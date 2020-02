هدفون جدید آنر مجیک Earbuds به نویز کنسلینگ در هنگام تماس مجهز شده است

شرکت آنر روز گذشته و چند ساعت پس از مراسم هواوی، مراسمی را برگزار کرد تا محصولات جدید خود را معرفی کند. یکی از این محصولات، هدفون جدید آنر مجیک Earbuds است که محصولی متفاوت از هدفون‌های کاملا بی‌سیم هواوی به حساب می‌آید.

هدفون آنر مجیک Earbuds از درایورهای صوتی ۱۰ میلی‌متری استفاده می‌کند. این هدفون‌ها به کمک بلوتوث ۵ به گوشی کاربر متصل می‌شوند و از تکنولوژی‌های A2DP 1.3، HFP 1.6 و AVRCP 1.5 هم پشتیبانی می‌کنند. همچنین هر کدام از گوشی‌های این هدفون، یک باتری ۳۷ میلی‌آمپری دارد و وزن آن‌ها هم به ۵.۴ گرم می‌رسد. وزن کلی هدفون‌ها وقتی در کیس شارژر خود قرار می‌گیرند هم به ۵۱ گرم می‌رسد و کیس هم ۴۱۰ میلی‌آمپر باتری دارد.

این باتری‌ها، به گفته آنر می‌توانند تا سه ساعت نیم شارژ برای پخش مداوم موسیقی به همراه داشته باشند و کیس شارژر هم می‌تواند تا ۱۳ ساعت شارژ اضافه برای کاربر به همراه داشته باشد. به طور کلی، شارژ این هدفون هم یک ساعت و نیم به کمک پورت USB-C دستگاه به طول می‌انجامد.

هر کدام از گوشی‌های آنر مجیک Earbuds دارای سه میکروفون هستند. به کمک این سه میکروفون، ویژگی نویز کنسلینگ در هنگام تماس‌ها فراهم شده که باعث می‌شود در تلفن کردن با این هدفون، صدای شما به شفاف‌ترین شکل ممکن به آن طرف خط برسد. اما متاسفانه این نویز کنسلینگ در هنگام گوش دادن به موسیقی قابل استفاده نخواهد بود.

آنر مجیک Earbuds همچنین به چند ویزگی هوشمند مثل اتصال سریع به گوشی‌های هواوی و آنر مجهز شده است. با این ویژگی به محضی که برای اولین بار درب کیس هدفون را در نزدیکی یک گوشی مجهز به EMUI 10 باز می‌کنید، پیغامی در صفحه نمایش داده می‌شود و به شما این امکان را می‌دهد که به سرعت هدفون را به گوشی خود متصل کنید. جدا از این مورد، هر زمان که یکی از گوشی‌های هدفون را در هنگام پخش موسیقی از گوش خود خارج کنید، موسیقی متوقف می‌شود تا زمانی که دوباره آن را به گوش خود باز گردانید. با لمس گوشی‌های این هدفون هم می‌توان موسیقی در حال پخش را اجرا و یا متوقف کرد و یا هم بین موسیقی‌ها جابه‌جا شد.

این هدفون‌ها در رنگ‌های سفید صدفی و Robin Egg Blue یا همان آبی که در تصاویر مشاهده می‌کنید، عرضه خواهد شد. قیمت آنر مجیک Earbuds هم ۱۲۹ یورو تعیین شده است.

