کرد که قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G به صورت پیش فرض را نیز به دنبال داشت. البته اینترنت ۵G در این گوشی از فرکانس زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند و نه امواج میلی‌متری! نمایشگر ۶.۵ اینچی با پنل OLED و وضوح ۱۶۴۴ × ۳۸۴۰، ۸ گیگابایت حافظه رم به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی، باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، پشتیبانی از ورودی ۳.۵ میلی‌متری، پشتیبانی از کارت حافظه جانبی و استاندارد IP68، دیگر مشخصات و قابلیت‌هایی هستند که قرار است اکسپریا ۱ مارک ۲ را در میان پرچم‌داران دیگر سربلند کنند!

بیشتر بخوانید: نسل دوم گوشی سونی اکسپریا ۱ با پشتیبانی از فناوری ۵G معرفی شد

طراحی محصول کاملا یادآور گوشی‌های دیگر سونی است. گوشه‌های تیز با ضخامت کم که برای علاقه‌مندان به چنین طراحی‌هایی واقعا زیباست. در حالی که اکثر شرکت‌ها با حذف ناچ و حاشیه‌های اطراف سعی در تخصیص بخش بیشتری از پنل جلویی به نمایشگر را داشتند، سونی ترجیح داد اندکی حاشیه در بالا و پایین نمایشگر برای تعبیه دوربین و بلندگو‌های استریو در نظر بگیرد. ترکیب این حواشی و نسبت تصویر ۲۱:۹، ما را با یکی از بلندترین پرچم‌داران حال حاضر روبرو می‌کند که ۷.۹ × ۷۲ × ۱۶۶ میلی‌متر، ارتفاع، عرض و ضخامت دارد.

در سمت چپ کلید کنترل صدا، دکمه اختصاصی شاتر دوربین (!)، در سمت راست هم کلید پاور با پشتیبانی از اثر انگشت و در پنل پشتی، ۴ دوربین دیده می‌شود که مجموعه آن را یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی، ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری، ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض و سنسور سه بعدی مدت پرواز تشکیل می‌دهند.

در لیستی سخت‌افزاری این گوشی که سونی منتشر کرده بود حرفی از میزان رفرش ریت نمایشگر زده نشد و از آن‌ جایی هم که این قابلیت اخیرا سروصدای زیادی به پا کرده، اگر اکسپریا ۱ مارک ۲ به نمایشگر ۹۰ یا ۱۲۰ هرتزی مجهز بود قطعا سونی به آن اشاره می‌کرد اما ظاهرا سونی تصمیم گرفت از طریق ترفندهای نرم‌افزاری، تجربه کاربری مشابه نمایشگرهای ۹۰ هرتز را برای کاربران به ارمغان بیاورد. در حالی که نمایشگر‌های ۹۰ و ۱۲۰ هرتزی سرعت فوق‌العاده بالایی دارند، مصرف باتری را نیز به شدت افزایش می‌دهند و چون نمایشگر ۶.۵ اینچی پرچمدار سونی وضوح فوق‌العاده بالایی (۴K) دارد و تنها با یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تغذیه می‌شود، عدم وجود نمایشگر ۹۰ یا ۱۲۰ هرتزی هم به خودی خود توجیه می‌شود!

بیشتر بخوانید:‌ سونی از گوشی میان‌رده اکسپریا ۱۰ مارک ۲ با نمایشگر OLED رونمایی کرد

اکسپریا ۱ مارک ۲ نمی‌تواند بخش موبایل سونی را نجات دهد!

تا به اینجای کار از مشخصات فنی این گوشی مطلع شدیم اما حقیقتی وجود دارد که ذکر آن خالی از لطف نیست! جز اولین باری که سونی اریکسون یک تجربه‌ای موقت از گوشی اکسپریا پلی برای اجرای بازی‌های پلی استیشن روی موبایل داشت، هیچوقت شاهد این نبودیم که برند پلی استیشن به نحوی به گوشی‌های این شرکت مرتبط شود و جا دارد این سوال را بپرسیم که چرا این شرکت از پتانسیلی با این میزان از محبوبیت و شهرت استفاده نمی‌کند؟!

مثلا دوربین گوشی‌ها بخش بزرگی از این محصولات را تشکیل می‌دهد و خب سونی هم از شرکت‌های بزرگ در این زمینه است؛ در واقع باید گفت در این زمینه بهترین است! دوربین گوشی‌هایی نظیر آیفون، سامسونگ، گوگل و بسیاری از شرکت‌های دیگر توسط سونی ساخته می‌شود و هر سال که شرکت‌ها به تعریف و تمجید از دوربین فوق‌العاده خود می‌پردازند، در واقع باید از سونی تشکر کنند!

اما مشکل اینجاست که اگرچه شرکت‌های دیگر با ترکیب نرم‌افزارهای خود با سخت‌افزار دوربین سونی، مجموعه‌ای بسیار قدرتمند برای عکاسی و فیلم‌برداری پدید می‌آوردند، خود سونی هیچ وقت نتوانست از تمام پتانسیل دوربین‌های خود بهره‌برداری کند! عدم وجود قابلیت‌های خوبی چون لرزشگیر اپتیکال، تمرکز روی امکانات و قابلیت‌های کم اهمیت و صرفا افزایش مگاپیکسل باعث شد نه تنها نامی از سونی در دنیای گوشی‌های هوشمند برده نشود، بلکه حتی گوشی‌های این شرکت در بخش دوربین نیز نتوانستند در جمع گوشی‌های برتر قرار گیرند!

بیشتر بخوانید:‌ ۷ مورد از بهترین برنامه‌های رایگان اندروید در ماه فوریه

قرار دادن دوربین قدرتمند در اکسپریا ۱ مارک ۲ به نظر می‌رسد تلاشی بی فرجام از سوی این شرکت باشد چرا که دیگر واقعا دیر شده است! بدون اغراق باید گفت این شرکت کمتر از ۱ درصد بازار را در اختیار دارد! سونی در سه ماه گذشته توانست فقط ۱.۳ میلیون گوشی هوشمند بفروشد و در سه ماه قبل‌تر هم به رقم نا امید کننده ۶۰۰.۰۰۰ دست یافت! برای اینکه عمق فاجعه را در عملکرد سونی مشاهده کنید باید بگوییم برخی از شرکت‌ها می‌توانند در یک روز رکورد سه ماه سونی را در فروش گوشی‌های هوشمند بشکنند! سامسونگ در سه ماه سوم سال ۲۰۱۹ ۷۹ میلیون گوشی فروخت و این مقدار برای هواوی ۶۵ و برای اپل هم ۴۰ میلیون بوده!

از دیگر نقاط ضعف‌های سونی، عقب ماندن از فناوری‌های روز است! اکثر شرکت‌ها حتی قبل از رونمایی رسمی از یک قابلیت آن را در گوشی‌های خود پیاده می‌کنند اما سونی بعد از گذشت چند سال تصمیم به انجام این کار می‌گیرد. حال وقتی حذف جک هدفون سر زبان‌ها افتاد این شرکت زودتر از بقیه دست بکار شد! البته اکسپریا ۱ مارک ۲ از این جک محبوب بهره می‌برد اما واقعا آیا فایده‌ای هم دارد؟ در واقع سونی زمانی تصمیم درستی می‌گیرد یا دست بکار می‌شود که کار از کار گذشته و همین مسئله باعث شده اکنون نامی از این شرکت پرآوازه برده نشود.

در نهایت هم باید به یک نکته بسیار عجیب و ناراحت کننده اشاره کنیم! در حالی که این محصول به نسبت بسیاری از پرچمداران دیگر ضعف‌هایی دارد، اما سونی از سیاست شکست خورده خود دست بر نمی‌دارد و اکسپریا ۱ مارک ۲ را در اروپا با قیمت ۱.۱۹۹ یورو (معادل ۱۳۰۰ دلار) روانه بازار کرد! باید دید این شرکت چه برنامه‌ای برای بازگشت به دوران اوج خود و یا حداقل رسیدن به ۵ شرکت برتر در زمینه فروش گوشی‌های هوشمند دارد. اگرچه با این وضعیت حتی فکر کردن به رتبه ۵ هم شاید خیالی باطل باشد اما با پتانسیل‌های بسیار بالایی که سونی در زمینه‌های مختلف دارد، اگر سیاست درستی روی بخش موبایل این شرکت اعمال شود قطعا شاهد بازگشت آن به روزهای خوب خواهیم بود.













منبع: arstechnica

The post سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ نمی‌تواند بخش موبایل سونی را احیا کند! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala