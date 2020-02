شرکت لنوو چند لپ‌تاپ جدید را روز گذشته معرفی کرد اما خیلی هیجان‌زده نشوید؛ این‌ها مشابه لپ‌تاپ‌های X1 Fold، مدل Slim 7 و Yoga 5G نیستند که در نمایشگاه CES 2020 دیده بودیم. بلکه به جای چنین محصولات هیجان انگیزی، حالا شاهد عضوهای جدید خانواده لنوو تینک پد هستیم. خانواده تینک پد را به یاد دارید؟ لنوو معمولا این سری از لپ‌تاپ‌های خود را بین ماه‌های ژانویه و فوریه شامل بروزرسانی می‌کند که بین دو نمایشگاه CES و MWC می‌شود.

تا به امروز، مدل‌های بسیار زیادی از لپ‌تاپ‌های تینک پد را دیده‌ایم؛ درواقع اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، اولین مدل از این سری لپ‌تاپ‌ها در سال ۱۹۹۲ عرضه شد! حالا پس از این همه سال، لنوو به نظر در نام‌گذاری مدل‌های جدید کم آورده و سراغ اسم‌های جدیدتر و البته ساده‌تری رفته است. سال گذشته شاهد مدل‌های T490 و X390 از این لپ‌تاپ‌های لنوو بودیم اما حالا شیوه نام‌گذاری بسیار بهتر شده.

لپ‌تاپ‌های جدید خانواده لنوو تینک پد را بگذارید با دو لپ‌تاپ تینک پد X13 و X13 Yoga معرفی کنیم. البته این نام‌ها هیچ ارتباطی به لپ‌تاپ X1 Carbon لنوو و X1 Yoga ندارند! هر دو مدل جدید قرار است جایگزین X390 شوند. لپ‌تاپ X390 نمایشگری ۱۳.۳ اینچی داشت و عنوان کوچک‌ترین عضو خانواده تینک پد را به خود اختصاص داده بود. حالا همان طراحی با مشخصات سخت‌افزاری جدید معرفی شده‌اند.

در داخل X13 و X13 Yoga شاهد استفاده از پردازنده‌های نسل دهم اینتل هستیم. هر دو لپ‌تاپ تا ۲ ترابایت حافظه PCIe SSD هم می‌توانند داشته باشند و کارت گرافیک آن‌ها هم آنبرد خواهد بود. لپ‌تاپ X13 می‌تواند تا ۳۲ گیگابایت رم داشته باشد اما لنوو تینک پد X13 Yoga تنها تا ۱۶ گیگابایت رم خواهد داشت. همچنین لپ‌تاپ X13 به پورت تاندربولت ۳ مجهز شده در صورتی که X13 Yoga فاقد آن است. همچنین هر دو مدل X13 (و دیگر مدل‌های تینک پد معرفی شده) از Wi-Fi 6 پشتیبانی می‌کنند.

همچون مدل‌های گذشته سری X، این دو لپ‌تاپ جدید هم می‌توانند به ویژگی اختصاصی لنوو PrivacyGuard مجهز شوند. این ویژگی از دوربین لپ‌تاپ استفاده می‌کند تا ببیند کسی پشت شما هست یا خیر. حتی می‌توانید در حین استفاده از PrivacyGuard نوتیفیکیشن دریافت کنید که آیا کسی در کنار یا پشت شما به لپ‌تاپ شما نگاه می‌کند یا خیر. جدا از این ویژگی، X13 Yoga همچنین می‌تواند به نمایشگر ۴K OLED مجهز شود. هر دو مدل لپ‌تاپ‌های X13 قرار است در سه ماهه دوم سال جاری میلادی عرضه شوند که X13 با قیمت پایه ۸۴۹ دلار و X13 Yoga با قیمت پایه ۱۰۹۹ دلار همراه خواهند بود.

لنوو همچنین لپ‌تاپ‌های سری T از خانواده تینک پد که پرفروش‌ترین مدل‌های این خانواده هستند را هم شامل بروزرسانی کرده‌ است. لپ‌تاپ T490 که پارسال معرفی شد، حالا در نسل جدید T14 و T14s نام گرفته است. مدل T590 هم حالا T15 نام دارد.

هر سه مدل گفته شده قرار است در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ عرضه شوند و با پردازنده نسل دهم اینتل همراه خواهند بود. قابلیت ارتقا تا دو ترابایت حافظه PCIe SSD و انتخاب نمایشگر ۴K برای آن‌ها هم وجود دارد. همچنین این لپ‌تاپ‌ها می‌توانند به سیستم میکروفون دوگانه مجهز شوند. T14 و T14s می‌توانند با ویژگی PrivacyGuard سفارش داده شوند و مدل‌های T14 و T15 نیز با پردازشگر گرافیکی Nvidia Geforce MX330 همراه خواهند بود. قیمت این سه مدل هم به ترتیب، ۸۴۹ دلار، ۱۰۲۹ و ۱۰۷۹ دلار خواهد بود.

در زمینه لپ‌تاپ‌های اقتصادی نیز لپ‌تاپ‌های سری L از خانواده لنوو تینک پد را داریم. این خانواده با لپ‌تاپ‌های L13 و L13 Yoga و همچنین مدل‌های L14 و L15 آپدیت شده است. در همه این لپ‌تاپ‌ها، همانطور که انتظار داشتید، پردازنده نسل دهم اینتل قرار خواهد گرفت. همچنین گرافیک آن‌ها از نوع آن‌برد خواهد بود و میکروفون دوگانه هم روی بدنه آن‌ها حاضر خواهد بود. مدل‌های L14 و L15 می‌توانند تا ۲ ترابایت هارد یا یک ترابایت حافظه PCIe SSD داشته باشند. اما دو مدل L13 و L13 Yoga، فقط حافظه PCIe SSD خواهند داشت که حداکثر ظرفیت آن به یک ترابایت خواهد رسید. خبری از تاندربولت ۳ در این لپ‌تاپ‌ها نیست اما یک پورت microSD در بدنه آن‌ها حاضر خواهد بود. دو مدل L14 و L15 دارای یک دکمه ارتباط اختصاصی روی کیبرد خود خواهند بود که به کاربر اجازه می‌دهد به سادگی به میتینگ‌های آنلاین اضافه یا از آن‌ها خارج شوند.

هر چهار مدل جدید خانواده ال در لپ‌تاپ‌های لنوو تینک پد هم قرار است از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ عرضه شوند. ارزان‌ترین مدل‌ها دو مدل L14 و L15 هستند که قیمت پایه آن‌ها ۶۴۹ دلار خواهد بود. L13 با قیمت پایه ۶۷۹ و L13 Yoga با قیمت ۷۹۹ دلار عرضه خواهد شد. همچنین لنوو گفته که مدل‌های T14s، T14، X13، L14 و L15 قرار است در مدل‌هایی خاص با پردازنده Ryzen Pro 4000 همراه باشند اما هنوز خبری از زمان عرضه این مدل‌ها و قیمت آن‌ها در دسترس نیست.

